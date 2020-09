Három év után kapott ki ismét a Crushers

A Győr Sharks vendégeként elszenvedett vereséggel kezdte a 2020-as divízió I-es amerikaifutball-bajnokságot az NBA Crushers.

A szombathelyi alakulat zsinórban megszerzett két bajnoki cím után futott neki a profi, félprofi, HFL-ligás csapatokkal, játékosokkal megerősített szezonnak. Rögtön a tavaly még a HFL-ben szereplő Győr vendégeként lépett pályára. A felek színvonalas, kemény, kiélezett meccset vívtak, végül a házigazda harcolta ki a győzelmet.

Győr Sharks–NBA Crushers 28-26 (7-13, 7-13, 0-0, 14-0). – Győr, 200 néző, divízió I-es amerikaifutball-mérkőzés.

A szombathelyi csapat remekül kezdte a meccset, meglepte esélyesebb ellenfelét, sorra vezette támadásait: az első két negyedben négy touchdownt (TD) is elért – Bökfi Kornél (Baranyai Bence passzából), Baranyai Péter (futott), Trewin Howard (kétszer, egyszer futásból, egyszer Baranyai Bence passzából) ért el TD-t. Viszont a Győr is harcolt keményen, olykor feltörte a Crushers védelmét, így meccsben maradt. Ettől függetlenül a szünetben 26-14-re vezetett a Crushers, megnyugtató előny birtokában vonulhatott szünetre.

Fordulás után rendezte sorait a házigazda, kellemetlen játékkal rukkolt el, amivel nehezen birkózott meg Crushers. A harmadik negyedet még kivédekezte a szombathelyi csapat, nem engedett pontot ellenfelének, foggal, körömmel őrizte előnyét. A záró játékrészben viszont már teljesen átvette az irányítást a Sharks, nagy küzdelemben, a végjátékban fordított – és kicsikarta a győzelmet.

– Három év után kaptunk ki ismét bajnoki meccsen – árulta el Májer László, az NBA ­Crushers elnöke, játékosa. – Tudtuk, hogy örökké nem tartható a veretlenségünk – és ha ki kellett kapni, akkor így kellett. Nem adtuk olcsón a bőrünket, jó meccset játszottunk, és egy kiváló csapattal szemben maradtunk alul. A győztes pontokat mindössze két perccel a vége előtt érte el a Győr. Remek szakmai stáb dolgozik Győrben, a válogatott edzői segítik a csapatot, ennek megfelelően elsősorban taktikailag maradtunk alul. Nekünk nincs edzőnk, megítélésem szerint több rossz döntést is hoztunk az oldalvonal mellett, több pont is benne marad ebben a mérkőzésben – egy nyerhető meccset buktunk el. De nincs gond, megyünk tovább. Van még hátra két meccsünk az alapszakaszból, és továbbra is a döntőt célozzuk! Nagyon sokan elkísértek minket Győrbe, köszönjük a szurkolóink támogatását.

Az NBA Crushers szeptember 27-én folytatja a szezont, ismét idegenben meccsel, a Dunaújváros vendégeként lép pályára.