Egy ponttal verte a Falco a Sopront – Govens és Bruinsma visszatért

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 14. fordulójának szomszédvári csatáján a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely nagy csatában, egyetlen ponttal múlta felül a Sopront.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Sopron KC 75-74 (17-11, 22-18, 20-21, 16-24).

Szombathely, 2850 néző, NB I-es férfi kosárlabda-mérkőzés, vezette: Földházi T., Söjtöry T., dr. Mészáros B.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Falco: Govens 12, Váradi B. 7/3, Bíró -, Bruinsma 16/6, Reddic 13. Csere: Curry 20/9, Balmazovic -, Tóth N. 4. Edző: Gasper Okoron.

Sopron: Lemar 17/3, Warner 20/6, Takács 8/6, Gilbert 2, Gordon 18. Csere: Supola 2, Wiggins 7/3, Dénes -. Edző: Sabáli Balázs.

Az eredmény alakulása: 2. perc: 7-0. 9. perc: 17-7.12. perc: 17-16. 16. perc: 24-23. 18. perc: 33-28. 20. perc: 39-29. 25. perc: 51-26. 28. perc: 57-44. 30. perc: 59-50. 33. perc: 70-54. 36. perc: 71-65. 39. perc: 74-74.

Már a bemutatásnál is nagyszerű volt a hangulat az Aréna Savariában, ugyanis két nagy visszatérőt köszönthetett a közönség: a sérvműtétje után ismét bevethető Evan Bruinsmát, illetve a tavalyi és a tavalyelőtt Falco vezérét, az ismét sárga-fekete mezt öltőt Govens Darrint – mindketten a kezdőben kaptak helyet. Pustahvar viszont kimaradt a hazai keretből, civilben foglalt helyet a padon.

A Falco 7-0-val nyitott, Bruinsma egy triplával jelezte, hogy nincs gond a dobóformájával. A folytatásban is a sárga-feketék diktálták a tempót, biztosan vezettek (7. perc: 13-5). Gyorsan, szemre is tetszetősen játszottak, a Sopron nehezen tartotta a lépést – az időkérés sem segített. Reddic büntetőivel tíz pontra nőtt a hazai fór (9. perc: 17-7). A második negyed elejébe viszont bealudt a Falco, kimaradt néhány ziccer, többször elcsúszott a védekezés, amit büntetett a Sopron, majdnem kiegyenlített. Időt is kért a hazai kispad (12. perc: 17-16). Curry triplája vetett véget a hazai gólcsendnek. Keményen játszott a vendég, szigorúan védekezett, ami nem ízlett a hazaiaknak. A Sopron ott loholt ellenfele nyomában (16. perc: 24-23). Govens a 18. percben talált be először (33-28) – nagy ovációval díjazta a közönség. A félidő végét aztán ismét megnyomta a Falco, és a nagyszünetig megnyugtató előnyt épített ki magának (20. perc: 39-29).

Reddic négy pontja vezette fel a harmadik negyedet. A Sopron kapaszkodott, küzdött becsülettel – de kezdett nyílni az ollót. Ekkor már távolról is egyre többször találtak be a hazaiak (25. perc: 51-36). Ám váratlanul rendezte sorait a vendég, tíz pont alá tornázta hátrányát. A nehéz pillanatokban rendre Govens egyéni megoldásai eredményeztek pontot hazai oldalon. De a Sopron ismét, sokadszorra is visszajött a meccsbe (30. perc: 59-50). Hogy aztán a záró játékrész elején ismét, sokadszorra is lemaradjon (34. perc: 70-54). És követték tovább az eddigi forgatókönyvet a csapatok: meglépett a Falco, zárkózott a Sopron. Curry ipari mennyiségben termelte a pontokat. A Sopron rohant, és dobott – elég hatékonyan (36. perc: 71-65). Időt kellett kérnie a hazai kispadnak. Nem adta olcsón a bőrét a vendég. Olyannyira nem, hogy egy perccel a vége előtt egyenlített (39. perc: 74-74). Az egyenlítésnél a kosarat szerző Warner megsérült, kivált a játékból. A Falco támadhatott. Bruinsma dobása leperdült a gyűrűről, a lepattanót begyűjtő Reddicet faultolták, de csak egyik büntetőjét dobta be (75-74). Támadhatott a Sopron, ám Váradi labdát lopott, de ezt a támadását sem tudta kosárral befejezni a házigazda – de a Sopronnak már nem maradt ideje dobásra.

Egy többször megnyert meccset tett szorossá magának a Falco, úgy, hogy a hajrában némi szerencse is kellett a győzelemhez.

HIRDETÉS HIRDETÉS