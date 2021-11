Hali-henger a Csákvár ellen

Az NB II.-es labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában esélyt sem adott a Haladás a vendég Csákvárnak.

Szombathelyi Haladás–Aqvital FC Csákvár 4-1 (3-0). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 1517 néző, NB II.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Szőts G.

Haladás: Rózsa – Kállai K., Mocsi, Németh Milán, Bosnjak – Csilus (Hegedűs, 89.), Kiss B. (Romic, 89.), Holdampf, Doktorics (Debreceni, 79.) – Tóth Milán (Monori, 67.), Horváth R. (Szijjártó, 67.). Vezetőedző: Németh Szabolcs.

Csákvár: Zelizi – Dulló, Vaskó, Major, Mészáros – Bencze, Kártik, Magyar (Molnár, 65.), Kalmár – Torvund (Ominger, 78.), Takács T. Vezetőedző: Mónos Tamás.

4. perc: Horváth Rajmund Tóth Milánt hozta helyzetbe, aki egy csel után 16 méterről kilőtte a bal alsó sarkot (1-0).

25. perc: Horváth Rajmund verte meg Vaskót az alapvonalnál, majd középre adását Csilus vágta a kapuba (2-0).

33. perc: Németh Milán indította Tóth Milánt, aki remekül vette észre a túloldalon Horváth Rajmundot, a Hali csatára pedig kapásból bevágta a hazaiak harmadik gólját (3-0).

47. perc: Csákvári szabadrúgást követően Rózsa védett bravúrral, balszerencséjére azonban Kártik elé került a labda, aki szépíteni tudott (3-1).

86. perc: Doktorics bal oldali beadását Csilus lekezelte, majd 11 méterről a jobb sarokba lőtt (4-1).

Nem sokat teketóriázott Németh Szabolcs csapata, röviddel a kezdősípszót követően máris a Csákvár kapujában táncolt a labda, megadva ezzel a mérkőzés alaphangját. A gól után – tudatosan vagy tudatalatt – visszahúzódott a Haladás átengedve a kezdeményezés lehetőségét a Csákvárnak. A vendégek próbálkoztak is, de igazán nagy helyzetet nem sikerült kialakítaniuk az első 25 percben. A szombathelyiek azonban második nagy helyzetület is gólra váltották az első félidő derekán. Igazi tűzijáték alakult ki Zelizi ketrece előtt, miután Horváth Rajmund szemtelenül csapta be a rutinos öregrókát, Vaskót, majd a tehetetlen vendég védők gyűrűjében Csilus köszönt be a Hali-tábor legnagyobb örömére. Nyolc perccel később Tóth Milán kapott remek labdát, a csákváriak azonban érthetetlen módon megálltak, Tóth pedig egyénieskedés helyett gyönyörűen hozta kihagyhatatlan helyzetbe Horváth Rajmundot, Zelizi harmadszor nyúlhatott maga mögé. Biztos előnye tudatában egyre bátrabbá váltak a szombathelyiek, akik minden óvatoskodást mellőzve már a saját térfelén letámadták a magatehetetlen Csákvárt. Jól jött a vendégeknek a szünet.

Térfélcserét követően jött a hidegzuhany: egy bal oldali vendég szabadrúgást követően hiába tornászta ki a labdát Rózsa a léc alól, a lesipuskás Kártik jókor volt jó helyen és nem is hibázott. A szépítő találat elhitette a Csákvárral, hogy van még keresnivalója ezen a találkozón, így egyre nagyobb erőket próbáltak mozgósítani a második góljuk megszerzéséért. A Hali csak a kínálkozó alkalomra várt, hogy egy gyors labdaszerzésből bevigye a negyedik, vélhetően mindent eldöntő találatot. A 63. percben Horváth Rajmund előtt adódott nagy lehetőség, de a szombathelyi csatárnak nem sikerült átejtenie a labdát a kint álló Zelizi fölött. A találkozó ezen szakaszában nem igazán forogtak veszélyben a kapuk, jobbára mezőnyben gyűrték egymást a csapatok különösebb eredmény nélkül. Bő 20 perccel a mérkőzés vége előtt Németh Szabolcs lekapta a pályáról a kiválóan muzsikáló csatárkettősét, Tóthot és Horváthot, helyükre Monori és Szijjártó érkezett. A 85. percben ismét forró volt a pite a Haladás tizenhatosán belül, amikor Mészáros került nagy helyzetbe, lövése azonban az oldalhálóban kötött ki. Pár másodperccel később a túloldalon Csilus nem hibázott, megszerezte saját maga második, a hazaiaknak pedig a negyedik gólját, eldöntve ezzel a találkozót. A tabellán elfoglalt helyezéseknek megfelelően magabiztosan uralta a mérkőzést a Haladás, amely a Vasas tiszakécskei vereségét követően ismét az NB II élére állt.