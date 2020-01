Hegyi Krisztián a West Ham utazó keretébe is bekerült

A Lurkóban, majd az Illés Akadémián pallérozódott Hegyi Krisztián nyáron igazolt az angol első osztályú West Ham United labdarúgócsapatához. Jelenleg a piros-kékek U18-as együttesének első számú kapusa.

A fővárosban született Hegyi Krisztián nyolcévesen a szombathelyi Lurkó UFC-ben kezdett el futballozni, majd az Illés Akadémiára került. A remek képességű, akkor mindössze 16 éves kapusra több neves csapat is felfigyelt: hívta a spanyol Atlético Madrid, az angol Manchester United, a Wolverhampton Wanderers és a West Ham United.

Az U17-es válogatott Hegyi végül utóbbi angol klub ajánlatát fogadta el, és nyáron a Premier League-ban szereplő – a múlt szombaton éppen edzőt váltó – londoni piros-kékekhez szerződött. Hegyi korábban elmondta, elsősorban a Liverpoolnál, a Real Madridnál és az Internazionalénál is dolgozó Xavi Valero kapusedző személye miatt választotta a West Hamet, de azért is, mert az első csapattal is készülhet, és már ilyen fiatalon felveheti a világ legerősebb bajnokságának iramát az edzéseken.Valero nyáron úgy nyilatkozott: Krisztián korosztálya egyik legmagasabban jegyzett kapusa Európában.

Hegyi védte az U17-es válogatott kapuját a nyári brazíliai vb-n.

– Minden téren sikerült beilleszkednem, az U18-as csapat első számú kapusa vagyok, szerencsére nemcsak az együttesemnek, hanem nekem is jól megy a játék – mondta a 17 éves, 193 centiméter magas Hegyi Krisztián. – Sőt, már a felnőttgárda második csapatának számító U23-as együttesben is védtem két kupamérkőzésen – a visszajelzések alapján itt sem volt gond a teljesítményemmel. Az U18-as csapatommal egy edzőpályán, míg az U23-asokkal egy kis stadionban játszottuk a hazai meccseinket – utóbbi korosztály mérkőzésein rendre ezer körüli a nézőszám. Nagyon magas az U18-as bajnokság színvonala, míg otthon leg­alább három-négy, Angliában csak egy-két másodperce van egy játékosnak, hogy megfelelő döntést hozzon a pályán. A meccsek tempója is jóval nagyobb, az együttesek rendre letámadják ellenfelüket – otthon inkább beálltak védekezni. Szinte mindenben sokat fejlődtem, legjobban fizikálisan erősödtem meg, és a helyezkedésem is sokat javult – erre egyébként nagyon odafigyel a kapusedzőm. Annak is örülök, hogy már angolul tudom irányítani a védelmet. Általában hetente egyet edzek a West Ham első csapatával is. Előfordult, hogy hármat-négyet is tréningeztem velük, de akadt, hogy egyet sem. Ez változó, attól is függ, van-e sérült kapus a felnőtteknél. Mióta december elején befejeződött az U18-as csapatom őszi szezonja, azóta a nagyokkal készülök. Nagyon kedvesen fogadtak, mindenben segítenek, persze ha például cicázunk edzésen, a korom miatt én kezdek a körön belül – de ez normális, máshol is így van. Jól érzem magam Londonban, már csak azért is, mert a családom is velem jött, nem egyedül élek, így sokkal egyszerűbb minden.

Ami az első csapatot illeti, Hegyinek nincs egyszerű dolga, a West Ham első számú kapusa a lengyel nemzeti együttes hálóőre, az 52-szeres válogatott Lukasz Fabianski.

– Annak is örültem, amikor nemrégiben harmadik számú kapusként a Crystal Pa­lace elleni meccs utazó keretébe kerültem, igaz, a kispadra végül nem ülhettem le – folytatta Hegyi. – A debütálás az első csapatban még elég messze van, semmit sem sietek el, lépésről lépésre építem fel magam és foglalkoznak velem. Nyártól már az U23-ban szeretnék védeni, majd egy év kölcsönszerződés van megbeszélve. Aztán meglátjuk, hol tartok és hogy látják a teljesítményemet a klubnál. Csak rajtam múlik, meddig jutok.