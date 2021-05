„Ha én belekezdek valamibe, akkor abban ezer százalékkal a Halmosi Peti vagyok”

A Haladás egykori kiválóságával beszélgettünk, aki jelenleg a megyei első osztályú Király SE-ben harcol a bajnoki címért.

– Az én küldetésem itt arról szól, hogy segítsem az egyesület munkáját a játékommal és a tapasztalatommal – magyarázza lapunknak Halmosi Péter, aki korábbi csapattársa, Király Gábor klubjához, a Király SE-hez igazolt tavaly augusztusban. A megyei első osztályú labdarúgó bajnokságot jelenleg vezetik a tigrisek, akiknek legfőbb támasza a pályán a 35-szörös magyar válogatott Haladás-ikon, Halmosi Péter, azaz Cucu. – Ez a történet nem rólam szól, hanem azokról a fiatalokról, akik a keretet alkotják. Felnőtt csapatunk rendkívül fiatal, akikkel el kell hitetnem, hogy mindig van feljebb, ők is el tudnak jutni olyan magas szintre, amiről talán álmodni sem mernek. Tapasztalatommal azt próbálom érzékeltetni velük, hogy ha én 42 évesen még pályán tudok lenni, akkor ők 20 évvel fiatalabban mennyire mindenre lehetnek még képesek. Fel akarom bennük ébreszteni a tüzet, hogy akarjanak többet, hogy szinteket lépjenek előre, mert képesek rá. Nekem ennyi szerepem van ebben a történetben, nem több – fogalmaz Cucu, aki szerint a Királynál minden adott a kiváló munkához, megvan a megfelelő háttér, a körülmények és az infrastruktúra pedig egyáltalán nem megyei, sokkal inkább NB-s szintű.

Nem véletlenül mondja ezt, hiszen a Király nagy harcot vív a Sárvárral a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság bajnoki címéért. – A cél egyértelműen a bajnokság megnyerése és ezzel együtt feljutni az NB III-ba. A klub be is adta erre irányuló nevezését, ami természetesen azt is jelenti, hogy vállalnánk az NB III-as indulást. Az, hogy én maradok, vagy megyek, nem feltétlen csak rajtam múlik, de miért ne maradnék! Véleményem szerint még NB III-as szinten is van bennem 1-2 év, amennyiben a sérülések elkerülnek. Mondom mindezt azért, mert hétről hétre bizonyítom, hogy megütöm ezt a szintet, sőt, még talán az eggyel feljebbit is.

Miután Halmosi Péter bejelentette profi pályafutásának végét, egyetlen NB II-es vagy NB III-as csapat sem kereste meg, tiszteletben tartották a Hali egykori csapatkapitányának döntését, aki Ausztria felé vette az irányt. A rövidkére sikerült osztrák kitérő után jelentette be tavaly nyáron a Király SE, ahol sokadvirágzását éli, nagyon élvezi a fiatalokkal való közös munkát, amivel kapcsolatban azt a benyomást keltheti, hogy éledezik az a bizonyos edzői vénája. Ezzel ellentétben azonban újfent határozottan kijelentette, hogy nem szeretne edzősködni. – Azért jutottam el karrierem során egy bizonyos szintre, mert, ha én valamibe belekezdek, akkor ott ezer százalékkal a Halmosi Peti vagyok, függetlenül attól, hogy megyei futballról, vagy az NB I-ről, esetleg a Premiel League-ről, vagy a válogatottról beszélünk. Nem tudom máshogy csinálni. Jelenleg is heti négyszer járok edzésre, tehát a megyei I-et sem buliként vagy hobbiként fogom fel. Idejöttem valamiért, amit a csapattal együtt szeretnék megvalósítani. Nem fél gőzzel, hanem teljes odaadással. Én csak mutatom a példát, hogyan jutottam el egy bizonyos magasságig. Úgy gondolom, hogy erre vevők a klubvezetők, és a csapattársak is.

Ha Halmosi Petivel készül interjú, akkor abból nem maradhat ki a Haladás – nincs ez másképp most sem. Az örök szerelem, a nevelőegyesület témája most is felvetődik, amire csak Cucu annyit reagál, hogy nincs új a nap alatt. – Ismét előkerültek azok a problémák, amelyek egyáltalán nem újkeletűek, hiszen én is megtapasztaltam anno ezeket. Viszont azt megmondtam tavaly is és azt megelőzően is, hogy a körülményeket nézve ez a Haladás egy NB II-es középszintű csapat, akinek ha szerencséje van, oda tud kerülni a tabella középmezőnyének elejére, ha nincs, akkor pedig a kiesés réme ellen küzdhet a hátsó régióban. Ezt a szezont úgy gondolom túlteljesítette a csapat, hiszen a kiesés egy másodpercig sem fenyegette a Halit, sőt, sokáig ott volt az gárda az első hatban. Viszont a jelenlegi helyzetet figyelembe véve ez a realitás, ami azt is jelenti, hogy felesleges rövidtávú célkitűzésként az NB I-ről beszélni.

Kiemelt képünkön: Halmosi-féle labdakezelés a Király-Sárvár rangadón