Hatodik hely: BL – Helytállt az EK-ban a Répcelaki SE

Jól helytállt a Répcelaki SE férfi tekecsapata történetének első Európa Kupáján; hatodik helyet szerzett, és ezzel jogot is a Bajnokok Ligájában való szereplésre.

A második számú európai kupaversenyre bajnoki ezüstérmével szerzett jogot a Répcelaki SE tekecsapata – története során először. Az Európa Kupán 14 – bajnokságában második helyezett – együttes szerepel(t), keddtől csütörtökig bonyolították le a kvalifikációt. A Répcelaki SE-nek mindhárom napon két-két játékosa lépett pályára. Kedden Horváth Zoltán 575 fás eredménnyel zárta a 120 vegyes gurítást, Kakuk Levente pedig 620-at teljesített. Szerdán Vörös Milán következett, akinek 545 fát sikerült ütnie, Móricz Zoltán viszont 598-at tett be a közösbe.

Előbbihez hasonlóan a csütörtöki színre lépők is közelítették a 600-at, Pintér Károly 594, Molnár Pál pedig 588 fával fejezte be a versenyét. A Répcelaki SE 3520 összfájával a hatodik helyet szerezte meg. A vasiak számára ez végeredmény, hiszen már csak négy csapat folytathatta pénteken. Az elődöntőben a kvalifikációt 3616 fával a második helyen záró horvát KK Mertojak Split 6:2-re győzte le a selejtező harmadikját, a szerb KK Beogradot (3597). Az első a negyedikkel találkozott: a német SKC Steffelstein (3722) és az osztrák KSK Union Orth/Donau (3569) csatája lapzártánkkor még tartott. Az érmek szombaton találnak gazdára.

Az azonban már most bizonyos, hogy a Répcelak – akárcsak tavaly – pályára léphet a Bajnokok Ligájában is. A kiírás szerint az első öt helyezett szerez jogot a nemzetközi sorozatban való indulásra, ám előzetesen minden csapatnak nyilatkoznia kellett, hogy vállalná-e a BL-szereplést. Mivel a répcelakiak előtt végzők közül a Staffelstein nemet mondott, a hatodik helyezett léphet a helyére.

– Teljesült az álmunk, sikerült Bajnokok Ligája-szereplést érő helyen végeznünk, és ezért nagy dicséret illeti a fiúkat, mindent megpróbáltak, hogy ezt elérjék – mondta Horvátországból való hazaérkezésük után Kiss Zsolt, a répcelakiak szakvezetője. – Nem volt könnyű. Egyrészt ilyen rossz szervezésben, körülményekben még sehol sem volt részünk, mint Varasdon. Bár a kiírásban meghatározták a regisztráció, a technikai értekezlet időpontját, hiába mentünk hétfőn. A szállás is minősíthetetlen volt, és a játékvezető vitatható ítéletekkel, sárga és piros lapokkal többször is kizökkentette a játékból Móricz Zoltánt – hátrányos helyzetbe hozva ezzel a csapatunkat –, de Molnár Pál is kapott lapot. A pálya is rettenetesen nehéz volt, sok világklasszis is csúnyán megégett rajta. Az igazsághoz azért az hozzátartozik, hogy ehhez a mezőnyhöz kicsit kevesek voltunk, a harmadik számú európai, az NBC Kupában, ahonnan már négy érmünk is van, otthonosabban éreztük magunkat. De örülünk, hogy ebben az évben is részesei lehetünk a BL-nek.

A BL október végén kezdődik, de egyelőre a bajnokságra kell koncentrálniuk a répcelakiaknak: jövő szombaton az egyik nagy rivális, az FTC lesz a vendégük.