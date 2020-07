Három futballistával hosszabbított a Haladás – Gyurján viszont távozik

Három labdarúgójával, Bosnjak Predraggal, Medgyes Zoltánnal és Holdampf Gergővel is szerződést hosszabbított a Haladás, amelyhez Németh Zoltán személyében új erőnléti edző csatlakozott.

Újabb három labdarúgójával hosszabbított szerződést a Szombathelyi Haladás NB II-es labdarúgócsapata. Holdampf Gergő 2019 januárjában érkezett a Honvédtól, és elsősorban a másodosztályban vált a csapat vezérévé. A magunk mögött hagyott csonka bajnokságban a 29 mérkőzés közül 25-ön kezdő volt, három gólt jegyzett a 26. születésnapját a hó végén ünneplő futballista.

Holdampf pénteken délelőtt két évvel meghosszabbította szerződését, 2022. június 30-ig írt alá. Egy másik futballista, az Illés Akadémián nevelkedett támadó, Medgyes Zoltán a 2019/20-as szezonban 15-ször volt kezdő, ötször csereként állt be, két gólt szerzett. A 24 éves játékos is 2022. június 30-ig írt alá. Az egyszeres válogatott szerb-magyar Bosnjak Predrag kontraktusa csupán jövő nyáron ketyeg le, de a Haladás vezetői már most megtoldották egy évvel: a bal oldali védő 2022. június 30-ig írt alá.

Bosnjak a 2019/20-as bajnokságban 16 alkalommal kezdőként, háromszor csereként játszott. Erőnléti edző is csatlakozott a Haladáshoz, Ferenczi István ugyanis távozott, helyére a klubnál korábban már megfordult Németh Zoltán érkezett, aki legutóbb az oroszlányi NB I-es férfi kosárlabdázóknál dolgozott. Távozott viszont Gyurján Márton, a kapus szerződése június 30-án lejárt, és mivel a Bielefeldtől hazatérő Kiss Ágoston lesz a harmadik számú hálóőr, a korábbi korosztályos válogatott kapus nem maradt.

– Boldog vagyok, mert úgy gondolom jó döntést hoztam – mondta Holdampf Gergő. – Számít rám a szakmai stáb és az ügyvezető is, emellett Szombathelyen tényleg profi játékosnak érezheti magát az ember. Ez köszönhető többek között a remek szurkolótáborunknak és ennek a csodás stadionnak is. Úgy érzem, sikeres időszak elé néz a klub, melynek én is részese szeretnék lenni.

– A szakmai stáb és maga a Haladás mint klub volt számomra meggyőző, ezért maradtam – jelezte Medgyes Zoltán. – Remélem, jobban sikerül az előttünk álló bajnokság, mint a magunk mögött hagyott. Nagy tervekkel vágunk neki a szezonnak, ott kell folytatnunk, ahol tavasszal abbahagytuk – jómagam pedig gólokkal, gólpasszokkal szeretnék hozzájárulni a csapat sikereihez.

– Nagyon erős, nehéz bajnokság elé nézünk, olyan csapatokkal, mint a Debrecen, a Vasas, és ne felejtkezzünk el rólunk sem – fogalmazott Bosn­jak Predrag. – De nincs félnivalónk, a csapat magja egyben maradt, plusz az érkezőkkel erősödtünk is. Nem beszélve a fiatalokról, akiknek még sokat kell dolgozniuk, hogy helyet követeljenek maguknak a kezdőben, de úgy látom,

mindent megtesznek az edzéseken azért, hogy minél jobb futballisták legyenek. Jómagam már rutinosnak számítok, de fizikálisan rendben vagyok, nem érzem magamon a kort. Ha úgy folytatjuk, ahogy Mátyus Jánossal januárban elkezdtük, akkor szép idény elé nézünk és a tabella első felében végzünk. Annak külön örülök, hogy Németh Márió komoly sérülése után visszatért, az edzéseken már a régi Máriót látjuk.

– Korábban egy felkészülési időszakon keresztül már dolgoztam a Haladásnál – tudtuk meg Németh Zoltán erőnléti edzőtől. – Majd két évig az MTK női együttesénél tevékenykedtem, mindkétszer aranyérmet szereztünk. Legutóbb pedig két éven át az oroszlányi férfi kosárlabdacsapat mellett dolgoztam, ahol sajnos a vírus miatt idő előtt véget ért a bajnokság. Az elmúlt időben az Illés Akadémiáról és a Haladástól is megkerestek, és szombathelyiként, lokálpatriótaként szeretnék megállapodni mind szakmai­lag, mind magánemberként. Ezért is döntöttem úgy, hogy haza szeretnék jönni a Halihoz. A másik ok pedig az, hogy a szakmai stáb, a vezetőség és a megfogalmazott célok nagyon szimpatikusak voltak számomra.

– Gyurján Mártonnal nem tudtunk szerződést hosszabbítani, a harmadik számú kapusunk a Bielefeldtől visszatérő, élő kontraktussal rendelkező Kiss Ágoston, négy kapust pedig nem foglalkoztunk – mondta Séllei Árpád, a Haladás ügyvezetője. – Nagyon köszönjük, amit a Haladásért tett, sok sikert kívánunk pályafutásához. Szalay Szabolcs szerződése lejárt, menedzserével semmilyen fronton nem tudunk kommunikálni, ennek a játékosa issza meg a levét, amit nagyon sajnálok. Tóth-Gábor Kristóf viszont élő szerződéssel rendelkezik, de őt is megszédítették. Amennyiben az érdeklődő klubok elfogadják a Haladás egyértelmű ajánlatát, távozhat. Még nincs kész a keret, lesz érkező.