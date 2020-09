Három NB II.-es Vas megyei együttes képviselheti Vas megyét

A 2020–2021-es idényben három NB II.-es csapat képviselheti Vas megyét az NB-s röplabdabajnokságokban. A nőknél a Haladás VSE és a SZoESE, a férfiaknál a SZoESE.

Mondhatnánk, semmi sem változott, hiszen az előző szezonban ugyanez a három csapat volt tagja az NB II.-es mezőnynek. Csakhogy akkor a Haladás VSE-nek – a kiírásnak megfelelően – az U21-es csapatát kellett játszatnia ebben az osztályban, mert a felnőtt­együttese az elit bajnokságban, az extraligában szerepelt. Az a csapat azonban azóta a helyi sportkoncepció, illetve járványhelyzetből adódó gazdasági nehézségek áldozata lett. Miután a korábbi névadó szponzorra és az önkormányzatra sem számíthattak, az egyesület már nem tudta vállalni a további működtetését. Szélnek eresztették a csapatot, és nem éltek az új szezonban az extraligás, sőt, az NB I.-es indulás lehetőségével sem. De az NB II.-ben továbbra is ott lesznek a zöld-fehérek. A fiatal gárdát – akárcsak az előző idényben – dr. Mucsi Péter irányítja. Segítője Petre Antonio Mircea, aki korábban is volt már edzője a csapatnak.

– Azok közül a helyi nevelésű játékosok közül, akik a felnőttcsapat keretéhez tartoztak, négyen is távoztak. Csóka Lili a Budaörs NB I.-es csapatához, Németh Tekla középiskolásként Kaposváron kötött profi szerződést, Marton Gabriella a pécsi egyetemen tanul tovább, Dóka Gréta pedig a Vasas utánpótlását választotta – sorolta Mucsi Péter. – Nagyon fiatal a csapatunk, zömében 16–18 éves lányok alkotják. A rutint a 20 éves liberójátékos, Zoltán Anna, valamint az új igazolás, az ide költöző, tavaly Tatabányán játszó 21 éves Nagy Andrea jelenti. És örülünk, hogy újra csatasorba állt, visszatért a 19 éves Blázsovits Dorka. Jelenleg 17 fős a játékoskeretünk. A karantén alatt online edzéseket tartottunk, június elejétől szabadtéren edzettünk, augusztusban napi két edzéssel készültünk a Haladás sportcsarnokában, most, iskolaidőben napi egy tréningünk van. Elégedett vagyok a lányokkal, sokat javult a munkájuk tavaly­hoz képest, jóval előbbre is tartunk. Annak ellenére, hogy karanténba kerülések miatt folyamatosan voltak hiányzóink. Szerencsére mindenkinek negatív lett a tesztje. A bajnoki főpróba jól sikerült, az elmúlt hét végi Rába-kupát megnyertük. Ebből azért messzemenő következtetést nem kell levonni, erős csapatok vannak a csoportunkban.

A női röplabda NB II.-ben összesen 37 csapat szerepelt négy – három kilences és egy tízes – csoportban. A nyugati B csoportnak a tagja a HVSE négy szintén NB II.-es csapattal (Ajka, Tatabánya, Közgáz, Palota), az extraligás UTE és Balatonfüred, valamint az NB I.-es MÁV Előre és TFSE U21-es gárdájával együtt. A nyugati A csoportban a Szombathelyi Egyetemi SE NB II.-es csoporttársa a Veszprém, a Győr, az Érd és a Közgáz-junior, az U21-eseké az extraligából a Kaposvár és az MTK, az NB I.-ből pedig a Budaörs és a PTE-PEAC. Az oda-visszavágós alapszakasz után az U21-es csapatok elhagyják ezt a pontvadászatot, a maradó NB II.-esek döntenek a végső helyezésekről.

A Haladás szombaton a fővárosban kezdi meg az idényt, a Közgáz vendége lesz, a SZoESE itthon, az egyetemi csarnokban vasárnap 14 órától a kaposvári RÖAK gárdáját fogadja – zárt kapuk mögött.

– A tavalyi csapatunkból mindenki maradt – szögezte le a SZoESE női együttesét hosszú évek óta irányító Bodzer Attila. – De miután csak hét-nyolc játékosra számíthattam, a második csapatunkból nyolc fiatalt felhoztunk. Ezt az idényt arra szánjuk, hogy őket beépítsük, aztán majd jövőre az eredményességet is tervezgethetjük. Augusztus 20-a után nyitott a csarnok, azóta készülünk – az öt hónapos szünet igencsak meglátszott a lányokon. Sajnos teremhiány miatt hetente csak kétszer tudunk edzeni. Két U17-es csapatunk is van; mivel ők kiszorultak a csarnokból, ahol a bajnokijaikat játsszák, az egyik edzésidőpontunkat nekik adtuk át.

A férfi NB II.-ben október 10-én Dunaújvárosban rajtol a SZoESE együttese, de már ezen a héten is játszik tétmérkőzést Bodovics Árpád legénysége. Neveztek a magyar kupára, a selejtezőben pénteken este Budapesten a KSE Volleyball vendégei lesznek.

– Nem hagyta abba a játékot senki a tavalyi csapatunkból, sőt, az NB I.-es Sümegtől Gőczi Roland visszaigazolt hozzánk. Ahogy ideje, munkája engedi, számíthatunk rá, és ugyanez a helyzet másik két tapasztalt játékosunkkal, Szabó Gáborral és Széll Dániellel is – mondta Bodovics Árpád. Nagyon sokan, 18–20-an is vagyunk, a rutinos játékosok mellett jó néhány egyetemista, kezdők is. Augusztus végén, az iskolanyitással tudtuk megkezdeni az edzéseket. Miután az SZKKA kézilabdásai több lehetőséget kaptak az egyetemi csarnokban, nekünk ott csupán háromórányi edzésidő jut hetente, hétfőn egy és kedden két óra. De csütörtökönként még gyakorolhatunk a Sugár úti csarnokban.