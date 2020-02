Három Haladás-gól

A labdarúgó NB II. 24. fordulójában a Szombathelyi Haladás megszerezte idei első bajnoki góljait és pontjait. A vasiak simán, 3-0-ra verték a Csákvárt.

Mátyus János, a Haladás vezetőedzője nem volt egyszerű helyzetben, mert a korábbi két bajnokin gólt sem kapó védelemből Németh Milán és Devecseri Szilárd öt-öt sárga lap miatt hiányzott, és ugyanezen okból a védekező középpályás Szekér Ádám is csak a lelátóról nézhette az összecsapást. A középpálya bal oldalán az Illés Akadémián futballozó Balogh Ferenc kapott lehetőséget.

A vendégek kezdtek aktívabban, ugyanakkor a vasiak az első tíz percben két kontrából is veszélyeztették Markek kapuját. A 14. percben pedig Jancsó hátragurított labdáját Tóth Dávid tűzte kapura 20 méterről, de Markek védett. Fokozatosan átvette az irányítást a Haladás, jöttek jobbról, balról a beadások, a csákvári védők azonban rendre tisztázni tudtak. Ment előre a Haladás, de az utolsó cseleket, passzokat elhibázták a zöld-fehérek. Beszorult a Csákvár, a vendéggárda szinte ki sem tudott jönni saját térfeléről. A 37. percben Rácz bal oldali beadását Holdampf fejelte kapura nyolc méterről, de Nándori szögletre mentett. A 43. percben Tóth-Gábor indításával Rácz lépett meg a jobb oldalon, de 16 méterről fölé bombázott. A 45+1. percben megszerezte a vezetést a Haladás. Rácz 20 méteres szabadrúgása a felső lécről levágódott, az érkező Tóth-Gábor két méterről a kapuba fejelt (1-0).

Szünet után is a Haladás támadott és rövidesen kétgólos előnyre tett szert. Az 57. percben Tóth-Gábor kapott labdát, majd egy csel után a kifutó kapus mellett hét méterről a bal sarokba helyezett (2-0). A Csákvár feljebb tolta állásait – a Haladás büntetett. A 66. percben Rácz passzolt a bal oldalon Farkashoz, aki egy csel után éles szögből a hosszú, bal sarokba helyezett

(3-0). Belelendült a hazai együttes, sorra vezette támadásait, Tóth-Gábor Kristóf még két gólt is szerezhetett volna, de a kapus mindkétszer bravúrral védett. Aztán Kiss Bence növelhette volna a Hali-előnyt, de Markek védte a lövését. A 76. percben viszont egy megpattanó labdát Ver­pecz védett, majd két perc múlva Baracskai lövését is hárította. A hátralévő időben a szombathelyiek további gólokat is szerezhettek volna.

A jól játszó szombathelyiek megszerezték idei első NB II-es góljaikat – és első három pontjukat.

Mátyus János: – Ha úgy tudunk futballozni, mint múlt szerdán a Honvéd és most a Csákvár ellen, akkor jó úton járunk. Ugyanakkor tisztában vagyunk vele, hogy még nem értünk el semmit, de azon vagyunk, hogy lépésről lépésre továbbfejlődjünk.

Visinka Ede: – Az első félidőben elfogadhatóan futballoztunk, ám miután megkaptuk a második gólunkat, már csak egy csapat, a Haladás volt a pályán.