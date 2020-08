Gyurátz Réka megvédte címét

A 125. atlétikai országos bajnokság első, szombati versenynapján női kalapácsvetésben Gyurátz Réka, a Szombathelyi Dobó SE olimpiai kvótása megvédte bajnoki címét.

A 125. atlétikai ob szombati versenynapján rekkenő hőségben 12 Vas megyei atléta is rajthoz állt. A legnagyobb eséllyel a Szombathelyi Dobó SE női kalapácsvetői, akik hozták a papírformát. Az első hat helyezésből öt az övék lett, csak a VEDAC háromszoros olimpikonja, országos csúcstartója, az ezüstérmet megszerző Orbán Éva tudott közéjük férkőzni. A Dobó SE tokiói olimpiai kvótása, Gyurátz Réka sorozatban negyedszer szerezte meg az országos bajnoki címet. A 24 esztendős atléta idén harmadszor dobott 69 méternél nagyobbat, a győztes eredménye 69,31 méter volt. Fölényesen nyert, hiszen Orbánnál (63,26) több mint hat méterrel dobott nagyobbat.

– Szerencsére már teljesen rendben vagyok, rendbe jött a derékproblémám, már bátrabban dobok – mondta a verseny után Gyurátz Réka. – Egy kicsivel nagyobbra számítottam, szerettem volna a 70 métert is elérni, de az árnyékmentes, 35 fokos melegben az is pozitívum, hogy ismét jövök felfelé. Most nem volt olyan nagy a kihívás, 19-én, a Gyulai Memorialon viszont nagy és nagyon jó nemzetközi mezőny lesz.

Németh Zsolt és Németh László többi tanítványa közül a 19 éves, tavaly junior Eb-bronz­érmes Németh Zsanetté lett a bronzérem, ezúttal messze elmaradt legjobbjától, 57,14 métert ért el. Viszkeleti Villő viszont csupán négy centiméterrel dobott kisebbet egyéni csúcsánál, az 56,85 méterrel meglepetésre az alig 15 éves, még serdülő korú versenyző végzett a negyedik helyen – megelőzve klubtársai közül Gergelics Cintiát (56,69) és Rajczi Biankát (56,25 és további öt más egyesületbeli kalapácsvetőt. Férfi diszkoszvetésben három Dobó SE-s is indult – mintegy ráhangolódásul a másnapi fő számukra, a kalapácsvetésre. Az utóbbiban vb- és Eb-bronzérmes Halász Bence az FTC-s Huszák János (61,58) és szolnoki Kővágó Zoltán (57,32) mögött 54,54 dobásával megszerezte a bronzérmet.

A szombati versenynap vasi pontszerzői. Férfi, 110 m gát: 8. Bartalos Dávid (Haladás VSE) 16,57 (előfutam:15,60). Rúdugrás: 12. Horváth Márton (Dobó SE) 4,00. Diszkoszvetés (2 kg): 3. Halász Bence (Dobó SE) 54,54, 11. Rába Dániel (Dobó SE) 46,54, 12. Varga Donát (Dobó SE) 43,72. Női, 100 m gát: 8. Kiricsi Berill (SZoESE) 15,25 (ef. 14,98), 9. Varga Eszter (Haladás) 15,11. Kalapácsvetés (4 kg): 1. Gyurátz Réka (Dobó SE) 69,31, 3. Németh Zsanett (Dobó SE) 57,14, 4. Viszkeleti Villő (Szombathelyi Sportiskola 56,85, 5. Gergelics Cintia (Dobó SE) 56,69, 6, Rajczi Bian­ka (Dobó SE) 56,25.

A vasárnapi versenyszámokról a keddi lapunkban olvashatnak.