Harcos mérkőzésen játszott döntetlent a Haladás

A labdarúgó NB II 8. fordulójában a Szombathelyi Haladás sok helyzetet hozó találkozón gólnélküli döntetlenre végzett a Péccsel.

Kiválóan előkészített pálya, remek, nyárias idő, két nagy múltú, most a tabellán azonos pontszámmal álló csapat – minden adott volt tehát egy jó mérkőzéshez. A szombathelyiek ragadták magukhoz az irányítást, ám igazi helyzetet nem tudtak kidolgozni a pécsi kapu előtt.

Egy darabig meglehetősen óvatosan futballoztak a csapatok, majd egyre jobban belelendültek – ekkor már érkeztek a helyzetek is. A vasiak több veszélyes támadást is vezettek, ám Helesfay vagy éppen a védők eszén nem tudtak túljárni. Szünet után a vendégek is nyíltabb futballt vállaltak fel, így élvezetesebbé vált a meccs.

A remek hangulatú meccsen mindkét oldalon több helyzet adódott, miközben rengeteg volt a hiba. Kiegyenlítetté vált a mérkőzés, egyik csapat sem tudott a másik fölé kerekedni. A hajrát mindkét csapat megnyomta, hullámzott a meccs. Az utolsó pillanatban Szekér Ádám eldönthette volna a három pont sorsát, de közelről a kapu fölé fejelt. Harcos, küzdelmes mérkőzésen a Haladás közelebb állt a győzelemhez.

PERCRŐL-PERCRE

Vége a mérkőzésnek!

91. perc: Bosnjak bal oldali hatalmas bedobását Szekér három méterről, kissé eldőlve a léc fölé fejelte.

Három perc a hosszabbítás.

87. perc: Egy kipattanó labdát Tóth Dávid tüzelt rá 24 méterről, de a lövés elzúgott a jobb sarok mellett.

78. perc: Devecseri ívelt a büntetőpont környékére, Tóth Barna fejesét Helesfay védte.

77. perc: Hegedűs jobbról, 15 méterről leadott lövését védte bravúrral Verpecz.

76. perc: Vendégcsere, Adamcseket Tihanyi váltotta.

2787 a hivatalos nézőszám.

73. perc: Csere a Haladásban, Schimmer helyett Rácz Ferenc érkezett.

72. perc: Kiss Bence bal oldali szögletét Szekér tíz méterről Helesfay kezébe fejelte.

70. perc: Ivószünet.

69. perc: Bosnjak, balról elvégzett óriási bedobását Tóth Barna továbbfejelte, a bal szélen érkező Medgyes hét méteres lövését blokkolták a pécsi védők.

64. perc: Csere a Pécsben, Ságit Hegedűs váltotta.

63. perc: Kiss Bence kapott sárga lapot.

61. perc: Pécsi csere, Keresztes le, Katona be.

60. perc: Holdampfot lökték fel a tizenhatoson belül, ám Berényi játékvezető nem látott büntetőt.

57. perc: Csere a hazai együttesben, Csilust Tóth Dávid váltotta.

54. perc: Medgyes került helyzetbe a jobb oldalon, a kaputól 11 méterre, de jobb sarokra tartó lövését védte a pécsi kapus.

49. perc: Kónya 13 méteres lövését védte bravúrral Verpecz.

Megérkezett – egy félidőnyi késéssel – a pécsi kemény mag is. Mivel a Hali és a pécsi tábor régen találkozott, hát üdvözölte egymást – nem éppen irodalmi stílusban…

Megkezdődött a második félidő. A Haladásban egy csere volt, Dezamitsot Szekér váltotta.

Vége az első félidőnek.

Egy perc a hosszabbítás.

45. perc: Ismét a bal oldalon futott a Hali akciója. Bosnjak robogott el, beadását Tóth Barna perdítette, hét méterről, egy védővel a nyakán kapu fölé.

40. perc: Adamcsek 26 méteres, középre tartó szabadrúgását védte biztosan Verpecz.

39. perc: Devecseri kapott sárga lapot mert – a játékvezető szerint – szándékosan elrúgta a labdát.

38. perc: Sági kapott sárga lapot.

36. perc: A Haladás cseréi elmentek melegíteni. Nincs túl sok esemény a pályán ezekben a percekben…

A Hali-tábor jóvoltából pazar a hangulat a stadionban.

33. perc: Geiger 21 méteres lövését védte elvetődve Verpecz.

32. perc: Bosnjak kapott sárga lapot. De nem csak ő, hanem a reklamáló Haladás-tréner, Mátyus János is kapott egy sárga lapot.

29. perc: Kiss Bence balról három védőt is kicselezett, majd betört a tizenhatoson belülre, ahol az egyik pécsi védő szorításában nagyot esett – ám ez nem ért büntetőt.

24. perc: Ivószünet

23. perc: Ezúttal is Kiss Bence és Tóth Barna volt a főszereplő. Előbbi szögletét utóbbi hat méterről fejelte kapura, Helesfay ezúttal a bal sarok elöl szedte ki a labdát.

21. perc: Kiss Bence jobb oldali beadását Tóth Barna hét méterről fejelte kapura, Helesfay nagy vetődéssel védte a jobb sarokra tartó fejest.

19. perc: Az eddigi legnagyobb helyzet!Tóth Barna passzolt jobbról középre egy labdát, az érkező Schimmer óriási helyzetből, kilenc méterről a jobb sarok mellé lőtt.

13. perc: Csilus ívelt fel jobbról egy szabadrúgást, de Tóth Barna elöl az utolsó pillanatban szögletre mentettek a vendégvédők.

Tíz perc telt el a mérkőzésből, mindkét együttes óvatosan futballozik, bár valamivel a szombathelyiek az aktívabbak.

A szombathelyiek tiszta fehérben, a pécsiek piros felsőben, fekete nadrágban és piros sportszárban játszanak.