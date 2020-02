Haladás–Veszprém az MK-elődöntőben

A futsal magyar kupa négyes döntőjében a Haladás VSE a szombati elődöntőben a Veszprémmel csap össze az Arena Savariában (15.50) – a győztes bejut a vasárnapi fináléba (14.30).

A szombathelyi rendezésű futsal final fourba a hazai színeket képviselő Haladás mellett a címvédő, bajnoki listavezető Berettyóújfalu, az utóbbi időszakban alaposan megerősített Veszprém, és meglepetésre az NB II-es Érd jutott be. A szombati elődöntőben Haladás–Veszprém (15.30) és Érd–Berettyóújfalu (18.00) összecsapásokat rendeznek – a két győztes játssza a vasárnapi finálét (14.30).

A Haladás a bajnokságban idegenben (1-0) és hazai pályán (5-1) is legyőzte a Veszprémet.

– Ez a Veszprém már nem az a csapat, amellyel a bajnokságban összefutottunk – jelezte Juanra, a Haladás mestere. – Ellenfelünk játéka nagyon összeállt az alapszakasz hajrájára, az utóbbi időszakban már gólerősen és eredményesen futballozott. Ráadásul egy szerb és két brazil légióssal is megerősítette a keretét a téli átigazolási időszakban. Most már egy mindenkire veszélyes, minőségi ellenfelet fogadunk. Amely felszabadultan, különösebb elvárások nélkül futballozhat. Ugyanakkor hazai pályán, saját közönségünk előtt számunkra csak a győzelem az elfogadható eredmény. Tiszteljük, de nem félünk a Veszprémtől. Egész évben kiegyensúlyozottan teljesítettünk. Most sincs szükség semmi extrára, csak hozni kell azokat a játékokat, teljesítményeket, amelyeket a szezon során már számtalanszor hoztunk. A csapatom zömét rutinos futballisták alkotják. Akiket nem szabad, hogy agyonnyomjon a teher, a szurkolók részéről érkező elvárás – véleményem szerint nem is fog. Együtt van a társaság, jó formának örvend a csapat, mindenki bevethető, egészséges önbizalommal várjuk az elődöntőt. De természetesen számítunk szurkolóink támogatására!

Menetrend, futsal final four, Arena Savaria, férfi, szombat, elődöntők: Haladás VSE–Veszprém 15.30, Érd–Berettyóújfalu 18.00. Vasárnap: döntő 14.30. Női, szombat, elődöntők: Astra–Tolna-Mözs 10.30, Szekszárd–Budaörs 13.00. Vasárnap: döntő 11.00. TG