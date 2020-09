Halász abszolút sikere – A női kalapácsvetést Gyurátz nyerte a Szuperliga-döntőben

A kalapácsvetés első helyét a Szombathelyi Dobó SE két olimpiai kvótása, Gyurátz Réka, illetve Halász Bence szerezte meg az atlétikai Szuperliga döntőjében – utóbbi lett az egész férfimezőny legeredményesebb versenyzője.

A Magyar Atlétikai Szövetség hetedik alkalommal írta ki a Szuperliga pénzdíjas versenysorozatát. Az elmúlt hétvégi döntőbe – az addig szerzett pontszámok alapján – minden versenyszámban a legjobb nyolc atléta kerülhetett be. Vas megyei színekben hét férfi és hét női induló volt – a Szombathelyi Dobó SE-ből, illetve a Sportiskolából összesen 11-en, a Haladás VSE-ből ketten állhattak rajthoz, a SZoESE egy versenyzőt indíthatott.

Szombaton rendezték a női kalapácsvetést. Gyurátz Réka elsőségéhez kétség sem férhetett, 68,90-dal, több mint nyolcméteres előnnyel nyert klubtársa, Németh Zsanett előtt (60,44).

– Természetesen örülök az első helynek. Azzal, hogy idén a koronavírus-járvány miatt nem úgy alakultak a versenyek, ahogy előzetesen terveztük, még fontosabb volt, mint az elmúlt években – mondta a Dobó SE 24 éves atlétája. – Persze egy nagyobb dobás nagyobb pénzdíjat eredményezhetett volna. De ebben a szezonban elmaradt a fejlődés, sajnos nem sikerült előbbre lépnem.

Annál inkább a Szombathelyi Sportiskola alig 15 esztendős tehetségének, Viszkeleti Villőnek, aki több mint két métert javított egyéni csúcsán, az 59,09 méterrel negyedik lett. Ezzel még az U20-as korosztály világversenyeinek indulási szintjét is teljesítette.

Ebben a szezonban a Dobó SE-nél, Németh László irányításával készült a nyíregyházi Kerekes Dóra, aki megnyerte a női diszkoszvetést (53,66).

Vasárnap a férfi-kalapácsvetésben a Dobó SE-sekről – Németh Zsolt és Németh László tanítványairól – szólt a verseny. Jó eredményekkel szerezték meg a papírforma-helyezéseket. A vb- és Eb-bronzérmes Halász Bence 78,69 méterrel nyert az idei legjobbját elérő Pars Krisztián (74,89) előtt, harmadikként pedig Rába Dániel (72,71) zárt. Halász, aki a kalapácsvetés elsősége mellett még diszkosszal is szerzett egy harmadik helyet, a Szuperliga-döntő legeredményesebb férfiversenyzőjének járó díjat is átvehette. A nőknél a hárompróbában első Krizsán Xénia lett az abszolút legjobb.

– Sikerült nyernem és az abszolút győzelmet is megszereznem. Nem volt rossz ez a szezonom sem, hiszen a csapatbajnokságot kivéve minden versenyemen legalább 78 métert dobtam. Két éve azért küzdöttem, hogy erre a szintre eljussak. Most mégsem vagyok maradéktalanul elégedett, mert a 80 méterig még nem sikerült elérnem – mondta a 23 éves Halász Bence. – Pedig elképesztően jó formában vagyok mind erőben, mind gyorsaságban. Most a technikám nem volt az igazi. Tulajdonképpen vége a szezonnak, már pihenőt kaptunk, de még egy esélyt adok a 80 méternek, szeptember 24-én elindulok az egyesületünk versenyén.

A klub olimpiai bajnoka, Pars Krisztián szerdán még egyszer dobókörbe lép – a csehországi Kladnóban, aztán csütörtökön kórházba vonul, ezúttal a 38 éves klasszis jobb térdén kell kisebb beavatkozást végezni.

Vas megyei vonatkozású eredmények a Szuperliga döntőjében (a külön nem jelöltek a Dobó SE versenyzői). Férfi, 110 m gát: 7. Bartalos Dávid (Haladás VSE) 15,55. Súlylökés (7,26 kg): 6. Doma Benedek 14,54. Diszkoszvetés (2 kg): 3. Halász Bence 55,53. Kalapácsvetés (7,26 kg): 1. Halász Bence 78,69, 2. Pars Krisztián 74,89, 3. Rába Dániel 72,71, 5. Varga Donát 69,43, 6. Varga Balázs 69,34, 8. Doma Benedek 67,29 egyéni csúcs. Női, 100 m gát: 7. Kiricsi Berill (SZoESE) 15,19, 8. Varga Eszter (Haladás) 15,57. Távolugrás: 7. Ekler Luca (TFSE) 5,56. Diszkoszvetés (1 kg): 1. Kerekes Dóra (NYSC) 53,66, 5. Gyurátz Réka 42,17. Kalapácsvetés (4 kg): 1. Gyurátz Réka 68,90, 2. Németh Zsanett 60,44, 4. Viszkeleti Villő (SzoSI) 59,09 egyéni csúcs, 5. Rajczi Bianka 57,16, 6. Gergelics Cintia 54,41.