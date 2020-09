Ha itt voltak, a Rábán is vízre szálltak

Adolf Balázs és Fejes Dániel svéd párosban ebben az évben utcahosszal verték végig a kenu párosok mezőnyét. A közös munkát tavaly kezdték, idén hétből hét válogatót nyertek meg, és még csak huszonegy évesek. A fiatal kenusok – az úgynevezett Párizs keret tagjaival – nemrégiben Körmenden jártak. És ha már itt voltak, vízre szálltak a Rábán is.

Egyikük sem készült kimondottan kenusnak. Balázs több sportágat kipróbált korábban: egyebek között úszott és karatézott, de azért ismerte a kenut is. Szülei a Szigetközben vezetnek vízitúrákat, így gyerekként jó párszor evezett a Mosoni-Dunán. – Tizenkét évvel ezelőtt kezdtem kenuzni Szentendrén, majd az Óbudai Ganzhoz kerültem, ahol kajakos csapat volt, én voltam az egyetlen kenus – árulta el Adolf Balázs. – A munkámat Pétervári Pál és Demeter István segítették és segítik a mai napig, persze, mióta párosban is érdekelt vagyok, a dunavarsányi edzők iránymutatását is követem. Igazából tavaly, az U23-as világbajnokság után jött az ötlet, hogy mi lenne, ha összetérdelnék a varsányiak kenusával, Fejes Danival. Ez eleinte nem volt teljesen egyértelmű és talán elfogadott sem, hiszen mindketten jobb oldalon evezünk, és ez az úgynevezett svéd páros nálunk nem igazán elterjedt. Először én kormányoztam, Dani volt elöl, de az nem volt jó felállás. Cseréltünk, és azóta úgy látjuk, hogy kiválóan tudunk együtt dolgozni. Szerintem nincs olyan kenus, akivel gyorsabb tudnék lenni.

Dani egy sportágválasztón ismerte meg a kenut, előtte hobbiszinten sportolt. Atletizált és kosarazott, de, ahogy mondja, utóbbiban egyáltalán nem volt ügyes és tehetséges. A dunavarsányi kajak-kenu szakosztálynak a kezdetektől tagja, gyakorlatilag az elmúlt hét évben a nulláról küzdötte fel magát a felnőtt élvonalba. – Nagyon sokat köszönhetek edzőimnek, Németh Szabolcsnak és Bánszky Imrének, nélkülük nem tartanék itt – mondta Fejes Dániel. – Talán azért is jött ki a lépés párosban, mert Balázzsal a komoly edzésmunkában hiszünk. Mondjuk a kenuban nem is lehet másképpen boldogulni, ugyanis nagyon melós sport, nem lehet alibizni. A hét minden napján edzünk, kivétel szerda és szombat délután. Két edzésünk van naponta, ehhez jön még egy kis futás meg kondi.

A fiatal kenusoknak nincs igazán példaképük, de azért a legendás Kolonics Györgyöt és az olimpiai bronzérmes Kiss Tamást mindketten megemlítik. Még hosszú az út, de az mindenesetre jólesik nekik, hogy a sportág nagyjai és neves edzői közül többen nyilatkoznak elismerően rólunk.

– Fábiánné Rozsnyói Katalin is megnézett minket, Ludasi Róbert is méltatta a teljesítményünket, csakúgy mint Mike Róbert vagy Vajda Attila – sorolják az ismert neveket. – Jövő májusban lesz esélyünk arra, hogy kvótát szerezzünk a tokiói olimpiára. A világrekord 3 perc 23 másodperc ezer méteren párosban, ha közelítjük ezt az eredményt, akkor van keresnivalónk. Tudunk 3 perc 30 másodperc alatti időt menni, legjobbunk 3:25 volt, de sok múlik a pályán, nem egyformák a körülmények.

Ha lemegy a szezon, öröm­evezésre is jut ideje a Fejes–Adolf-duónak. Voltak a Szigetközben, legutóbb meg Körmenden töltöttek egy hosszú hétvégét. Dani már visszajáró, Balázs most volt itt először. De nem utoljára, az egészen biztos. A Rába partján ünnepelte 21. születésnapját, ami azért is különleges, mert amióta nagykorú, a születésnapján soha nem tartózkodott Magyarországon a világversenyek miatt. Aztán ráadásként még egy Rába-túra is belefért a Körmend–Molnaszecsőd szakaszon a helyi barátokkal és vendéglátókkal, a Bereki Bárkás Egylet tagjaival.

És akkor még egy kis adalék az elmúlt napok történéseiből: a körmendi látogatás után nem sokkal az Adolf–Fejes-páros ezüstérmet szerzett olimpiai számban, C-2 1000 méteren a Szegedi Világkupán. Ezzel újra felkerült a kenus világtérképre Magyarország, és immár van remény tokiói kvótára. Az meg már csak hab a tortán, hogy C-1 5000 méteren Adolf Balázs maga mögé utasította a világot.