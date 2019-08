Gyulán a Szeged ellen a zöld-fehérek

A labdarúgó NB II. 3. fordulójában vasárnap 17.30-kor Gyulán a Szombathelyi Haladás a Szeged-Grosics Akadémia vendége lesz.

Döntetlen és döntetlen között olykor nagy különbség van. A szombathelyiek a nyitányon kimondottan jó futballal értékes pontot szereztek Gyirmóton, ám pár napra rá jóval halványabb teljesítménnyel ugyancsak ikszeltek – ezúttal hazai pályán a Siófok ellen. Ráadásul kidőlt Gaál Bálint is, a bal csuklótörést szenvedett támadót jövő hét elején megműtik, speciális rögzítőkötéssel három-négy hét múlva ismét játszhat. Nagy kérdés, hogy a vasiak vasárnap délután a szegediek átmeneti otthonában, Gyulán melyik arcukat mutatják. Ami a házigazdákat illeti, az első körben odahaza 3-0-ra kikaptak a Budafoktól, majd 2-1-re nyertek Balmazújvárosban. A portugál tréner, Joao Pedro irányította szegediek keretében több NB I-es rutinnal is rendelkező játékos is szerepel, így például Germán Tamás vagy a korábban Szombathelyen is futballozó Gajdos Zsolt és Mohl Dávid.

– A Gyirmót és a Siófok ellen is sok helyzetet dolgoztunk ki, ám ezek nagy részét ki is hagytuk – mondta Supka Attila, a Haladás vezetőedzője. – Ha lehetőségeink felét kihasználtuk volna, a kettő helyett már hat pontunk lehetne. Ami a legutóbbi bajnokit illeti, a nagy meleg mindkét csapat játékára rányomta bélyegét, mi sem voltunk olyan frissek, mint kellett volna, és a siófokiak sem. Egyik fontos feladatunk tehát, hogy vasárnapig felfrissítsük a játékosokat, és aztán eredményesen, lehetőleg győzelemmel térjünk haza. Sajnos Gaál kiesésével csatárposzton tovább szűkültek amúgy sem bő lehetőségeink. Viszont abban is biztos vagyok, hogy ugyanúgy meglesznek a gólhelyzeteink, mint az első két bajnokin, nincs mese, ezeket értékesíteni kell. A szegedieknél jó néhány rutinos futballista szerepel, így nehéz meccsre, de ahogy mondtam, győzelemre számítok. Yuriy Habovda, Tóth-Gábor Kristóf és Gaál Bálint sérült. A kezdőcsapatot a meccs előtt jelölöm ki.

A mérkőzésről a vaol.hu oldalon élő közvetítést olvashatnak.

További program. Vasárnap, 17.30: Soroksár–Nyíregyháza, Dorog–MTK, Budaörs–Vác. 19.00: Ajka–Kazincbarcika, Csákvár–Budafok, Szolnok–Balmazújváros, Siófok–Gyirmót, ETO FC Győr–Tiszakécske. 20.00: Békéscsaba–Vasas.