Három szezon alatt a harmadik csapatával esett ki az NB I-ből a Haladás korábbi játékosa

Nem mondhatni, hogy szerencsehozó talizmán lenne Jurij Habovda leigazolása.

Az ukrán, de magyar útlevéllel is rendelkező Jurij Habovda 2018 nyarán igazolt Balmazújvárosból a Szombathelyi Haladáshoz, miután a narancssárga-fekete hajdúsági csapat búcsúzott az OTP Bank Ligától a 2017/2018-as szezon végén. A jobb oldali védőként bevethető játékos alapember volt Balmazújvárosban, és Horváth Ferenc érkezésével az lett a vasi zöld-fehéreknél is. A szurkolók kifejezetten szimpatizáltak a mindig nagyot küzdő szélsővédővel. A 2018/19-es szezonban azonban a Haladás volt az egyik kieső, így Habovda már másodszor élte át ennek a szituációnak minden fájdalmát és keserűségét.

Mivel magyar útlevéllel is rendelkezik, ezért az NB II-ben is szerepelhetett a szombathelyiekkel, majd a télen családi okok miatt, közös megegyezéssel felbontotta szerződését a klubbal. Végül Debrecenbe, a DVSC csapatához igazolt. A hajdúságiak a hétvégén drámai körülmények között búcsúztak az élvonaltól, így Jurij Habovda három év alatt háromszor is kiesett aktuális csapatával az élvonalból. Valószínűleg fájó statisztika, még akkor is, ha természetesen nem elsősorban ő tehet a történtekről. Mindenesetre egy babonásabb élvonalbeli csapat aligha szerződteti a jobbhátvédet.