Halász vb-döntős – Pars Krisztián a selejtezőben búcsúzott

Halász Bence bejutott a szerda esti férfikalapácsvetés döntőjébe a katari atlétikai világbajnokságon, a Szombathelyi Dobó SE másik versenyzőjének, Pars Krisztiánnak ugyanez nem sikerült.

A férfi kalapácsvetők mezőnye 32-ről 31-re csökkent, a kedd délutáni selejtezőre már lekerült a rajtlistáról a doppingügybe keveredett olimpiai bajnoki címvédő, a tádzsik Nazarov. A Szombathelyi Dobó SE mindkét csoportban képviseltette magát, az elsőben 2012 olimpiai bajnoka, Pars Krisztián. A biztos döntőbe jutás szintjét 76,50 méterben határozták meg.

A 37 éves, térdproblémákkal küszködő klasszisnak idén 75,97 méter a legjobbja; edzőjével, Németh Zsolttal együtt úgy vélték, Dohában is képes lehet 75 méterre, amivel esetleg lehetett volna esély a döntőre. Sajnos, ezúttal nem ment. Első kísérlete 72,78 méter volt, másodikra nem tudott javítani (72,36). Harmadikra igen, de a 73,05 méter nem lehetett elegendő a döntőre, Pars csoportjában 11. lett. A 76,50-es szintet az A csoportból hárman teljesítették, de még a hetedik is 76 méteren felül dobott.

– Megpróbáltuk a lehetetlent, valahogyan felkészülni, bíztam benne, hogyha bírja a térdem a sebességet, meglehet a 75 méter. Nem bírta, nem volt ezekben a dobásokban sebesség, technika. Bízom abban, hogy a hétfői műtét javít a helyzetemen, december közepén neki tudok állni a munkának, és egy rendes felkészüléssel kijuthatok az olimpiára – nyilatkozta a selejtezője után Pars Krisztián.

Következett a B csoport, benne a 22 éves, de már felnőtt Eb-bronzérmes Halász Bencével, akit Németh Zsolton kívül Németh László is treníroz. Idei legjobbja 78,54, nagyszerű formában utazott ki Katarba, csak a világversenyeken vele már előfordult túlzott izgalom, idegeskedés lehetett az ellenfele. Igaz, a selejtezőket mindig nagyszerűen megoldotta. Ahogy most is. A világbajnoki címvédő Fajdek (79,24) után, negyedikként dobott – és elsőre túldobta a szintet, 76,90 méternél ért földet a kalapácsa. A lengyellel együtt csomagolhatott is és mehetett pihenni.

– Talán bátorságot is ad a folytatáshoz, hogy elsőre sikerült. Sok maradt még ebben a dobásban, de a lényeg a döntő – mondta Halász Bence.

A B csoportban négyen dobták meg a 76,50-ot, tehát összesen heten. A 12-es döntőbe csak 76 méteren felüli eredménnyel lehetett bejutni, utolsóként 76,22-dal. Pars Krisztián az összesítésben 22. lett. A szerdán európai idő szerint 20.40-kor kezdődő döntőben (TV: Duna World) az alábbi 12 kalapácsvető küzd meg a világbajnoki érmekért (a dobások sorrendjében): Mykhaylo Kokhan (ukrán), Wocjiech Nowicki (lengyel), Nick Miller (brit), Hleb Dudarau (fehérorosz), Javier Cienfuegos (spanyol), Rudy Winkler (amerikai), Halász Bence (magyar), Ashraf Amgad El Seify (katari), Quentin Bigot (francia), Eivind Henriksen (norvég), Yevgeniy

Korotovskiy (semleges), Pawel Fajdek (lengyel). A finalisták közül az idei világranglistán Halász a negyedik Nowicki, Fajdek és Cienfuegos mögött.