Haladás – A bolgár csatár hisz a bennmaradásban

Szombathely Galin Ivanov egy Székesfehérváron futballozó honfitársától érdeklődött a magyar futballról, mielőtt aláírt a Szombathelyi Haladáshoz.

A 30 esztendős Galin Ivanov hazájában a Levszki Szófiában, a Beroe Sztara Zagorában, a Liteksz Lovecsben, a Burgaszban, a Szlavia Szófiában, Németországban az Arminia Bielefeldben, Azerbajdzsánban a Lankaranban, Törökországban a Samsunsporban futballozott. Legutóbb a Szla­via Szófia futballistája volt, a fővárosiakkal a 2017/2018-as idényben bolgár kupát nyert – ősszel 25 bajnokin nyolc gólt szerzett. Pályafutása során 172 bolgár első osztályú mérkőzésen 36 gólig jutott. Az Európa-ligában négy meccsen három gól a mérlege. Korábban kétszer az U19-es, három alkalommal az U21-es válogatottban szerepelt – emellett négyszeres felnőttválogatott. Ősszel háromszor pályára lépett a Nemzetek Ligája selejtezőjében, amelyeken egy gólt szerzett – Szlovénia (1-1) ellen. Ivanov leggyakrabban amolyan visszavont támadóként szerepelt eddig.

– Bevallom őszintén, mielőtt Szombathelyre szerződtem, nem sokat tudtam a magyar futballról, úgy is mondhatnám: elég kevés információval rendelkeztem az NB I-ről – mondta Ivanov. – Éppen ezért megkérdeztem egy Magyarországon, a Mol Vidiben futballozó honfitársamat, Georgi Milanovot az itteni labdarúgásról. S mivel ő csupa jót mondott, s mert a Haladáson éreztem, hogy nagyon szeretne leigazolni, aláírtam Szombathelyre. Még csak rövid ideje vagyok itt, még meg kell ismernem a csapattársaimat, de azt már látom, hogy jó játékosok, remek emberek közé kerültem – és Horváth Ferencet is kiváló edzőnek tartom. A stadion pedig gyönyörű, igazán remek létesítményben futballozhatunk. Tisztában vagyok vele, milyen nehéz helyzetben van a csapat, de elérhetőnek tartom a bennmaradást. Jómagam mindent megteszek azért, hogy ősztől is NB I-es legyen a Haladás.