Gyurkovics Ferenc tökéletesítette a Dobó SE-sek technikáját

Edzésrendszerük további tökéletesítéséhez Gyurkovics Ferenc személyében egy súlyemelő-szakembert hívott meg a Szombathelyi Dobó SE szakmai stábja.

Annak idején, több évtizedes eredményes munkássága alatt Németh Pál mesteredző lerakta a dobóatléták felkészülésének betonbiztos alapjait. Persze egy szisztémán mindig lehet tökéletesíteni. És új ismeretek beépítésével a „dobópápa” munkáját továbbvivő fiai, Németh Zsolt, Németh László, valamint kollégáik, Gubián Tamás és Csercsics Richárd évről évre igyekeznek is finomítani, modernizálni a rendszerüket.

Ezúttal a sportágukban oly fontos súlyemelő-gyakorlatok voltak terítéken. A 41 évesen is aktív válogatott súlyemelőt, korábbi szövetségi kapitányt, a 12-szeres magyar bajnok Gyurkovics Ferencet hívták meg – aki jelenleg a Nemzeti Kézilabda Akadémia dinamikus erőfejlesztésért felelős erőnléti edzője –, hogy felfrissítse a technikák helyes végrehajtásáról meglévő ismereteiket, illetve bepillantást nyerhessenek a súlyemelők modern felkészülésében használatos, hatékonyabb módszerekbe.

Az edzőkkel a felkészülés mikro- és makrociklusainak megtervezése volt a fő téma. Szó esett arról is, hogy a versenyidőszak során hogyan lehetne az alapozás során megszerzett erőszintet megtartani, sőt akár tovább is fejleszteni, de arról is, hogy a nemzetközi szinten már elismert és széles körben alkalmazott Abadzsiev-módszert hogyan lehetne adaptálni a kalapácsvetők felkészítésébe.

A program másik részében a kalapácsvetők súlyemelőedzésén vett részt Gyurkovics Ferenc, rengeteg hasznos tanácsot adott, ha akadt hibásan végrehajtott mozdulat, azonnal javította is.

– Kimondottan jó súlyemelőedzést láttam, és annak külön örülök, hogy ilyen népes csapat van itt, a Dobó SE-nél. Nagyon jól éreztem magam ebben a közösségben. Nem mindennapos, hogy mindenki tisztában van a súlyemelő „etikettel”, figyelnek egymásra, húzzák egymást és segítenek is egymásnak. Azt is örömmel tapasztaltam, hogy alapvetően a mozgások jók, csak hát, mint mindenben, itt is az ördög a részletekben rejlik. Egy-egy kisebb változtatás akár 20-30 kg javulást is tud jelenteni – összegzett Gyurkovics Ferenc.