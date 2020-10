Három győzelem – Pályán az Illés Akadémia együttesei

Az I. osztályú utánpótlás labdarúgó-bajnokságok legutóbbi fordulóiban az Illés Akadémia-Haladás U15-ös, U16-os és U17-es csapata nyert, az U14-esek döntetlent játszottak. Az U19-esek nem léptek pályára.

U14

Diósgyőri VTK–Illés-Haladás 0-0. – Diósgyőr, vezette: Fülöp.

Illés Haladás: Tama – Bécsy (Szalay), Rózsa, Kelemen, Pál – Palkó, László, Németh R. – Abért (Vert), Blum (Mayer), Szabó B. (Őri). Edző: Tóth Zsolt.

A meccs elejétől kezdve a szombathelyiek támadtak többet, míg a hazaiak inkább gyors ellentámadásaikban bíztak. Szünet után még inkább a hazai térfélre helyeződött át a játék, ám hiába találtak a vasiak háromszor is a kapuba, a játékvezető les címén egyiket sem adta meg. A győzelemhez Tóth Zsolt együttese állt közelebb, a vasiak határozottabban, gólveszélyesebben futballoztak, ám végül csak egy ponttal távoztak.

8. forduló, szombat, 13.00: Illés-Haladás–Paks.

U15

Diósgyőri VTK–Illés-Haladás 1-5 (0-3). – Diósgyőr, vezette: Tóth II.

Illés-Haladás: Molnár-Végh – Bonchis (Bodrogi), Balikó, Csörnyei (Stefanich), Koósz – Szentkirályi, Horváth A. (Baranyai), Kopácsi Á. (Karvalics) – Horváth B. (Kopácsi B.), Katona, Takács-Földes (Wolf). Edző: Németh Richárd.

A DVTK egy-egy korosztálya időszakonként megkapja a lehetőséget arra, hogy a stadionban szerepeljen: ez ezen a hétvégén az U15-ös csapatot illette meg. A kiváló körülmények és a környezet feldobta a szombathelyi együttest, a helyszín adta versenyhelyzetből a vendégek jöttek ki jobban. Az első percek tapogatózása után egy-egy ziccer maradt ki mindkét oldalon. Ezt követően a diósgyőri térfélen szerzett labdákat jól játszották meg a vasiak: két gólt is szereztek. A diósgyőri együttes elbizonytalanodott, így szünetben már megnyugtató, háromgólos előnyben voltak a vendégek. Fordulás után újabb gólokat szereztek a zöld-fehérek – eldöntve ezzel a három pont sorsát. Az utolsó húsz percre aztán felbátorodtak a hazaiak, és mivel ekkor a vendégek már kevésbé voltak élesek, szépíteni tudtak. Az Illés-Haladás azonban ilyen arányban is teljesen megérdemelten, biztosan nyerte meg a találkozót. Gólszerzők: Katona (3), Takács-Földes, Kopácsi Á.

8. forduló, szombat, 13.00: Illés-Haladás–Paks.

U16

Illés-Haladás–Paksi FC 6-0 (1-0). – Szombathely, vezette: Erdélyi.

Illés-Haladás: Pataki – Horváth B., Mozsár, Frák, Stifter (Mayer) – Mohos (Nagy Zs.), Nagy B., Bolla (Nagy R.) – Szvoboda (Szemes), Udvardi, Papp (Varga D.). Edző: Kovács László.

Az első félidőben három nagy ziccert is elhibáztak a vasi fiatalok, aztán a 30. percben Mohos értékesítette a saját maga által kiharcolt büntetőt. A második játékrész derekán aztán szűk hat perc alatt döntésre vitték a dolgot Kovács László tanítványai: előbb Mohos, aztán Papp, majd pedig Szvoboda vette be az ellenfél kapuját, így a 61. minutumban már 4-0-ra vezettek a szombathelyiek. Nagy és Papp újabb gólja már csak hab volt a tortán. Gólszerzők: Mohos 2, Papp 2, Szvoboda, Nagy B.

8. forduló, szombat, 13.00: ETO FC Győr–Illés-Haladás.

U17

lllés-Haladás–Paksi FC 8-1 (5-1). – Szombathely, vezette: Dombi.

Illés-Haladás: Simon – Tóth K., Szabó B. (Vert), Kozári – Németh Á. (Váncsa), Vígh (Kovács P.), Tama G., Horváth H. – Horváth K. (Horváth B.), Kállai Z., Iván (Rózsa). Edző: Sátori Barnabás.

Remekül kezdte a mérkőzést Sátori Barnabás legénysége, ugyanis az első 25 percben négyszer vették be akadémistáink a Duna-partiak kapuját. A gólokon Tama Gergő és Kállai Zalán osztozott meg testvériesen: mindketten kétszer-kétszer zörgették meg a vendégek hálóját. Ugyan a 29. percben szépítettek a paksiak, de Horváth Krisztián még a félidő vége előtt visszaállította a négygólos különbséget. Térfélcsere után is fölényben maradtak a mieink és még úgy is növelni tudták az előnyüket, hogy egy 11-est elhibáztak. A vége így is 8-1 arányú győzelem lett. Gólszerzők: Tama G. 4, Kállai Z. 2, Horváth K., Rózsa.

8. forduló, szombat, 10.00: ETO FC Győr–Illés-Haladás.

U19

Az U19-es korosztályban nem rendeztek fordulót az elmúlt hétvégén. A szombathelyiek a következő körben, azaz a 6. fordulóban szombaton 11 órakor a Vasas Kubala Akadémiát fogadják az Illés Akadémián.