Haladás a válsághelyzetben – Homlok Zsolt, a HVSE elnöke a megszorító intézkedésekről és a jövőről

A 101 éves Haladás VSE helyzetéről Homlok Zsoltot, az egyesület elnökét kérdeztük.

A koronavírus-járvány és hozadékai eddig sohasem tapasztalt nehézségek elé állították a sportéletet az egész világon. Szó szerint megbénult, nincsenek versenyek, de közös edzések sem. És a gazdasági életben bekövetkezett krízis néhány napon belül éreztette hatását a sportban is. Egyetlen sportszervezetnek sem könynyű most a helyzete. A bevételkiesések miatt Vas megye legpatinásabb és legnagyobb sportegyesületében, a 14 szakosztályt működtető Haladás VSE-ben is kénytelenek voltak megszorító intézkedéseket hozni. A 101 éves egyesület túlélt már számos válsághelyzetet. Homlok Zsolt, a HVSE elnöke úgy véli, hogy összefogással és sok munkával most is sikerülhet.

A koronavírus-járvány miatt leállt a sportélet, ráadásul a kialakult gazdasági válság is nehezíti a sportszervezetek életét. Mi a helyzet a megye legnagyobb, legpatinásabb egyesületénél, a 101 éves Haladás VSE-nél?

Az élet minden területén eddig sohasem tapasztalt nehézségeket okoz a koronavírus-járvány, különösen igaz ez a sportra. A fertőzésveszély miatt teljesen megbénult a nemzetközi és hazai sportélet, nincsenek versenyek és közös edzések sem. A sportolók edzőik útmutatásai alapján otthon, egyénileg próbálják a lehetőségek szerint szinten tartani legalább az erőnlétüket. Nehéz megjósolni, mikor zökkenhet vissza minden a régi kerékvágásba, de azt is, hogy mikor és honnan kell majd újrakezdeni az építkezést. Mindeközben alapjaiban rengett meg a világ-, így a magyar gazdaság is, sok cég, vállalkozás került nehéz – nem egy kilátástalan – helyzetbe, és már néhány nap is elég volt ahhoz, hogy ez a válság a sportban is éreztesse hatását. Gyűlnek a felhők a klubok feje felett, záródnak el a pénzcsapjaik, inognak a működésüket biztosító pillérek.

Az egyszakosztályos kluboknak sem egyszerű most a helyzete. De milyen Vas megye legnagyobb sportegyesületéé, a 101. évébe lépett Haladás VSE-é? Amely „békeidőben” 14 sportágban – szakosztályban (asztalitenisz, atlétika, birkózás, cselgáncs, futsal, kézilabda, labdarúgás, ökölvívás, röplabda, sakk, sportíjászat, súlyemelés, tájékozódási futás, tenisz) – kínál sportolási lehetőséget Szombathelyen. A HVSE-ben 882 a tagdíjat fizetők száma, és még több száz olyan gyermek van, aki egyelőre az iskolai és

óvodai programokban érintett. Homlok Zsoltot, a Haladás VSE elnökét kérdeztük.

– A veszélyhelyzet kihirdetése óta milyen feladatokkal kell(ett) megbirkóznia a Haladás VSE vezetésének?

– Amikor a veszélyhelyzetet kihirdették és a sportági szövetségek is meghozták a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedéseiket, a Haladás VSE vezetése is megtette a szükséges lépéseket. A sportkomplexumot az üzemeltető cég bezárta, így a sportolóink sem tudták tovább folytatni sporttevékenységüket a létesítményben. Az egészség védelmét érintő intézkedések végrehajtása után megkezdődött a szükséges gazdasági intézkedések meghozatalának előkészítése – mondta Homlok Zsolt.

– Mekkora hatással van a gazdasági válság az egyesület életére?

– A HVSE léte nem forog veszélyben, de takarékoskodnunk kell, hogy ezt a sokak számára nehéz helyzetet át tudjuk hidalni. A járványhelyzet okozta gazdasági problémák miatti azonnali bevételkiesés meghaladja a teljes költségvetésünk 25 százalékát. És meglátásunk szerint ezzel még koránt sincs vége. A veszélyhelyzetre való hivatkozással az önkormányzat felfüggesztette a közgyűlési határozattal már jóváhagyott támogatásunk kifizetését. A szponzorációs szerződéseinkben vállalt kötelezettségeinknek sem tudunk eleget tenni, mivel a mérkőzések, versenyek elmaradnak. Számolnunk kell például azzal, hogy az utánpótlás finanszírozása nagyrészt a tao látvány-csapatsport támogatási rendszer nyújtotta lehetőségekre épül, amelynek várható nehézségeit egyelőre nem látjuk, de biztosak vagyunk benne, hogy ez is kihatással lesz az életünkre a jövőben. És persze nagyban függ minden attól, hogy a járvány, illetve veszélyhelyzet meddig húzódik el. Szerencsére vannak támogatóink, akik kitartanak mellettünk, és a szerződések átütemezésével megpróbáljuk elkerülni, hogy a nem teljesített szponzorációkért járó összegeket vissza kelljen fizetnünk, hiszen ez tőlünk független ok miatt következett be, amire előre nem lehetett számítani.

– Kellett-e – és ha igen, milyen – megszorító intézkedéseket hozniuk?

– Reményeink szerint augusztusban újra indulhatnak az edzések és meg lehet kezdeni a munkát. Várhatóan addigra lesz információnk arról is, hogy a sportágazat milyen forrásokra, támogatásokra támaszkodhat, számíthat. Ennek megfelelően az addig terjedő időszakra kellett kidolgoznunk egy gazdasági tervet, amely a rendelkezésre álló anyagi forrásainkat tekinti biztosnak. Az egyesületnek 147 alkalmazottja van. Az a szándékunk, hogy senkit se kelljen elbocsátani, tehát felmondással egyetlen szerződést sem szüntetünk meg. Azt gondoljuk, hogy a Haladás közössége erős, összetartó, és sportolóink, munkatársaink elég lojálisak egymáshoz, megértették és megértik, hogy a bérek csökkentésének elfogadásával ahhoz járulnak hozzá, hogy a Haladás VSE egyetlen sportolója és dolgozója se kerüljön kilátástalan helyzetbe. A sporton túl egy közösség igazi ereje mindig a bajban mutatkozik meg igazán, és kijelenthetem, hogy a Haladás tagjai ebben a helyzetben is jelesre vizsgáztak emberségből és együttműködésből egyaránt.

– Állítottak-e fel prioritási rangsort a szakosztályok (csapatok, sportolók, edzők) között – akár a jövőbeli folytatást illetően is?

– Hogy melyik szakosztályunk milyen szinten tud működni, elsősorban anyagi kérdés. A Haladás VSE legeredményesebb egyéni versenyzői eddig és ezután is megkapják a felkészüléshez szükséges forrásokat. Korábban is hangsúlyoztuk, hogy a csapatsportágakban az utánpótlás-nevelést tartjuk a legfontosabb feladatunknak. Úgy gondoljuk, hogy az átmeneti, nehéz időszak után az utánpótlássport működése biztosított lesz. A legfelsőbb osztályokban induló profi csapatok működési feltételeinek megteremtése okozza a legnagyobb kihívást, ma már minden sportágban több tíz- vagy akár százmilliós tételt jelent ez éves szinten. Ezeknek a forrásoknak az előteremtése eddig sem volt könnyű, mivel a gazdasági szereplők, szponzorok a támogatásukért cserébe magas szintű teljesítményt várnak el. A topcsapatok működtetésében minden városban szerepet vállal az önkormányzat is, hiszen azon túl, hogy ezek szórakozást nyújtanak az embereknek, nagyon értékesek marketingszempontból is, egy-egy élő közvetítés vagy nemzetközi szereplés reklámértéke igen magas. És rendkívül fontosak az utánpótlás-nevelés szempontjából a példaképállítás és sportolói életpályaminta megteremtésében. Jelenleg két első osztályú csapatunk van; az NB I-es, ebben az évben Magyar Kupa-győztes férfifutsalcsapat, amelynek utánpótlásbázisát a több mint háromszáz tagot számláló labdarúgó-szakosztály adja. A női röplabdacsapatunk két éve szerepel az extraligában, amelynek utánpótlásbázisát a sportiskola adja. Ezért is kértünk segítséget az önkormányzattól a csapat működtetéséhez, hiszen azt gondoljuk, hogy egy ilyen komoly, szombathelyi hagyományokkal rendelkező sportágnak az életben tartása nem kizárólag az egyesület feladata. Kaptunk ígéretet arra, hogy 2020. évben a működtetéshez a város ad segítséget, de sajnos ezek nem valósultak meg. Ha kizárólag a Haladás VSE-nek kell az extraligás röplabdacsapat üzemeltetését megoldani, a város segítsége nélkül, akkor sajnos ezt a szintű csapatot nem fogjuk tudni megtartani. Keressük a megoldást arra az esetre, ha profi játékosok igazolására nem lesz forrásunk, lehetőségünk.

– Véleménye szerint milyen lehet az egyesület jövőképe, ha lecseng a járványhelyzet?

– Éppen tavaly ünnepelte az egyesület százéves évfordulóját, ami azt jelenti, hogy az egyesületünk eddig túlélt egy világháborút és számtalan válsághelyzetet. Ez is az életünk része lett, amit most meg kell oldanunk, túl kell élnünk közösen. A nehéz helyzetek megoldása egy igen komoly feladat az egyesület vezetésének és tagjainak egyaránt, de hiszem, hogy összefogással és sok munkával átvészeljük, és majd a következő generáció csak egy „nehezebb időszakként” fog emlékezni rá. A mi feladatunk, hogy a körülményekből a lehető legjobb megoldásokat találjuk meg, és a sikereinket, eredményeinket megtartsuk, a gyerekeinknek az edzőkkel, munkatársakkal közösen példát mutassunk abban is, hogy a nehéz helyzetekben is kell tudni emberként, tisztességesen viselkedni és összetartani. A lehetőségeinkhez mérten igyekszünk majd a legmagasabb szintű versenyeztetést megoldani egyéni és csapatsportokban egyaránt és tovább őrizni a most már több mint 100 éves egyesület értékeit.