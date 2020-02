Helytállt, de kiesett a Hali

A labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőjének második mérkőzésén a Haladás NB II-es labdarúgócsapata nagy csatában esett ki.

A Haladásban – a vasárnapi bajnokira gondolva – csak a kispadon kezdett Verpecz István, Rácz Ferenc és Farkas Balázs is, Tóth-Gábor Kristóf pedig a lelátón ült. A Honvédban a kezdőben kapott helyet a múlt héten igazolt Ugrai Roland. Az első meccset a Honvéd nyerte 1-0-ra.

„Csak a Kispest”, „Nincs jobb hely, Szombathely” – zúgtak a ritmusok. Ám előbbit a szombathelyiek, utóbbit a kispestiek skandálták a meccs elején, hangot adva ezzel a két tábor több évtizedes barátságának. Nagy lendülettel kezdtek a hazaiak, a vendégek nem is igen tudtak mit kezdeni a rohamokkal. Aztán a vendégek is elkapták a ritmust, kiegyenlítettebbé vált a játék, de továbbra is a zöld-fehérek voltak veszélyesebbek. A félidő derekára kissé visszaesett az addig jó iram, és több lett a pontatlanság is. A Honvéd volt ekkor a kezdeményezőbb, a szombathelyiek szervezetten védekeztek, és ha lehetőségük volt, gyors kontrákat vezettek. Egy ilyen akció után a 31. percben megszerezték a vezetést. Tóth Dávid passzolt a védők mögé bemozgó Jancsóhoz, aki jobbról, hét méterről elcsúszva a hosszú, jobb sarokba lőtt (1-0). A 33. percben Jancsó iramodott meg, de 19 méteres lövését bravúrral védte Tujvel. Hirtelen roppant sürgős lett a kispestieknek, áttevődött a játék a szombathelyiek térfelére. Ám a vasiak ügyesen kihozták a labdát, többször is megbontották a kispesti védelmet.

A szünetben kettőt is cserélt Mátyus János, Illés Bence és Jancsó András helyett Rácz Ferenc és Farkas Balázs állt be. A második félidőt óvatosan kezdték a csapatok, hosszú passzokkal építették fel támadásaikat. A vasiak vették kézbe az irányítást, a két csereként beállt játékos jól szervezte a játékot. Az 59. percben Kukoc bal oldali beadását Ugrai öt méterről fejelte kapura, Gyurján bravúrral védett. Hullámzott a meccs, hol az egyik, hol a másik kapu előtt bukkantak fel a csapatok. A vasiak remekül futballoztak, nem lehetett megmondani, melyik az első és melyik a másodosztályú együttes. A zöld-fehérek nemcsak védekezésben, támadásban is jól teljesítettek, többször zavarba hozták a kispesti védelmet. Remek hangulatban, igazi, vérbeli kupameccset láthattak a nézők. A 80. percben Rácz két csel után jobbról centikkel lőtt a jobb sarok mellé. Mivel a rendes játékidőben nem esett több gól, hosszabbítás következett. A 92. percben Tóth Barna vezette a labdát, majd 22 méterről óriási gólt lőtt a bal felső sarokba (2-0). Nyolc perc múlva viszont Lovric balról, nyolc méterről a bal felsőbe lőtt (2-1). A hosszabbítás második félidejében már nem alakult ki komoly helyzet.

A Haladás egyenrangú ellenfele volt a Honvédnak, de végül kiesett. Továbbjutott a Honvéd 2-2-es összesítéssel, idegenben szerzett góllal.