Három kategóriában összesen 47 gárda nevezett az idei tornára

Szombathely Pénteken 10 órakor a Haladás sportcsarnokban elrajtol a 34. Concordia Üzemanyagkutak-Szilveszter Kupa kispályás labdarúgótorna.

A 2019-es év utolsó jelentős, népszerű labdarúgó erőpróbájára (1×20 perc, 5+1 fő) nyolc női csapat, 14 öregfiúk gárda, valamint 25 nyílt amatőr együttes nevezett. A nőknél a csoportok első és második helyezettjei jutnak tovább a csoportkörből. Az öregfiúknál a három csoportgyőztes és a legjobb második marad állva, míg a nyílt férfi mezőnyben a csoportok első és második helyezettjei, valamint a két legjobb harmadik jut tovább.

Pénteken az öregfiúk nyitják a tornát, öt megyéből érkeznek csapatok. A B csoport kiszámíthatatlannak tűnik, ugyanis ide került a tavalyi harmadik Malom Söröző (Tóth Péter, Halmosi Péter, Horváth István, Hejczinger János, Rajos Attila, Neczpál Gábor, Sipos Gábor) és a negyedik Falco (Táncsics Péter, Petrovics János, Németh Szabolcs, Vidóczi József, Lengyel Miklós, Catomió János, Héra Zsolt, Vad József), de jó erőt képvisel a Szentgotthárd (Dobos Gábor, Nagy Zsolt, Vígh Ferenc, Szőke Sándor, Borsos Vilmos, Simon Imre, Bánfalvi Attila, Náricza Róbert) is. A C csoportban nagy esélyes a címvédő Don Pepito (Táncsics András, Horváth Róbert, Szuh Ferenc, Németh Zoltán, Koronczai Roland, Németh Richárd, Steiner Zsolt). De érdemes odafigyelni az Old Time (Pálmai Péter, Badics Tamás, Molnár Róbert, Tóth Péter, Fürdős Csaba, Pungor András, Marics Gábor, Wágner Roland) gárdájára is. Az A csoportban a tavalyi ezüstérmes Trio Egerszeg (Kaj András, Molnár Balázs, Mihalecz Péter, Marian Sluka, Kocsárdi Gergely) a favorit. A Jumbo (Sánta Roland, Sánta Szilárd, Kiss Balázs, Sánta Zoltán, Szászi Zsolt, Nagy Szabolcs, Rózsa Zoltán) pedig megnyerte a városi kispályás bajnokságot az öregfiúk mezőnyében.

Csoportbeosztás, női, A csoport: PELC-Nyárád, Csapat, Vép, Devil Team. B csoport: Vadbarna Szolárium, Csepreg, Neon Pávák, FC Monarchia.

Öregfiúk, A csoport: Trio Egerszeg, Cirák öregfiúk, Nádasd, Jumbo Intertrans. B csoport: Malom Söröző, Komárom, Tabak 1 Szentgotthárd, Haladás Szurkolói Kör, Falco-Piac Café. C csoport: Don Pepito, Vaszar, Barbarátok, Old Time PP Trans, Zotu Reform Markeing Kft.

Nyílt amatőr, A csoport: Tutto Bene Scarpe-Black Jack FC, Szombathelyi BT, Avadoo Design, Sport+Modi/BG, Cuba Libre. B csoport: Futer Tűzifa, Budai Bádog-Sport36, Csikó Csárda, N1 Autókereskedés-Fociszak FC, Desperado Söröző. C csoport: S1 Ingatlan, Csikar Csárda és Panzió Kőszeg, Atlantisz Sé, Unicum Kft. Padrino, CS SE. D csoport: Intersport Szombathely-Pepe Team, Casablanca Cafe-Imo, Petrovics Apartmanház, Aranygrafit, Jóbarátok-Sopron Bank. E csoport: Lara Autókozmetika-FC Buntstift, Söröskupak-Kőszeg Autó, Atletico Juniors, LK Bulls, Colonia FC.

Menetrend, Haladás sportcsarnok, péntek 10.00: öregfiúk. Szombat, 8.00: nyílt D csoport. 12.10: nyílt E csoport. 16.20: nyílt A csoport. Vasárnap, 8.00: nyílt C csoport. 12.10: női. 17.10: nyílt B csoport.

Hétfőn az állva maradt csapatok átköltöznek az Arena Savariába, ahol 7 órakor indul útjára a labda.