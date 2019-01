Haladás edzőváltással

Hétfőn edzettek először az új évben a Hungast-Haladás Szombathely extraligás röplabdacsapatának játékosai. Eddigi edzőikkel már nem találkoztak; a téli szünetben Bedőcs Gergelyt és stábját menesztették, ideiglenesen a korábbi vezetőedző, dr. Mucsi Péter irányítja a csapatot.

A 2018/2019-es szezonban új fejezet kezdődött a Haladás női röplabdacsapatának életében – miután az előző idény végén az NB I-ben újonc együttes dr. Mucsi Péter irányításával meglepetésre kiharcolta a top 6-ba, az Extraligába jutást. A legmagasabb osztály új kihívás elé állította a Haladást. Miután jó néhány játékos távozott a sikeres csapatból, újat kellett építeni. A klubvezetés az anyagi lehetőségeihez mérten igyekezett megerősíteni az együttest, hogy reális esélye lehessen a tisztes helytállásra. Mucsi Péter sem maradt vezetőedző, a sokasodó feladatok közül a szakosztályvezetői posztot választotta. Bedőcs Gergelyt nevezték ki utódjának – segítője az előző szezonban is a csapat mellett ténykedő Széll Dániel lett. Mindketten a Szombathelyi Sportiskolában is dolgoznak. Ott Bedőcs a röplabdaszakosztály vezetője, illetve másodedző a serdülő lányválogatottnál – olyan feltétellel kötött szerződést a Haladással, hogy ezeket a feladatait továbbra is ellát(hat)ja.

A Haladás eddig 13 mérkőzést játszott az Extraligában, úgy tűnt, lassacskán összeérik a társaság. Közönségszórakoztató meccseken sokszor tudott egyenrangú partnere lenni a nagy múltú, legjobb magyar csapatoknak, de győznie csupán egyszer, a téli szünet előtti utolsó találkozóján sikerült – hazai pályán a Jászberény ellen. Hét fordulóval az alapszakasz zárása előtt három bajnoki ponttal – hattal lemaradva az előtte álló Jászberénytől – a hatodik, utolsó helyen áll. Ez nem jelent feltétlenül kiesést, hiszen osztályozóval is meg lehet őrizni az extraligás tagságot.

Az egyesület vezetése viszont úgy döntött, eljött az idő a változtatásra. Mint közleményükből kiderül, ennek nem csak az eredménytelenség volt az oka. Megítélésük szerint az edzők és a játékosok között feszültség alakult ki, valamint az extraligás vezetőedzői pozíció „egész embert kíván”. Miután a december 16-i, Jászberény elleni győzelem után a lányok szabadságot kaptak, közös megegyezéssel szerződést bontottak Bedőcs Gergellyel. Hétfőn állt újra munkába a röplabdacsapat. Mucsi Péter várta a lányokat, és ő irányítja a munkát mindaddig, míg új vezetőedzőt nem találnak. Megbízatása az új szakmai stáb szerződtetéséig szól. A százéves ünnepségre készülő Haladás VSE vezetése pedig azt reméli, hogy a folytatásban kiharcolja a csapat az Extra­ligában maradást. Egyben bízik abban, hogy továbbra is korrekt marad az együttműködésük a Szombathelyi Sportiskolával, hiszen az biztosítja a HVSE röplabda-utánpótlását.

– Karácsony előtt hívott fel Bokor Zsolt, a Haladás ügyvezetője azzal, hogy találkoznunk kellene. A beszélgetés során derült ki, hogy nem folytathatjuk a munkát. Közös megegyezéssel váltunk el és sok sikert kívántunk egymásnak a folytatáshoz – kommentálta a hétfőn bejelentett edzőváltásról szóló hírt Bedőcs Gergely. – Nagyon bízom abban, hogy a csapat teljesíti a célkitűzést, a bentmaradást. Ha a vezetés úgy ítélte meg, hogy ez mással biztosabban sikerül, akkor azt kell választani. Nincs bennem keserűség. A sportiskola virágzik, 135 igazolt röplabdásunk van, és még ott a suli- és ovis program is. Az U15-ös válogatottal pedig kedden indulunk az Eb-selejtezőre. Lehet, hogy jobb is külön utakon folytatni.

– Keressük a legjobb megoldást, reméljük, még januárban sikerül megtalálni az új vezetőedzőt. Nem könnyű feladat, mert szabad magyar edző nincs, a külföldiek diplomájának honosítása pedig hónapokat is igénybe vehet – mondta dr. Mucsi Péter. – Nem akartam edző lenni, de decemberre olyan helyzet alakult ki, hogy muszáj volt lépni. Nem tudom, mire lesz most képes a csapat, nagyon sok volt a háromhetes pihenő. Január 18-án lesz az első meccsünk. A szombathelyi röplabdázás jövőjének érdekében mindent megteszünk, hogy az Extraligában tartsuk a csapatot.

