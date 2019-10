Hazai pályán kapott ki a III. Kerülettől a Sárvár FC az NB III-ban

Az NB III-as labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában nem tudott meglepetést okozni a Sárvár, hazai pályán kapott ki az esélyesebb III. Kerülettől.

Egy remek formában, dobogós pozícióban lévő csapatot fogadott a Sárvár – a vendég lépett pályára esélyesként.

Sárvár FC–III. Kerületi TVE 1-2 (1-2). – Sárvár, 250 néző, NB III-as labdarúgó-mérkőzés, v.: Juhász.

Sárvár: Horváth B. – Schimmer, Pados, Kertai, Keresztes – Németh E., Kun – Pető (Mester, 90.), Skriba, Szenczi (Kovács B., 74.) – Rajzinger (Vajda, 55.). Edző: Bojan Lazic.

Gólszerzők: Skriba (38.), ill. Borvető (7.), Rabatin (34.).

Jobban, frissebben kezdett a vendég, s az első nagy helyzetét gólra is váltotta. A folytatásban is a Kerület irányított, és növelte az előnyét. Egy előrevágott labdából, egy védelmi megingást kihasználva Rabatin került helyzetbe, az első lövést még sikerült tisztázni a gólvonalról, ám az ismétlés megpattant, és a labda a kapuba csorgott. Aztán rendezte sorait a Sárvár, és

Skriba parádés találatával még az első félidőben szépített. Fordulás után már rendben volt a hazaiak játéka: jól védekeztek, az ellentámadásaikban pedig rendre benne volt a gól. De bárhogyan is küzdöttek, már nem sikerült pontot menteni.

Bojan Lazic: – A kulcsjátékosaim gyengén teljesítettek az első 30 percben, magunkat vertük meg. A szünetben átbeszéltük a dolgokat, volt lehetőségünk az egyenlítésre, de erős csapat volt az ellenfelünk.

Eredmények: Fehérvár II.–Puskás II. 1-2, Érd–Nagykanizsa 2-2, Veszprém–Mosonmagyaróvár 3-0, Balatonlelle–BKV 1-1, Pápa–Bicske 1-2, Hévíz–Lipót 0-1, Ménfőcsanak–Komárom 1-1.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

1. Érd 11 7 3 1 24- 8 24

2. III. Kerület 11 7 2 2 25- 13 23

3. Pápa 11 6 3 2 16- 10 21

4. Lipót Pékség 11 6 2 3 16- 9 20

5. Nagykanizsa 11 6 1 4 20- 18 19

6. Ménfőcsanak 11 4 5 2 11- 8 17

7. Veszprém 11 4 4 3 13- 9 16

8. Bicske 11 4 4 3 16- 15 16

9. BKV Előre 11 4 4 3 13- 13 16

10. Komárom 11 4 3 4 18- 14 15

11. Mosonmagyaróv. 11 4 2 5 16- 16 14

12. Puskás A. II. 11 4 1 6 18- 16 13

13. Sárvár 11 2 5 4 9- 15 11

14. MOL Fehérvár II. 11 1 4 6 7- 18 7

15. Balatonlelle 11 1 3 7 7- 28 6

16. Hévíz 11 0 2 9 8- 27 2