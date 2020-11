Hámori Ádám gőzerővel harcol a tokiói olimpiáért

A napokban gyűjtötte be nyolcadik (!) felnőtt magyar bajnoki címét a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület bunyósa, Hámori Ádám – aki gőzerővel készül az áprilisban esedékes olimpiai kvalifikációs tornára.

Hámori Ádám (91 kg) 25 éves kora ellenére már hosszú ideje a legjobb hazai öklözők közé tartozik – nem sokan mondhatják el magukról, hogy nyolcszor nyertek felnőtt magyar bajnokságot. Idén is könnyedén gyűjtötte be az aranyérmet. A kőszegiek kitűnősége még az olimpiáért harcol, de már a profi karrier felé is kacsintgat.

– Magam is úgy vélem, hogy könnyen, talán túl könnyen gyűjtöttem be a nyolcadik bajnoki címemet – vélekedett Hámori Ádám. – Az első és a második ellenfelem feladta a mérkőzést, nem tudtam megmutatni igazán, hogy mit tudok, A döntőt legalább végigbokszolhattam, élveztem a bunyót, de nagy fölénnyel nyertem. Tavaly hasonlóképpen nem állítottak igazi kihívás elé a riválisok. Természetesen örülök a győzelmeknek, a bajnoki címeknek, mert sok munka van mögöttük. De sajnos itthon nem igazán van olyan ellenfelem, aki valóban megdolgoztatna – így pedig nem tudok úgy fejlődni, ahogyan elvárom magamtól, nem tudok kellőképpen felkészülni az igazán nívós nemzetközi megmérettetésekre. Az edzőtáborokat, a különböző szintű hazai és külföldi versenyeket kell felhasználnom arra, hogy meccsrutint szerezzek – igyekszem kihasználni minden lehetőséget.

– Hosszú volt az év, sokat dolgoztam a válogatottal, a klubomban, sokat utaztam, ilyenkor egy kicsit fújok – folytatta Hámori Ádám. – Persze ez nem azt jelenti, hogy leállnék az edzésekkel, csak egy kicsit könnyebb munkát végzek. Hamarosan pedig az edzőim, Varsányi Áron és Gombai János vezetésével belevágok újra egy komoly felkészülésbe. Nagy álmom, vágyam, hogy kijussak a 2021-re átcsúszott tokiói olimpiára. Évek óta ennek a célnak rendelek alá mindent. Ebben a kaotikus egészségügyi helyzetben is csak erre összpontosítok. Ugyanakkor az én súlycsoportomban roppant erős, népes a nemzetközi mezőny. És már csupán egy kvalifikációs tornát rendeznek, Párizsban, a tervek szerint áprilisban – a döntőbe kellene jutnom. Nehéz, majdnem lehetetlen küldetés – de nem adom fel. Most, az újabb bajnoki címmel a zsebemben ismét kicsit felszabadultabban vetem majd bele magam a munkába. A koronavírus-járvány megnehezíti a dolgomat, de ha nem lehet teremben edzeni, akkor majd kerékpározok, futok és erősítek.

– Most még az olimpia a legfontosabb cél, de azért már gondolkodom a jövőmön is – árulta el Hámori Ádám. – Hiába vagyok nyolcszoros bajnok, megkülönböztetett figyelmet ezért nem kapok – nem élek meg a bokszból. Éppen ezért kacérkodok a profi pályafutással is. Voltak már ez irányú egyeztetések, van kapcsolatom a profi boksz világában. Nem tudom, hogy mit hoz a jövő, de hamarosan döntenem kell – vagy hajszolom tovább az olimpiai álmaimat, vagy a megélhetésemre helyezem a hangsúlyt.