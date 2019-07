Gyurátz Réka úgy esik be az Universiadéra

Vas megyéből egyetlen sportoló vehet részt a Nápolyban zajló 30. Univer­siadén, a kalapácsvető Gyurátz Réka. Az ELTE SEK hallgatója szinte úgy fog beesni az egyetemisták-főiskolások világjátékára.

Szerdán az ünnepélyes megnyitóval hivatalosan is kezdetét vette a 30. Universiade. Nápoly ad otthont az egyetemisták-főiskolások kétévente rendezendő világjátékának, amelyen 119 ország képviselteti magát. Magyarország a 18 sportág közül 12-ben indít versenyzőket, 38 felsőoktatási intézményből verbuválódott 160 sportoló alkotja a csapatot.

Vas megyéből ezúttal egyedül Gyurátz Réka, az ELTE Savaria Egyetemi Központ sportszervezés szakos hallgatója vesz részt az eseményen. A Szombathelyi Dobó SE Eb-kilencedik kalapácsvetője másodszor szerepelhet Universia­dén. Két éve Tajpejben 64,14 méteres eredménnyel kilencedik lett.

Németh Zsolt és Németh László tanítványa jelenleg már a 13. a világranglistán, egyéni csúcsa 72,52 – amit tavaly ért el –, de idén is van már 72,03 métere. A mezőny még nem ismert; egyelőre az idő az ellenfele a 23 éves Rékának.

– Kedden rendezik Székesfehérváron a Gyulai Memorialt, amely a nemzetközi szövetség kalapácsvető-versenysorozatának is része, azon indulok. A dobásaim után azonnal startol velem Grünwald János a reptérre, éjjel 11 órakor szállok majd le Nápolyban. Meg kell próbálnom minél jobban kipihenni magam, mert másnap délelőtt rendezik a selejtezőt az Universiadén. Természetesen a döntőbe szeretnék jutni, és jó lenne ezt minél kisebb energiaráfordítással megoldani – sorolta Gyurátz Réka.

– Még sohasem volt két ilyen fontos versenyem 24 órán belül – itt az idő, hogy kipróbáljam. Nem tudom, hogy a nagyobb riválisok közül ki egyetemista még, és azt sem, vállalja-e még valaki, hogy ott lesz mindkét versenyen. Két éve nem túl acélos eredménnyel éppen lecsúsztam a döntőről. Most annál sokkal jobbat szeretnék, reménykedem, hogy a Gyulai Memorialon vagy Universiadén egy idei legjobb eredmény vagy akár egy új egyéni csúcs is összejöhet. Mert az edzőim engem is megpihentettek egy kicsit, mint a három fiút, Halász Bencét, Rába Dánielt és Varga Balázst, akik az U23-as Eb-re indulnak a keddi verseny után. Bence és Dani az Universidadén is szerepelhetne – ha nem egy időben lenne az Eb-vel. Most először leszek világversenyen edző nélkül. Igaz, challenge-versenyekre utaztam már egyedül. Várom már nagyon az Univer-­siadét. Örülök, hogy Nápolyban rendezik, mert meleg lesz, amit nagyon szeretek, és tetszik a hangulata is, az, hogy több sportág képviselői vannak egy rendezvényen.