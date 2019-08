Gyűrűs Hanna a hazai vb-n

A hazai rendezésű úszó-világbajnokságnak lesz egy Vas megyei résztvevője is: Gyűrűs Hanna, a Szombathelyi Sportiskola versenyzője 50 méteres hátúszásban indulhat.

Kedden kezdődött meg Budapesten, a Duna Arénában – és augusztus 25-éig, vasárnapig tart – a 7. junior úszó-világbajnokság, amely rekordrészvételt hozott. Százharminc nemzetből csaknem ezren indulnak. A magyar színeket harmincan képviselik, köztük Gyűrűs Hanna, a Szombathelyi Sportiskola versenyzője, Budavári István tanítványa. A vb-n a lányoknál 14–17, a fiúknál 15–18 év a korhatár. Hanna a legfiatalabbak közé tartozik, hiszen csak 15 éves. Az 50 méteres hátúszásban állhat rajthoz – pénteken

9.30-kor kezdődnek az előfutamok.

– Két éve a felnőtt világbajnokságon nézőként voltam a Duna Arénában, úgy is hatalmas élmény volt, most pedig én is versenyezhetek abban a csodálatos környezetben, egy ilyen nagy versenyen – mondta Hanna, aki már nyolcadik éve úszik versenyszerűen. A fejlődése sajnos egy kicsit megakadt, amikor három évvel ezelőtt eltört a sípcsontja. De sikerült visszatérnie, és vissza is kapaszkodnia korosztálya legjobbjai közé. Tavaly a válogatott kerettel edzőtáborozhatott is Madeirán. Idén az oroszországi Nemzetközi Diákjátékokról (ICG) hozott érmeket, 50 m háton második, 100 m háton harmadik lett és 4×100 méteres szombathelyi lány gyorsváltóval is harmadik helyet szerzett.

– Az ICG nem sikerült a legjobban, mert közben beteg lettem, hőemelkedésem volt, a 200 vegyesen el sem tudtam indulni. Így Ufában nem tudtam a legjobb eredményeimen javítani. Előtte, az ifjúsági országos bajnokságon úsztam 50 m háton a jelenlegi 30,07 másodperces egyéni csúcsomat, aminek köszönhetem a vb-indulást – mondta Hanna még az utazása előtt, az utolsó itthoni edzését követően. – A diákjátékokig úgy volt, hogy az lesz az utolsó versenyem, aztán jöhet a nyári szünet. De éppen ott, Ufában tudtam meg, hogy indulhatok a vb-n, így készültem tovább, ahogy tudtam.Nem úsztam 50-es medencében, a vízilabdások 33 méteresében kaptam edzéslehetőséget hetente háromszor – Szabó Tamás felügyelte a munkámat –, amelyik napon nem volt víz, akkor erősítettem. Egy kicsit tartok attól, hogy milyen lesz végigúszni az egész 50 métert, nem csak részletekben. Nagy, úgy kilencven fős az 50 m hát mezőnye, és sokkal erősebb, mint a két évvel ezelőtti vb-n volt. Az én legjobbam a 30. a sorban. Örülök, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy faragjak az egyéni csúcsomon. Azt hiszem, ez az a cél, amit kitűzhetek, hiszen két évvel idősebbek között kell úsznom.HE