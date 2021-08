Hazaértek a Haladás VSE hősei – fotók

Szerda este hazaérkezett a tiranai futsal Bajnokok Ligája-selejtezőjének győztese, a Haladás VSE együttese. Szurkolók, vezetők, fogadták a Bajnokok Ligája-főtáblára jutott csapatot.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányék keményen támadják a főpolgármestert

Hosszú nap állt a Haladás VSE futsalcsapata mögött. A zöld-fehérek szerda délután Tiranában szálltak repülőre, majd kora este Bécsben landoltak, onnan busszal tették meg a Szombathelyig vezető utat. Este fél kilenckor a Haladás Sportkomplexum Rohonci úti parkolójában pedig már fáradt, de boldog játékosok, vezetők szálltak le a buszról.

Volt minek örülniük, volt mit ünnepelniük, a zöld-fehérek ugyanis a BL-selejtezőben szombaton a norvég Utleira együttesét verték 5-1-re, vasárnap a luxemburgi Differdange csapatát 4-3-ra győzték le, míg a mindent eldöntő meccsen a házigazda Tiranát verték 3-2-re, így sportttörténelmi sikert elérve a BL-főtáblára, a legjobb 32 együttes közé jutottak.

A lelkes, zászlókkal, dobokkal, füstbombákkal felszerelkezett szurkolók mellett Bokor Zsolt, a HVSE futsalcsapatának sportigazgatója, Séllei Árpád, a Szombathelyi Haladás ügyvezető igazgatója, Gál Sándor, a Haladás Sportkomplexum ügyvezető igazgatója is a parkolóban, a drukkerekkel együtt várta a sikercsapatot.

A buszról leszálló játékosokat óriási ünneplésben részesítették a drukkerek, szóltak a jól ismert, Haladást éltető nóták, pörögtek a dobok, miközben a szurkolók és az előbb említett vezetők is egyesével gratuláltak a játékosoknak, szakmai stáb tagjainak és a futsalcsapat vezetőinek. Majd egy közös, nagy csoportkép is készült, aztán – ha nehezen is – de a szurkolók útjukra engedték kedvenceiket.

-Szívből gratulálok a fiúknak és mindenkinek aki ezt a nagy sikert segítette. Óriási dolog Szombathely életében, hogy a Haladás VSE a Bajnokok Ligája főtáblájára jutott – mondta Séllei Árpád, a Szombathelyi Haladás ügyvezető igazgatója, tulajdonosa. – Bármilyen bajnokságot megnyerni nagy dolog, bajnokként elindulni egy nemzetközi kupasorozatban és megnyerni egy csoportot, még nagyobb dolog. Európa legjobb 32 csapata között lenni pedig óriási dolog.

A futsalt is egyre többen űzik, a futsalban is egyre több pénz van, egyre több minőségi légiós szerepel mindenhol, de a Haladás büszke lehet arra, hogy nagyon sok fiatal, saját nevelésű játékos is futsalozik a csapatban. Óriási dolog, hogy a Haladás hírnevét viszik Európában. S kicsit irigykedem is, és nagyon remélem, hogy futballcsapatunk majd nemsokára az első osztályban szerepel és mi is örömet tudunk szerezni a Szombathelyieknek. Gratulálok a Haladás VSE-nek!

A történelmi sikerhez Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője is gratulált a csapatnak közösségi oldalán.