Győzött a Körmend

Hullámzó teljesítménnyel, gyenge első félidő után begyűjtötte a győzelmet az Egis Körmend kosárcsapata a Kaposvári KK otthonában.

A 18. születésnapját ünneplő Takács Kristóf nem volt ott a Körmend keretében, mellette hiányzott Németh Ákos is. Ami a piros-fekete csapat számára örvendetes volt, hogy két válogatott játékosát, Ferencz Csabát és Tóth Norbertet is soraiban tudhatta.

A találkozó elején jobb volt a Kaposvár, jelezte ellenfelének, hogy ezúttal ki a házigazda. A vasi együttes nehezen vette fel a ritmust, labdaeladásokkal segítette a somogyiakat, akik többnyire kihasználták helyzeteiket. Különösen Rivers volt elemében. A Körmendnél nem volt húzóember, átgondolatlanul támadtak, hanyagul védekeztek a piros-feketék. A negyed hajrájában látszott némi remény arra, hogy közelíthet a Körmend, de Williams triplája célt tévesztett, így megmaradt a hazaiak négypontos előnye az első kisszünetre (18-14). A második játékrészben is jobban összpontosított a kaposvári alakulat, a Körmend gyengécske játéka kevésnek bizonyult. Hiába szerzett estében kosarat Thames, Hendlein hamar tízre igazította a különbséget (26-16). Williams

zsákolása hozott némi színt a vendégek játékába, de Rivers hárompontosával újra tí­zen túlra ugrott a hazai előny.

Oroszi szórt két triplát gyors egymásutánban, ez sokat jelentett a vasiaknak, bár még így sem akadt meg a kaposvári lendület. A Körmend harmatos támadójátéka és szellős védekezése nagyban lelkesítette a somogyi együttest (37-26).

A nagyszünet után teljesen más arcát mutatta a vendégcsapat. Thames nyitott egy középtávolival, majd Mosely zsákolt egyet. Jukic jóvoltából összehozta első kosarát a hazai csapat is, de erre hamar jött egy válasz Ferencz Csabától, mégpedig egy tripla formájában. Williams is betalált távolról, így négy pontra zárkózott a vasi együttes (40-36). Most már sokkal összeszedettebb játékot mutatott az Egis Körmend, mindenki bátran vállalkozott messziről is, ennek meglett az eredménye. A 26. percben átvette a vezetést a vendég (42-43). Mócsán, majd Durázi növelte a körmendi előnyt egy-egy hárompontossal. A vendégek feljavult védekezésével és élénk támadójátékával nem tudott mit kezdeni a hazai együttes. A Körmend mindössze öt pontot engedélyezett ellenfelének a harmadik etapban. A záró felvonásban megint nem volt egyértelmű a körmendiek fölénye, a Kaposvár kapaszkodott, de a vendég tartotta a párpontos előnyt. A 37. percre egy jó sorozat után megint nőtt a távolság a felek között (53-66), de a házigazda nem adta fel, Milisavljevic vezényletével vissza akart jönni a meccsbe. A végjátékot a vasi csapat rutinból megoldotta.

Két, merőben ellentétes félidő után a Körmend elhozta a győzelmet Somogyországból, a második félidőben mutatott játéka alapján megérdemelten.

Hamar lesz folytatás, hiszen az Egis Körmend szerdán 17 órától már a Debreceni EAC vendége lesz.

További eredmények: DEAC–Oroszlány 92-87 (vasárnap), ZTE–Alba Fehérvár 79-97, Szeged–Szolnok 78-84, Atomerőmű SE–Jászberény 117-63 (hétfőn).