Három ország 166 ökölvívója tette próbára tudását Kőszegen

A kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület az elmúlt hétvégén már ötödik alkalommal rendezte meg a magának egyre nagyobb rangot kivívó Nemzetközi Edzőmérkőzések Napját. Három nemzet – Ausztria, Szlovákia, Magyarország – 166 sportolója vett részt az erőpróbán, három ringben zajlott a küzdelem, összesen 75 edzőmérkőzést bonyolítottak le a Béri Balog Ádám Általános Iskola tornatermében.

Az A ringben 31 elit női és férfi mérkőzést láthatott a közönség. A B ringben 23 meccsen bizonyíthattak az utánpótláskorú fiúk, illetve az ifjúsági korcsoport női és férfi versenyzői. Míg a C ringben 21 mérkőzésen a serdülő és a junior korcsoportba tartozó lányok és fiúk szálltak harcba.

Sor került számos, a párosításban nem szereplő sparringra is. A vasi színeket a házigazda Fitt-Box Ökölvívó Egyesület bunyósai mellett a szombathelyi Skorpió Box Club, valamint az ugyancsak kőszegi Alpokalja Küzdősport Alapítvány sportolói képviselték.

– A mérkőzések végeredménye minden esetben döntetlen volt, ennek ellenére minden ökölvívó nagyon komolyan vette a feladatot, elérte a célját rendezvényünk – jelezte Varsányi Áron, a Fitt Box Ökölvívó Egyesület vezetőedzője, az esemény főszervezője.

– Az ilyen és ehhez hasonló események rendkívül fontosak a felkészülés szempontjából, hiszen a bokszolók versenykörülmények között mérhetik össze tudásukat korcsoportban és súlycsoportban is megfelelő ellenfelekkel. Most különösen hasznos volt a kőszegi erőpróba, ugyanis több komoly megmérettetés is lesz a közeljövőben.

Budapesten válogató versenyeket rendeznek, Eger pofonpartinak ad otthont a napokban, Debrecenben pedig az elit versenyzők a 64. Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Emlékversenyen szállnak harcba hamarosan.