Haladás: kupagyőzelem után jöhet a bajnoki cím!

A Haladás VSE NB I-es futsalcsapata a második helyen zárta az alapszakaszt – a magyar kupa 2019/2020-as kiírását pedig megnyerte. Így remek formában, önbizalom-növelő diadallal a háta mögött futhat neki a rájátszásnak.

Az alapszakasz után kettéoszlik az NB I-es mezőny: az első öt helyezett a felsőházban, a hátsó ötös pedig az alsóházban folytatja a küzdelmet. A felsőházba került csapatok az alapszakaszban elért helyezéseik alapján pontokat kapnak: így az első Berettyóújfalu hat, a második Haladás négy, a harmadik Nyírgyulaj kettő, a negyedik FTC egy, az ötödik Aramis nulla pontot visz magával a felsőházba. Oda-vissza játszik mindenki mindenkivel, a rájátszás végén az első két helyezett vívja a három megnyert meccsig tartó bajnoki döntőt, a harmadik és negyedik pozícióban végző gárda a bronzéremért csatázik.

A Haladás az alapszakaszban csak az éllovas, címvédő Berettyóújfalutól kapott ki – idegenben és hazai pályán is. Hogy aztán a kupában visszavágjon, és éppen a nagy riválist verje meg a szombathelyi fináléban 4-2-re. A két élgárda rivalizálása minden bizonnyal a rájátszásban folytatódik, komoly meglepetés lenne, ha nem a Haladás és a Berettyó vívná a bajnoki döntőt.

– A minimális elvárás a bajnoki döntő – fogalmazott határozottan Pálmay Tamás a HVSE futsalszakág-vezetője. – Tavaly a Berettyóújfaluval vívtuk a bajnoki döntőt, és vélhetően idén is így lesz. Jó csapatunk van, amely a kupagyőzelem élményével felvértezve várja a bajnoki folytatást. A kupában bizonyítottuk, hogy fel tudjuk venni a versenyt legfőbb riválisunkkal, hogy le tudjuk győzni – hogy jó úton járunk. Most az a legfontosabb feladatunk, hogy a rájátszást megnyerjük, hogy nálunk legyen a pályaelőny. A Berettyó pontelőnyben van, ami azt jelenti, hogy ha meg akarjuk előzni, akkor idegenben ikszelnünk, vagy nyernünk kell ellene, míg hazai pályán le kell győznünk. Bár a Ferencváros és a Nyírgyulaj is komolyan beerősített a téli átigazolási időszakban, nem hiszem, hogy meg tudják lepni a Berettyót – csak magunkra számíthatunk. A brazil Darrieer Melo már hetek óta velünk edz, minőségi futsalos, amint rendben lesz a játékengedélye, rögtön csatasorba áll – vele jelentősen erősödni fogunk. Igazán elégedettek akkor leszünk majd, ha a kupagyőzelem mellé az év végén begyűjtjük a bajnoki címet is.

A Haladás hétfőn kezdi a felsőházi rájátszást, az Aramist fogadja.

Felsőház, a Haladás menetrendje, március 2., hétfő, 18.30: Haladás–Aramis. Március 23., hétfő: FTC–Haladás. Március 30., hétfő, 18.30: Haladás–Nyírgyulaj. Április 20., hétfő, 18.30: Berettyóújfalu–Haladás. Április 27., hétfő: Aramis–Haladás. Május 11., hétfő, 18.30: Haladás–FTC. Május 18., hétfő, 18.00: Nyírgyulaj–Haladás. Május 25., hétfő, 18.30: Haladás–Berettyóújfalu.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. Berettyóújfalu 18 16 2 0 88 – 47 50

2. Haladás 18 15 1 2 87 – 32 46

3. Nyírgyulaj 18 9 2 7 59 – 54 29

4. FTC 18 8 2 8 68 – 64 26

5. Aramis 18 8 1 9 58 – 67 25

6. Dunaferr 18 7 4 7 54 – 50 25

7. Debrecen 18 6 2 10 46 – 62 20

8. Veszprém 18 4 4 10 43 – 59 16

9. Rubeola 18 3 3 12 36 – 63 11

10. Kecskemét 18 3 1 14 30 – 71 10