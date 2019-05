Kizárólag magyar focistákkal számol a másodosztályban a Haladás

Az NB II-ben kizárólag magyar futballistákkal számol az első osztályból kiesett Szombathelyi Haladás. Azt még nem tudni, ki irányítja ősztől a zöld-fehéreket.

Annak ellenére, hogy a vasárnapi, MOL Vidi FC (1-1) elleni szezonzáró bajnokival – tíz esztendő után – elbúcsúzott az NB I-től a Szombathelyi Haladás, a Hali-szurkolók a lefújás után olyan ünneplésben részesítették csapatukat, mintha bennmaradt volna. A drukkerek ezzel a remek tavaszi sorozatot köszönték meg, azt, hogy a 14 pontos hátrányukat kis híján ledolgozták Jagodicsék. A vasi csapat a tavaszi tabellán a negyedik helyen végzett. A Haladás a mérkőzés után a stadionban tartotta szezonzáró csapatvacsoráját, ezt követően szabadságra mentek a játékosok, akik közül a légiósok biztosan nem térnek vissza a vasi megyeszékhelyre.

– A másodosztályban is lehet légiósokat foglalkoztatni, de a klubok nem élnek ezzel a lehetőséggel, hiszen akkor teljes egészében elesnek a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásától – mondta Tóth Miklós, a Haladás ügyvezető igazgatója. – Mi is így gondolkodunk. Légiósaink közül Michael Rabusic, Funsho Bamgboye és Galin Ivanov élő szerződéssel rendelkezik, bár hivatalos megkeresés egyikük iránt sem érkezett, tudjuk, hogy vannak érdeklődők. Rui Pedro kölcsönszerződése lejárt és Oleg Golodiuk, valamint Reagy Ofosu kontraktusa is megszűnt. Saláta Kornél szerződése is lejár, ő maradna, ám egyelőre légiósnak számít – Mészáros Karolhoz hasonlóan. Mindketten rendelkeznek magyar felmenőkkel, így minden bizonnyal hamarosan nem lesz akadálya a játékuknak.

Bosnjak Predrag is futballmagyar és Yurij Habovda is, ukrán védőnk magyar útlevéllel is rendelkezik. A magyar labdarúgók közül Király, Schimmer, Mohl és Halmosi kontraktusa jár le június 30-án. Egyelőre nem tudom megmondani, mi lesz a sorsuk. Kölcsönjátékosaink – Pinte, Medgyes, Tóth Dávid, Kovalovszki, Petró, Kiss Bence – június 20-án velünk kezdik el a felkészülést. Ami az edzőkérdést illeti, több név is felmerült és a lejáró szerződésű Horváth Ferenccel is leülünk majd tárgyalni. Csütörtökön egyébként tulajdonosi taggyűlést tartunk, ahol a tulajdonosok meghallgatják a vezetőedzői beszámolót.