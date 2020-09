Győzelmet ért Hajmási Milán két gólja

A Haladás VSE NB I-es futsalcsapata Hajmási Milán két góljával nyert rangadót 2-1-re a Berettyóújfalu vendégeként.

Az elmúlt években a Berettyóújfalu és a Haladás vetélkedése határozta meg az NB I-es futsalbajnokságot – jó eséllyel idén is ez a két gárda harcol majd az aranyéremért.

– Motiváltan léptünk pályára Berettyóban, nyerni akartunk – jelezte a HVSE saját nevelésű 25 éves válogatott játékosa, Hajmási Milán. – Pedig voltak gondjaink, ugyanis Dróth Zoli és Dávid Ricsi sérüléssel bajlódva vállalta a meccset, Darrieer játékára nem számíthattunk, a betegségből kilábaló Alasztics Marci csak a padra tudott leülni – igaz, utóbbit Gyimesi Máté remekül pótolta a kapuban. Felkészültünk becsülettel, tudtuk, hogy hazai pályán a Berettyó dominál majd, ezért jól megszerveztük a védekezésünket – de a támadásokat sem adtuk fel. Tisztában voltunk azzal is, hogy mind elöl, mind hátul nagyon kell koncentrálnunk. Így is történt: kevés hibát vétettünk. Rúgtam gólt kipattanóból, majd pedig egy kontra végén. De nem én nyertem meg a meccset, csapatként diadalmaskodtunk, mindenki mindent beleadott – és erővel is bírtuk a nagyon kimerítő csatát. Nagy lépést tettünk az alapszakasz-győzelem felé, de messze még a szezon vége. Sőt szombaton újabb kihívás vár ránk, ismét rangadót játszunk, a bombaerős Veszprémet fogadjuk. Berettyóban ott volt Turzó József szövetségi kapitány is, pár szót váltottam vele, remélem, továbbra is számít rám!