Három játékos távozik a Haladás futsalcsapatától

Formálódik a Haladás VSE NB I-es futsalcsapatának jövő évi kerete – már vannak távozók, de úgy tűnik, hogy a gárda gerince együtt marad.

A Haladás VSE február végén még megnyerte a Magyar Kupát, a bajnokság azonban március közepén a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt – a zöld-fehér gárda a tabella második helyén állt akkor. A klubvezetés most gőzerővel azon dolgozik, hogy kialakítsa a jövő évi játékoskeretet.

– A jelenlegi kedvezőtlen gazdasági helyzetben sajnos nekünk is meg kellett hoznunk fájó, ám racionális döntéseket – fogalmazott Pálmay Tamás, a HVSE futsal szakágvezetője. –Az eddigieknél kisebb büdzséből és szűkebb keretből kell, kellene felépítenünk az elmúlt évekhez hasonlóan eredményes csapatot – ami nem könnyű feladat. Az már biztos, hogy két légiósunktól elbúcsúztunk: a spanyol Luis Garcia és a brazil Caetano Madson már nem a mi játékosunk. Ugyancsak elköszöntünk egyik kapusunktól, Sásdi Bálinttól. A keret többi tagjával viszont jól alakulnak az egyeztetések, úgy tűnik, hogy jó esélyünk van együtt tartani a tavalyi csapat gerincét – néhány napon belül talán már szerződéshosszabbításokról is beszámolhatok. Spanyol edzőnk, Calvo Rodriguez Juan Ramon viszont élő szerződéssel rendelkezik, így jövőre is ő irányítja a szakmai munkát.

Luis Garcia a nyáron igazolt a Haladáshoz, 24 tétmeccsen kilenc góllal segítette csapatát. Caetano Madson februárban csatlakozott a csapathoz, hat mérkőzésen két gól a mérlege – az egyik találatát a kupadöntőben szerezte. Sásdi Bálint négy zöld-fehér mezben eltöltött szezon után, válogatott kapusként távozik a Haladástól.