Hazai pályán sem tudta megszorongatni a Körmend a sárga-feketéket

Az Egis Körmend otthonában is magabiztosan nyert a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely az NB I.-es férfikosárlabda-bajnokság negyeddöntőjében. A sárga-feketék már csak egy győzelemre vannak az elődöntőtől.

Az Egis Körmend számára szinte létkérdés volt a Falco elleni második negyeddöntős mérkőzés, hiszen egy újabb szombathelyi győzelem még nehezebb helyzetbe hozhatta. Antonis Constantinides csapata hiánytalan volt, a Falco együtteséből hiányzott De’Quon Lake.

Egis Körmend–Falco–Vulcano Energia KC Szombathely 80-97 (15-23, 19-21, 20-24, 26-29) Körmend, zárt kapuk mögött, NB I.-es férfikosárlabda-negyeddöntő, második mérkőzés, vezette: Papp P., Frányó P., Minár L. Körmend: Ireland 12/6, Thames 20/12, Mócsán –, Simons 11/3, Taylor 19. Csere: Durázi 4, Ferencz 6/6, Tóth N. –, Takács 6, Németh Á. –, Balogh M. 2. Vezetőedző: Antonis Constantinides. Falco: Váradi 11, Doktor –, Benke 19/15, Bruinsma 14/3, Keller 9. Csere: Perl 20, Anderson 10/3, Barac 14, Dancsecs –, Kovács B. –. Vezetőedző: Gasper Okorn. Az eredmény alakulása: 5. perc: 2-8. perc: 8. perc: 11-17. 12. perc: 17-27. 14. perc: 19-34. 18. perc: 30-41. 20. perc: 34-44. 21. perc: 39-46. 26. perc: 44-58. 30. perc: 54-68. 33. perc: 59-86. 36. perc: 64-86.

A nagy tét nyomta a körmendiek vállát, kapkodva, eladott labdával kezdték a meccset. A támadásokat nem tudták kosárral zárni a felek, jó két perc eltelte után Ireland talált be először. De hamar rendezte sorait a vendég, egy Benke-triplával nyitott egy jobb sorozatot.

A hazaiak pontatlan játéka még a negyed közepén is tartott. Gyűltek a személyi hibák körmendi oldalon, a Falco meg büntetőkkel és könnyű ziccerekkel araszolt előre. Agresszíven védekezett a sárga-fekete egység, mellette támadásokban is jelentősen feljavult. A 8. percre egy pont híján tízzel vezetett a vendég (8-17). Benke jó dobóformát mutatott, újabb hárompontosára Ireland válaszolt. De a szombathelyiek légiósa menetben volt, vágott még egyet, így nem tudott közelebb érni ellenfeléhez a Körmend. Ferencz triplával köszönt be, de Benke is dobott még egyet (15-23).

A második etap elején rögtön kialakult a tízpontos különbség, ehhez kellett Perl hibátlanul megvalósított egyéni akciója (15-25). Durázi Barac mellett tudott összeügyeskedni egy kosarat, de ezt nem hagyta szó nélkül a szombathelyi csapat, Perl gólpassza után Barac is jegyeztetett egy duplát (19-32). Kezdett komolyabban beindulni a Falco-gépezet (21-36). Saját helyzetüket is megnehezítették a körmendiek, lehetőségeikkel nem tudtak élni. Ireland hozott néhányszor elhamarkodott döntést támadásban. Ferencz hozta tízen belülre csapatát (31-40), de a Falco nem engedett a szorításból. A nagyszünetre, ha nem is hátradőlve, de nyugodtan mehetett a Szombathely, tízpontos előny birtokában (34-44).

Thames nyitotta egy hárompontossal a második félidőt, Bruinsma közelről talált be. Kemény csata folyt a pályán, többnyire a vendégek kerekedtek felül. A hazaiak továbbra is több üresjáratot hagytak, így a Falco-játékosok könnyedén jártak ki-be, Kellernek még egy extra zsákolásra is futotta. Bruinsma ugrasztotta meg a szombathelyi pontokat (44-58). A 26. percre kialakult a legnagyobb – 16 pontos – különbség. Taylor is bemutathatta zsákolótudományát, de ez kevésnek bizonyult, mert a Falco lendülete nem hagyott alább (50-66).

A záró játékrészre 14 pontos különbség volt a felek között (54-68). Az utolsó negyedre sem változott sokat a játék képe, bár Ireland szépített a pontálláson egy triplával. Erre Anderson is elvállalt egyet, ő sem hibázott. Thames méltatlankodott egy véleményes játékvezetői ítéleten. Egy személyi és egy szövegelésért kiosztott technikai után Anderson dobhatott négyszer a büntetővonaltól, hibátlan mutatóval. Az idő és az esély fogyott, hiába próbálkozott a Körmend, egyre biztosabbá vált a Falco győzelme. Perl okos játékkal a mezőny legeredményesebbje volt húsz pontjával. Huszonhárom pontos szombathelyi vezetésnél a lényegi kérdések eldőltek (59-82).

A Falco az utolsó öt percre sem engedett ki, így a hazaiaknak nem sok babér termett. Csupán egy-két közeli kosár és egy Thames-hármas jutott a Körmendnek a végjátékra, amely arra sem volt elég, hogy kedvezőbb helyzetben tüntesse fel a házigazdát. A Falco ezúttal is könnyen túllépett nagy riválisán, így 2-0-ra vezet a negyeddöntős párharcban. Folytatás pénteken Szombathelyen, ahol a Falco lezárhatja a három győzelemig tartó sorozatot.

A további keddi negyeddöntős eredmények: Alba Fehérvár–DEAC 114-105 (az állás: 2-0 az Alba javára). Sopron KC–Szolnoki Olajbányász 94-77 (az állás: 1-1). Az Atomerőmű–Szeged-mérkőzés 2422-es vendégvezetésnél az első negyed után félbeszakadt, mert a heves zivatar miatt beázott a paksi sportcsarnok. A mérkőzés folytatásáról lapzártánk után döntöttek.