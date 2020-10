Hárman pályáznak ugyanarra a posztra

Bíró Barbara ugyanakkora eséllyel pályázik a válogatott első számú kapusposztjára, mint két riválisa.

A Haladás-Viktória FC 29-szeres válogatott kapusa, Bíró Barbara végigvédte a legutóbbi, Szlovákia (1-2) elleni Európa-bajnoki selejtező mérkőzést. A 25 éves játékoson semmi sem múlott, jól védett, egyik gólról sem tehetett.

– Nagyon vártuk már a mérkőzést – tudtuk meg Bírótól. – Örültünk, hogy végre újra, hazai pályán játszhatunk a válogatottal, ráadásul egy ilyen szép stadionban, szurkolók előtt. Nagy öröm volt számomra, amikor megtudtam, újra pályára léphetek. Ez mindig megtisztelő, és igyekszem megfelelni az elvárásoknak. Mindig nyerni szeretnénk, ez most sem volt másképpen, és nagyon csalódottak vagyunk, hogy nem sikerült. Rendkívül nehéz, párharcokkal teli mérkőzés volt. Számítottuk rá, hogy minden labdáért meg kell küzdenünk. Az első félidőben jól tartottuk magunkat, de a kapu elé nem jutottunk el. A szünetben erről is beszéltünk az öltözőben, felállást váltottunk, hogy a támadójátékunkat fel tudjuk javítani és helyzeteket teremtsünk, gólokat tudjunk szerezni. Rendeztük a sorainkat, próbáltuk megtartani a labdákat és játszani, ennek ellenére mi kaptuk a gólokat. Mindent megtettünk az egyenlítésért, a szépítés sikerült is, de a döntetlen vagy a győzelem nem jött össze. Csalódottak vagyunk, de dolgozunk tovább. Rosszul éltem meg a vereséget, de igyekszem mindent megtenni, tovább dolgozni és építeni magam, hogy a csapatot segíthessem. Bízom benne, hogy sikerül javítanunk a következő mérkőzésünkön.

A sorozatban Bíró mindkét Szlovákia elleni meccsen, valamint a lettek és a svédek ellen állt a kapuban.

– Hozzám hasonlóan természetesen két válogatottbeli kapustársam, Szőcs Réka és Schildkraut Fruzsina is védeni akar – folytatta Bíró. – Ugyan a 93-szoros Szőcs az első számú kapus, de mindhárman egyforma esélyekkel indulunk, mindig az aktuális forma dönt arról, ki véd. Mindannyian megdolgozunk a lehetőségért.

A csoportjában 4. helyen álló válogatottra egy meccs vár még. December 1-jén Izlandot fogadja Markó Edina együttese.