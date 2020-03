Hámori kikapott az olimpiai selejtezőn

A nehézsúlyú Hámori Ádám első mérkőzésén egyhangú pontozással kikapott és kiesett a Londonban zajló európai olimpiai kvalifikációs ökölvívótorna vasárnapi versenynapján.

A viadal honlapjának közvetítése alapján a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület 91 kilogrammos, hétszeres felnőtt magyar bajnok 25 éves öklözője nem kezdte jól az örmény Narek Manaszjan elleni meccsét. Kétszeres U22-es Európa-bajnoki bronzérmes riválisa rendre jól állította meg balegyeneseivel a támadni igyekvő magyart. A második menetben szintén Manaszjan volt a jobb, Hámori hiába küzdött, az örmény remek ütemben indított, és sokszor talált is. A harmadik szakaszban Hámori nagy lendülettel ment előre, és fáradni látszó ellenfele sokszor szabálytalanságokkal törte meg a dinamizmusát. A magyar nehézsúlyú az utolsó gongszóig küzdött, hajtotta riválisát, de hiába bizonyult jobbnak az utolsó három percben, az első két periódus miatt Manaszjan egyhangú pontozással győzött.

– Sajnos reális eredmény született – sóhajtott nagyot Hámori Ádám. – Rossz taktikával mentem bele a mérkőzésbe, és későn váltottam. A harmadik negyedben hiába vertem agyon ellenfelem, aki nagyon elfáradt, már nem sikerült fordítanom. Egyszer meg is rogyasztottam, de az örmény fi úvégül kibírta lábon az összecsapás végéig. Most nagyon el vagyok keseredve.

Az elmúlt fél évben kőkeményen készültem, egymást érték az edzőtáborok – szinte nem is voltam otthon. Ennél többet nem tudtam volna dolgozni, edzeni. Valamiért mégsem akar összejönni az olimpiai kvalifikáció – pedig kiváló fizikai állapotban utaztam el Londonba, és fejben is rendben voltam. – De az biztos, hogy nem adom fel – szögezte le Hámori Ádám. – Jövő keddig Londonban tartózkodik az egész válogatott, együtt jövünk haza.

Kicsit szusszanok, aztán már Londonban edzésbe állok, nem akarok egy pillanatra sem kiengedni. Elvileg májusban Párizsban rendeznek még egy kvalifikációs tornát – azon ott leszek én is. Igaz, egyelőre bizonytalanok vagyunk a torna időpontját illetően, hallottunk már olyat is, hogy a koronavírus miatt június végére csúsztatják a rendezvényt. Reálisan Londonban, az európai sportolóknak kiírt tornán több esélyem lett volna olimpiai kvótát szerezni. A párizsi erőpróbára ugyanis a világ minden tájáról érkeznek majd bunyósok – és csak a döntőbe jutás ér olimpiai részvételt. Mint mondtam: nem adom fel, amíg van esélyem az olimpiai részvételre, addig keményen dolgozok tovább!

A kőszegi ökölvívó már edzésbe is állt, a párizsi tornára készül

Aztán majd Párizs után meglátjuk, hogy hogyan tovább. Hétfőtől nézők nélkül folytatódott Londonban az európai olimpiai kvalifikációs ökölvívótorna. Az intézkedésre a szervezők közlése szerint „a koronavírus-járvány következtében megváltozott körülmények és az egészségügyi helyzet átgondolása” miatt volt szükség. A 12 magyar bokszolóból hétfőn még négy versenyben volt.