Hámori kikapott

A kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület sportolója, Hámori Ádám búcsúzott a sportág Európa-bajnokságának is számító Európa-játékoktól, miután erősen vitatható, megosztott pontozással kikapott horvát riválisától a negyeddöntőben.

Hámori Ádám (91 kg) jó boksszal mutatkozott be a vasárnapi nyolcaddöntőben, és kedden este is remek teljesítményt nyújtott, ám ez sem volt elég a biztos érmet jelentő továbbjutáshoz. A kőszegi ökölvívó ellenfele a horvát Toni Filipi volt a keddi negyeddöntőben, aki semmi különlegeset nem nyújtott a ringben. A meccset Hámori irányította, végig ő ment előre, és többet is talált riválisánál. Filipinek csak felvillanásai voltak. A meccset sokszor törte meg szabálytalanság, ahogy az öklözők fáradtak, egyre többször csüngtek egymáson vagy fogták be a másik karját, fejét.

Filipit karfogásért, Hámorit fejelésért figyelmeztették többször is. Összességében a magyar tűnt jobbnak, a bírák közül azonban hárman nem ezt látták, ők 29-28-ra Filipinek adták a meccset, a másik két döntnöknél Hámori győzött (29-28, 30-27). A magyar sarokban nem akartak hinni a fülüknek és a szemüknek, amikor meghallották és meglátták az eredményt.

– Egyszerűen hihetetlen. A boksz minden elemében jobb volt Ádám, simán győzött. Nem is nagyon mondanék inkább most mást – nyilatkozott a mérkőzés után feldúltan Törteli Ferenc, a válogatott edzője.