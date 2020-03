Harmincnégy Vas megyei érem az országos döntőről

Még március 7-én nagy mezőnnyel, színvonalas küzdelmekkel rendezték meg a kick-box diákolimpia országos döntőjét – a négy korcsoportban 300 versenyző 476 nevezést adott le. Különleges volt a békéscsabai viadal, azért is, mert a fiatalok ezúttal az iskolájukat is képviselhették, másrészt ez volt az egyik válogatóverseny az augusztus végén esedékes belgrádi WAKO utánpótlás (gyermek, kadet és junior) világbajnokságra. Huszonhárom – négy Vas megyei klubban pallérozódó – versenyző is harcba szállt, többen két vagy három szabályrendszerben is szerepeltek. Nagyon eredményesen, hiszen közülük 21-en a dobogóra is felállhattak, összesen 34 érmet, tíz aranyat, tíz ezüstöt és 14 bronzot zsebeltek be.

A Controll SE mind a 12 utánpótláskorú indulójának nyakába került érem; összesen hét arannyal, négy ezüsttel és kilenc bronzzal örvendeztették meg tanítványaik a Marton Klára-Dancsó Zoltán világbajnok edzőpárost. Kimagaslóan teljesített Kustánczi Dáriusz Leopárd (Celldömölk, Városi), valamint Bolfán Ákos (Premontrei), akik light és a kick-light szabályrendszerben sem találtak legyőzőre. A másik három conrollos arany kick-light-ban született Nagy Martina (Kölcsey, Körmend), Németh Alex (Dési) és Ersing András (Bercsényi) révén.

A Controll SE érmesei. Kadet 1 (2007–2010-ben születettek). Lány, –37 kg: Nagy Martina (Kölcsey, Körmend) – light-contact (LC) 2., kick-light (KL) 1. Fiú, –32 kg: Németh Alex (Dési) – KL 1., Csabina Flórián (Apáczai, Táplánszentkereszt) – KL 3. –37 kg: Kustánczi Dáriusz Leopárd (Városi, Celldömölk) – LC 1., KL 1. Kadet 2 (2007–2010). Lány, –37 kg: Kovács Sára Kata (Zrínyi) – LC 3., KL 2. –50 kg: Németh Laura (Zrínyi) – LC 2. Fiú, –47 kg: Takács Áron (Bercsényi) – LC 3., KL 3. –52 kg: Pataki Barnabás (Szentpéterfa) – LC 3., KL 3. +69 kg: Ersing András (Bercsényi) – LC 3., KL 1. Junior (2000–2004). Fiú, –57 kg: Nagy Dávid (Hefele) – LC 2., KL 3. –63 kg: Nagy Gergő (Premontrei) – KL 3. –79 kg: Bolfán Ákos (Premontrei) – LC 1., KL 1.

A szombathelyi Agrobio Classic Kick-box Club egy versenyzőt indított Békéscsabán, de Holczmüller Bence, a Savaria szakképző diákja mindhárom szabályrendszerben megmérette magát és egymaga három érmet gyűjtött.

Mayer Gábor tanítványa a juniorok 89 kg-os súlycsoportjában light-contact és kick-light szabályrendszerben diákolimpiai bajnoki címet szerzett, point-fightingban második lett.

A Castrum Sec-Dinamica SE hat versenyzőjét Andorka Imre készítette fel.

A körmendieknek összesen négy ezüst- és három bronzérmet sikerült begyűjteniük. A kadet 1 korosztályban a –37 kg-ban induló Horváth Szabolcs (Kölcsey utcai, Körmend) kick-light-ban bronzig jutott. A –42 kg-os súlycsoportban Kraller Patrik (Kölcsey utcai) ligh-contactban és kick-light-ban is ezüstérmet szerzett. A +47 kg-ban Zana Dominik (Széchenyi, Nádasd) bronz­érmes lett ugyanebben a két szakágban. A juniorok –84 kg-os súlycsoportjában Lakosi Márton (Kölcsey-gimnázium) ligh-contact- és kick-light-ezüsttel is gyarapította klubja és iskolája dicsőséglistáját.

A Skorpió Kick-box SE-ből négyen szerepeltek Békéscsabán, valamennyien a pointfighting szabályrendszerben. Takács Tibor versenyzőinek mindhárom színű éremből jutott. Az aranyat Bedi Miklós (Szentgotthárd és térsége) nyerte a kadet 1 korosztály –47 kg-os súlycsoportjában. Ezüstöt szerzett a kadet 2-eseknél +69 kg-ban Sarang Máté (Evangélikus, Kőszeg). A két bronzot pedig – ugyanebben a korosztályban – a –57 kg-os Takács Zsombor (Neumann) és a –63 kg-os Vörös Márton (Szentgotthárd) érdemelte ki.HE