Extraligából az NB II-be: Az új városvezetés egy fillért sem ad a röplabda szakosztálynak

Nem a Haladás röplabdacsapatán múlott, hogy óriásit zuhant – a legfelső osztály, az Extraliga helyett a következő szezonban a legalsóban, az NB II-ben indulhat. Dr. Mucsi Péter szakosztályvezetővel, edzővel az ide vezető utat próbáltuk nyomon követni.

Mucsi Péter másfél évtizede harcol azért, hogy minél magasabb szintre juttassa, illetve életben tartsa Szombathelyen a női röplabdát. Most ismét padlóra küldték. Vajon fel tud, fel lehet-e még ebből a helyzetből állni?

Harmincöt éve, 1985-ben került be a szombathelyi röplabda vérkeringésébe, akkor fiatal játékosként érkezett Győrből a Spartacus-Styl férficsapatához. Nem volt hosszú itt a játékos-pályafutása, egy könyöktörés után 1990-től már csak a Falco öregfiúk csapatában játszott. Edzőként először 2004-ben csatlakozott az akkor NB I-es Haladás női csapatához, Lajkó György kérte fel a segítőjének. A következő évben kivált a szakosztály az eladósodott Haladásból, a csak két évet élt Szombathelyi RK-Főiskola második NB I-es szezonjában már ő volt a vezetőedző. Ahogy a zöld-fehérekhez való 2007-es visszatérés után is még másfél NB I-es szezonig. 2009-ben már nélküle búcsúzott a csapat az NB I-től. Aztán megnyílt a föld a szakosztály alatt, a történések következménye az lett, hogy a HVSE-nek nem maradt játékosa sem.

– Akkor kerestek meg korábbi játékosaim, akik a Haladásban már nem tudtak vagy nem akartak röplabdázni. 2009 júniusában alapítottunk egy új egyesületet, a Vasi Sport Akadémiát (VSA) azzal a céllal, hogy életben tartsuk a felnőtt röplabdát is Szombathelyen – idézett fel egy újabb fontos állomást dr. Mucsi Péter.

– Elkezdtük az újraépítést együttműködve az utánpótlás-nevelésre szakosodott Szombathelyi Sportiskolával, illetve a Leon SE-vel. Kiépítettük röplabdában Szombathelyen a közoktatási típusú sportképzést a két intézményben, a Zrínyi iskolában és a Nagy Lajos Gimnáziumban is. A serdülőkor után a felnőtt kerethez kerültek a játékosok.

A VSA – mindvégig Mucsi Péter irányítása mellett – végül a 2013/2014-es szezonban már az NB I-ben játszhatott, igaz, megkapaszkodni ott már nem tudott. Aztán a Haladás részéről újra érkezett akarat a minőségi röplabdára, a VSA átadta a játékosait a zöld-fehéreknek. Minden a lehető legjobban alakult, az első közös évben az NB II. megnyerése után ugyan az osztályozón még elbukott a csapat, de a 2016/17-es szezonban már nem.

A következő idényben Mucsi Péter vezetésével az NB I-es újonccsapat bejutott az akkor még hatcsapatos szűk elitbe, az Extraligába. Az első extraligás évben megőrizte tagságát az együttes, amelynek kispadjára a szezon második felére ült vissza Mucsi Péter. Aztán jött 2019/2020, a félbeszakadt szezon Leiszt Máté irányításával – és jó eséllyel a bentmaradásra. A többi már ismert, a Haladás nem tudja, nem akarja vállalni az Extraligát, de a második nyolcast, az NB I-et sem. Csak az NB II-t.

– Az NB I-ben még nem voltak problémák – mondta a mindvégig szakosztályvezetői pozíciót is betöltő Mucsi Péter. – Négy légióssal vágtunk bele, ők voltak csak a profik, a többiek, a szombathelyiek amatőrök, szeretetből játszottak, csak a feljutásért kaptak bónuszt. Jól sikerültek az erősítések és rögvest az Extraligába, a profi közegbe jutottunk. Azt hiszem, ez a Haladást is váratlanul érte. Próbáltak segíteni, a HVSE elnöke, Homlok Zsolt támogatásával névadó szponzorunk is lett, de itt már azért több kellett volna. Pontos számokat nem mondhatok, de néhány tízmillióval.

– Nem kell nagy dolgokra gondolni, röplabdában 100 milliós költségvetésből már bajnokaspiráns csapatot lehet építeni. Kaptunk kritikát azért, hogy sok a légiós játékosunk. Annyit elmondhatok, hogy nem egy külföldi játékosunknak volt 500 eurós a fizetése, a legdrágább pedig 1200 euróért játszott. Egy jó magyar játékos ennek a többszörösébe kerül. Mellettük próbáltunk fejlődési lehetőséget adni a fiataloknak, akik fokozatosan egyre több szerepet kaptak. Nem vállaltuk túl magunkat, mégis elbuktunk. Mert a betervezett pénzek nem jöttek. Váratlanul elvesztettük a névadó szponzorunkat, és a városvezetés szóbeli félévenként 20-20 milliós támogatási ígéretéből csak az első, a 2019-es második félévi teljesült.

– Az új városvezetés idénre már egyetlen fillért sem szavazott meg a csapatnak. Az a 40 millió Szombathely sportköltségvetésének az 5 százaléka lett volna. Elkeserítő, hogy ismét összeomlik minden, amit felépítettünk. Az pedig még szomorúbb, hogy nemcsak az első osztályú csapatunkat veszítettük el, hanem valószínűleg elveszítjük azokat a fiatalokat is, akiknek a képzését korábban a város a sportiskolában támogatta. Egyrészt, mert ők már nem NB II-ben akarnak játszani, és kapósak is lettek más városok NB I-es csapatainak körében, ahol komoly fizetést is ígérnek nekik. Persze ez a helyzet nem csak a pénzhiány miatt alakult így.

– Sajnos mindent átsző a politika, szekértáborok miatt dőlnek erre vagy arra dolgok. És hogy önkritikus is legyek, a röplabdás berkekben is sokkal nagyobb összefogásra, egy irányba húzásra lenne szükség ahhoz, hogy nagyobb ereje lehessen ennek a sportágnak Szombathelyen. Most ismét visszajutottunk a 2009-es állapotba. Jelenleg az önkormányzat nulla támogatást ad a röplabdára, a Haladás pedig csupán a TAO feltöltésében próbál segíteni. Próbáljuk életben tartani a röplabdát, de az NB II-ben csak utánpótlásszinten tudunk versenyeztetni, mert az TAO-pénzből finanszírozható. Reményeim szerint sikerül feltölteni a keretet és nem kerülnek az utcára a fiataljaink – zárta szavait dr. Mucsi Péter.