Gyurátz negyedik az atlétikai csapat-Eb-n

A kalapácsvető Gyurátz Réka negyedik helyével nyolc pontot tett hozzá a magyar válogatott eredményéhez az atlétikai csapat-Európa-bajnokság I. ligájában – de nem sikerült az I. ligában maradni.

Pénteken kezdődtek meg az atlétikai csapat-Eb I. ligájának küzdelmei, mint arról már beszámoltunk, az első versenynapon Halász Bence, a Szombathelyi Dobó SE Eb-bronzérmes kalapácsvetője 75,63 méterrel nyert a 11 fős mezőnyben, ezzel 11 pontot tett a közösbe.

Németh Zsolt és Németh László másik tanítványa, az Eb-kilencedik Gyurátz Réka szombaton lépett dobókörbe. A női kalapácsvetők közül előzetes eredményeik alapján hat versenyzőnek volt esélye a négyes döntőre, köztük Gyurátznak is. A verseny előtti napokban derékproblémákkal küzdő 23 éves Réka 66,36 méteres dobásával a második helyen állt az első sorozat után.

Mint később kiderült, ezzel gyakorlatilag be is biztosította a legjobb négy közé jutást, mert a mögötte állók az első három sorozatban még a 65 métert sem érték el. Búcsúzott az olimpiai hetedik, a mezőnyből a legjobb eredménnyel rendelkező fehér­orosz, az idei világranglistán nyolcadik, Hanna Malyshik is, egyetlen értékelhető, 63,97-os kísérlettel. A folytatásban Gyurátz Réka már nem tudott javítani, 66,21, majd 64,66 méterrel zárta a „selejtezőt”. A második sorozatban a 36 éves olimpiai ötödik, vb-bronz- és Eb-ezüstérmes szlovák Martina Hrasnován kívül a török Kivilcim Salman, a harmadikban a román Bianca Ghelber is beelőzte. A legjobb négy utolsó dobásával már nem változott a sorrend – Gyurátz Réka 64,37-dal zárta a sorozatát, a 66,36 méterrel pedig negyedik helyet, ezzel 8 pontot szerzett a magyar csapatnak.

Női kalapácsvetés: 1. Martina Hrasnova (szlovák) 71,64, 2. Kivilcim Salman (török) 68,63, 3. Bianca Ghelber (román) 68,43, 4. Gyurátz Réka 66,36.

A csapat-Eb zárószáma volt vasárnap a férfi 4×400 méteres váltó, amelyben helyet kapott Boda Boldizsár, a Haladás VSE válogatottja is. A Koroknai Tibor, Boda Boldizsár, Varga Lőrinc, Molnár Attila összeállítású kvartett futamában harmadik, összesítésben hatodik lett – ez 6 pontot ért.

Az Eb I. ligájában Portugália volt a legjobb, feljutott a Szuperligába. Az utolsó öt helyen záró csapat kiesett a II. ligába, köztük a kilencedik magyarok is.

Végeredmény: 1. Portugália 302 pont, 2. Fehéroroszország 281, 3. Norvégia 269, … 7. Írország 227, 8. Románia 225, 9. Magyarország 223, 10. Szlovákia 186, 11. Litvánia 173,5.