Három évvel hosszabbított Durázi Krisztofer

A következő három idényben az Egis Körmend kosárcsapatát erősíti Durázi Krisztofer. A 21 esztendős játékos szerződésének hosszabbítását hétfőn jelentette be a vasi klub.

Durázi Krisztofer a szombathelyi Falco korosztályos csapataiban nevelkedett, majd 2018-ban a zalai megyeszékhelyre igazolt. A ZTE KK együttesénél egy idényt töltött, majd tavaly nyáron az Egis Körmendhez szerződött, pedig még élő kontraktusa volt a zalaegerszegi együttesnél.

– Közös megegyezéssel bontottunk szerződést Zalaegerszegen, mert szerettem volna Körmendre jönni. Már korábban is megkerestek innen, de akkor Bencze Tamás hívó szavára a ZTE-t választottam. Tavaly nyáron viszont egy pillanatig sem volt kérdés, hogy Körmendre igazolok. Gyorsan döntöttem, amelyben az is közrejátszott, hogy kevesebb játékpercem volt Egerszegen, mint gondoltam, itt pedig éppen egy új fiatalprogram alapjait kezdték letenni. Volt néhány hét kihagyásom a szezonban sérülés miatt, de összességében azt gondolom, hogy jó idényt zártunk, még ha idejekorán is kellett befejezni. Nagyszerű csapatunk volt, szerintem a döntőig jutottunk volna. De most már kár ezzel foglalkozni, előre kell néznünk – mondta Durázi Krisztofer, aki újabb három szezonra kötelezte el magát a Rába-parti együtteshez.

– Hogy miért három év? Azt már az elmúlt hónapokban megtapasztalhattam, hogy kiemelkedő edzésmunka van itt Körmenden, a felnőttcsapat másodedzője, Ziga Mravljak pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy a fiatalok fejlődjenek, és a legtöbbet hozzák ki magukból. Külön foglalkozik velünk, ügyességi és dobókészséget fejlesztő feladatokat ad, hogy napról napra jobbak legyünk. Azért írtam alá három évre, mert szeretek itt lenni, és a vezetőedző, Matthias Zollner is biztosított arról, hogy a következő szezonban nagyon számítanak rám, és több játékpercem lesz. Ezt én nagy kihívásnak tartom, pláne akkor, ha nemcsak a magyar bajnokságban, hanem nemzetközi színtéren is bizonyíthatok. Az U23-as szabály számomra is kedvező, remélem, hogy többször a kezdőötösben kapok majd helyet, ezért mindent meg fogok tenni.

Krisztofer formában tartja magát, Szombathelyen lakik, heti öt-hat alkalommal kondiedzésre jár. Többször van Körmenden is, ahol egyénileg fejleszti dobásait. Amúgy a fiatalok életét éli, barátaival találkozik, néha egy-egy kosármeccs is belefér a grundon. Közben persze megy a csipkelődés, mert van, aki Falco-drukker, mások meg Körmend-szimpatizánsok a baráti körből, de ez így van rendjén.

– A szezon legemlékezetesebb meccse a Körmend–Falco volt tavaly decemberben, meglepően könnyű győzelmet arattunk akkor. Legnehezebb ellenfelünk a Pécs volt, sem idegenben, sem hazai pályán nem tudtuk legyőzni. Az ellenfelek közül Marko Derasimovic okozta nekem a legtöbb fejtörést, mert képzett és okos játékos, aki mindig tudja, mire készül a védője. Most már előrenézek, s azt tervezem, hogy az elkövetkezendő három évben legalább egy bajnoki címet nyerek a Körmenddel, ezért maradok továbbra is piros-feketében – tette hozzá.