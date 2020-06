Három fronton az olimpizmusért – Huszonnégy év után megvált elnöki posztjától Horváth Vilmos

Huszonnégy év után megvált a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület elnöki posztjától Horváth Vilmos. De továbbra is elnököl két szervezetet: a Kárpát-medencei Sport Hagyományőrző Egyesületet és a Szombathelyi Dobó SE-t.

Huszonnégy év után elnökváltás történt a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesületnél. Leköszönt Horváth Vilmos, aki a kezdetektől elnöke volt az egyesületnek, a helyére pedig az eddigi alelnök, Gál László került.

A Halmay egyesület 1996 decemberében alakult 33 alapító taggal. Az Irány Atlanta! olimpiatörténeti vetélkedő országos győztes csapata (Horváth Vilmos, Gál László, Szakasics Zoltán) mellé további olimpiatörténet iránt érdeklődők és vasi sportemberek csatlakoztak.

– Évek óta 70 feletti a létszámunk. Az egyesület megalapításának célja az olimpiai eszme népszerűsítése volt, és ez az elmúlt két évtizedben maradéktalanul megvalósult – kezdte a számvetést Horváth Vilmos. – Kijelenthetem – talán erre vagyok a legbüszkébb –, hogy a Halmay egyesület nem egyszerűen egyesületként, hanem baráti társaságként is működik, ahol a tagok az élet legkülönfélébb területein is segítenek egymásnak. Huszonnégy év alatt rengeteg eseményt szerveztünk, számításaim szerint, közel kétszáz sportember tartott nálunk élménybeszámolót. Emlékezetes, hogy legelső vendégünk a világ akkori legidősebb olimpiai bajnoka, a szlovén tornász, Leon Stukelj volt, a legidősebb magyar olimpiai bajnok, Ivády Sándor vízilabdázó pedig Bécsből érkezett hozzánk.

A vitorlázáson és a kerékpározáson kívül minden olimpiai sportágból volt már vendégünk. Megtisztelő, hogy a Nemzet Sportolói közül is szinte mindenki járt Szombathelyen. Az egyesület kiadásában már több olimpiai tárgyú könyv jelent meg, köztük 2001-ben a Gál Lászlóval együtt szerkesztett Vasi olimpikonok című is. Azóta túl vagyunk újabb olimpiákon, számos új információra is bukkantunk, a tokiói játékok után mindenképpen szeretnénk bővíteni, kiegészíteni – erre most egy kicsit még várni kell. A vasi olimpikonok emlékét azzal is őrizzük, hogy emléktáblát helyezünk el szülő- vagy lakóházukon. Így van már emléktábla Kőszegen, Sárváron, Vasváron, Szombathelyen, sőt még Merseváton is. A kezdetektől bekapcsolódtunk a Magyar Olimpiai Akadémia munkájába, két alkalommal rendezhettük Szombathelyen a vándorgyűlését. Kiemelkedően jó kapcsolatot ápolunk a szlovákiai Magasfaluval, névadónk, Halmay Zoltán szülőfalujával. Kezdeményezésünkre háromnyelvű emléktábla hirdeti az olimpiai bajnok úszó dicsőségét, itthon pedig minden évben 50 yardos úszóversenyt rendezünk a tiszteletére.

– Miután minden tervet sikerült megvalósítani, minden jól működik, kicsit talán meglepetés volt, hogy lemondtam az elnöki posztról – tért át a tisztújítás okára Horváth Vilmos. – Ám úgy vélem, hogy egy szervezetnek sem árt időnként a vérfrissítés. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy cserbenhagynám az egyesületet. Gál László kollégám és barátom eddig is alaposan kivette a részét a munkából, jó kezekbe került az egyesület vezetése. Én pedig jobban tudok összpontosítani egy másik olimpiai egyesületre, amit 2018 óta irányítok. Ezt 2004-ben alapította meg nagykanizsai kollégám, Kis János olimpiakutató. Az Európai Olimpiai Hagyományőrző Egyesület munkájába a kezdetektől bekapcsolódtam.

Az évek során nyilvánvalóvá vált, hogy elsősorban a Kárpát-medence magyarok lakta térségében lehet működtetni. Négy ország 28 településén már 49 konferenciát szerveztünk. Sajnos három évvel ezelőtt Kis János egy baleset után elhunyt, szellemi örököseiként néhányan megfogadtuk, hogy továbbvisszük ezt a nagyszerű kezdeményezést. Ma már Kárpát-medencei Sport Hagyományőrző Egyesület néven működik az egyesület. Én vagyok az elnöke, a Hargita megyei Csíki András az alelnöke, de elnökségi tag a körmendi Mecsériné Doktor Rozália is valamint Zentáról a jó nevű sporttörténész Táborosi László is.

A legutóbbi konferencia március 6-án Szombathelyen volt, szeptember végén Dévára látogatunk, majd októberben Szabadkán rendezünk konferenciát. Nagy lehetőséget látok ebben az egyesületben, amely egyfajta kulturális missziót végez. Rendkívül jó érzés magyarlakta vidékeken az olimpiai eszmét népszerűsíteni, ott helyi sportembereket megismerni, új barátságokat kötni. Az effajta magyar-magyar párbeszédbe szeretném Kárpátalját, a Felvidéket, a Muravidéket és az Őrvidéket is rövid időn belül bevonni. Sok energiát igénylő munka ez, de örömteli feladat.

Horváth Vilmos tagja az Olimpiatörténészek Nemzetközi Társaságának (ISOH) is, amelyhez 65 ország mintegy félezer hivatásos, illetve „amatőr” olimpiakutatója tartozik. A társaság elnökségi tagja, Volker Kluge neves berlini sporttörténész 2012-ben járt Szombathelyen, és elragadtatását fejezte ki az itt tapasztaltak láttán. Az illusztris szervezet pedig 2014-ben ismerte el Horváth Vilmos negyedszázados munkáját. Az ISOH egyik legmagasabb kitüntetését, a Vikelas-díjat – első közép-európai olimpiatörténészként – ő kapta.

– A társaság kiadványaiban is publikálok. Az ennek révén kialakult nemzetközi kapcsolatokat az itthoni egyesületeink hasznára is tudom fordítani – folytatta Horváth Vilmos. – S természetesen van még egy egyesületem, a Szombathelyi Dobó SE, amelynek 2003 óta, Nyíri Péter távozása óta vagyok az elnöke. Németh Pál beszélt rá Laci fiával, hogy vállaljam el az elnöki pozíciót. Örülök, hogy megtettem, hiszen olimpiai bajnokunk, Eb-, vb-érmeseink, korosztályos világversenyes érmeseink vannak szép számmal.

A sportegyesületre is jellemző a családias hangulat és összefogás. Bízom benne, hogy a 2021-es tokiói olimpiáról is érmet hoznak Németh Zsolt és László tanítványai. A Dobó SE-ben igyekszünk – az elnökség tagjaival – a mesteredző emlékét, szellemiségét megőrizni, munkához való hozzáállását példaként állítani. Rengeteget tanultam Pali bácsitól, mint ahogyan a Halmay klub egykori alelnökétől, Polgár Bélától, vagy a megyei atlétikai szövetség egykori elnökétől, Vargyas Csabától is. Amúgy is remek emberek vesznek mindenütt körbe, nélkülük én sem lehetnék sikeres.