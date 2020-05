Három éve robog a vépi Speed Car Auto Motor Sportegyesület

Kis egyesület nagy sikerekkel, komoly célokkal – eredményes időszakot tudhatnak maga mögött a vépi Speed Car Auto Motor Sportegyesület roncsderbis és ralis versenyzői, és a jövő is biztató.

A vépi Speed Car Auto Motor Sportegyesület 2017-ben alakult. Az egyesület elnökét, Lakatos Róbertet nem kell bemutatni az autósportos közösségnek.

– Már közel húsz éve vagyok benne az autósportban, a szombathelyi Auto-Crash SE színeiben versenyeztem nagyon sokáig – árulta el a 45 esztendős Lakatos Róbert. – Kezdetben roncsderbiztem, aztán rákaptam a ralira is. Egy Ford Escort volt az első autóm, ma egy Opel Corsát nyúzok roncsderbiben, raliban pedig Ladával versenyzek – egyébként mindig is a Lada volt a kedvenc autóm. Három éve döntöttünk úgy, hogy saját egyesületet alakítunk – most 12 versenyzőnk van. De persze egy ilyen egyesülethez azért kell egy népes háttércsapat is. Családias közösség a miénk, mindenki segít mindenkinek, szerelünk, szállítunk. Tavaly már a második helyen végeztünk a roncsderbi-csapatbajnokságban, több érmes pilótánk is akadt, és szép sikereket értünk el a sprintralibajnokságban is. Komoly célokkal kezdtük volna az idei szezont is, szerettünk volna rajthoz állni például az OB II.-es ralibajnokságban, nagyon komoly autót hoztunk össze, egy parádés Ladával versenyeztünk volna. Roncsderbiben tavaly már két versenyt rendeztünk, a mi versenyünk nyitotta és ugyancsak a miénk zárta a szezont – idén is így készültünk. Egyelőre sem roncsderbiben, sem raliban nem tudjuk, hogyan alakul, mikor kezdődhet, mennyi állomást tartalmaz majd a 2020- as versenyszezon.

– Vépen gyorsan befogadott minket a sportolói közösség, támogat minket az önkormányzat, vannak szurkolóink – folytatta Lakatos Róbert. – De sajnos a településen nincs olyan terület, ahol versenyeket rendezhetnénk, ezért eddig Rábatöttös adott otthont a futamainknak. Nem áll tőlünk távol a társadalmi szerepvállalás, rendszeresen veszünk rész jótékonysági akciókon. Kiemelten fi gyelünk az utánpótlásunkra, egyengetjük a fi atalokat, átadjuk nekik a tapasztalatainkat. Hetyei Patrikot és Németh Bertoldot külön is kiemelném – előbbi roncsderbiben, utóbbi raliban ért el fi gyelemre méltó eredményeket. Bízom benne, hogy a fiatalok lassan átveszik tőlünk, idősebbektől a stafétát, és a mi dolgunk majd csak az örömautózás lesz.

– Autószerelő vagyok, a munkám egyben a hobbim is. Már az öt- és a nyolcéves fi aimat is megfertőzte a benzingőz, nagyon komolyan quadoznak – édesanyjuk nagy örömére. Ez a négykerekű járgány arra pont jó, hogy az alapokat elsajátítsák vele. Az egyesület szépen működik, remek autóink, tehetséges pilótáink, nagyon ügyes szerelőink vannak – támogatókat pedig keresünk. Szeretnénk még sok-sok eredményes évet eltölteni az autósportban, és ismertté tenni a Speed Car Auto Motor Sportegyesület nevét – zárta szavait Lakatos Róbert.