Helyzetjelentés a Törpördögök utánpótláscsapatairól

Múlt pénteken zárult a körmendi kosárlabdatábor, amely az idén jubilált, 15. alkalommal rendezték meg. Ennek apropóján térképeztük fel a Körmendi Törpördögök utánpótláscsapatait Érsek Istvánnal és Kocsis Tamással.

A gyerekeknek szóló nyári programok sorában a körmendi kosárlabdatábor uralja a kínálatot a városban, létszámában messze a legnagyobb. A legtöbben persze a Körmendi Törpördögök utánpótlás-együtteseit képviselték, de sok 7–15 éves gyerek jött más sportágból is.

– A gyerekek szinte egytől egyig visszajárnak hozzánk, mindig hamar betelik a három turnus. Segítők nélkül nem menne, Kocsis Tamás, Szupper Péter, Palánk Bálint, Gál László, Szalai János és Érsek Marcell szakmailag segítették lebonyolítani a tábort, emellett voltak közösségi szolgálatos fiataljaink, akik szintén kivették a részüket a munkából. Azt gondolom, hogy a gyerekeknek már nagyon hiányzott a kosárlabda, hiszen a koronavírus miatt leállt minden, így edzéseket sem tudtunk tartani. Online tartottuk a kapcsolatot, de azért az nem volt az igazi. A megengedő intézkedések után rövid időre újra munkába álltunk, de hamar jött a tábor és a nyári szünet, most már a pihenőnket töltjük – mondta Érsek István, a Körmendi Törpördögök vezetője.

A körmendi utánpótlásbázis – a merítési lehetőséghez képest – erős. A legkisebbekkel, vagyis az óvodás korosztállyal és az első, második osztályosokkal Érsek István foglalkozik. Emellett ő irányítja az U11–12-es korosztály munkáját is. Az U10–11 évesekkel, vagyis a kengurukkal Szupper Péter edz, a 14 évesekkel Palánk Bálint, az U16-osokkal Kocsis Tamás és Szalai János, a 18 évesekkel pedig ugyancsak Kocsis Tamás foglalkozik. Az utánpótláscsapatoknál segédkezik még Karai Laura gyógy­tornász, Kamarás Ákos állóképességi edző, valamint Koszogovits Mihály erőnléti edző is.

Az U11–12-es korcsoport a nyugati régióban esélyes volt a győzelemre, az U14-es csapat az északnyugati régióban negyedik lett, így a 32-es főtáblára került. Itt a bajnokság berekesztéséig két kör ment le, a körmendi csapat – amely nagyon sokat fejlődött a szezonban – akkor a 16. helyen állt.

– Az U16-osok sok tekintetben az egyik legnehezebb korosztályt jelentik mind az edzőknek, mind a játékosoknak. Itt már nincsenek különleges szabályok a mérkőzéseken, minden a felnőtt­szabályoknak megfelelően zajlik. Ez hirtelen nagy ugrást jelent a gyerekeknek, ezért elég sok játékost veszítünk. Mivel kis egyesület vagyunk, mindenki érték számunkra és szeretnénk a lehető legtöbb gyereket a rendszerben tartani. Erre az a megoldás, ha mindenki megfelelő játéklehetőséghez jut. De nincs mindenki azonos szinten játéktudásban, így ez sokszor az eredmény rovására is megy. Az idén az U16-os csapattal a regionális bajnokságban szerepeltünk, ahol mindenkinek sok lehetőség jutott, csak az Oroszlánytól kaptunk ki. Úgy gondolom, hogy egy utánpótláscsapat sikerességét nem csupán az eredmények alapján kell megítélni, hanem a fejlődése alapján is, illetve az is fontos szempont, hogy az adott korosztály tud-e játékost adni pár év múlva a felnőttcsapatnak. Az U16-osok fejlődése ebben az évben – több kolléga egybehangzó véleménye szerint is – jól látható volt, van olyan játékos, aki kemény munkával idővel a felnőttcsapat közelébe érhet – mondta Kocsis Tamás edző, aki az U16-osok mellett az U18-as csapattal foglalkozik. Utóbbiban több probléma is nehezítette a munkát. A csapat a kiemelt bajnokságban kezdte a szezont, de a játékosok közül többet nélkülözniük kellett a mérkőzéseken, így kénytelenek voltak a regionális bajnokságban folytatni, ahol a csapat nem talált legyőzőre. Mindig vannak nehezítő körülmények: voltak olyan játékosok, akik a felnőttcsapathoz kerültek, előfordultak sérülések, és sajnálatos módon többen szezon közben hagyták abba a ó kosárlabdát.

– Úgy gondolom, hogy ha nem lettek volna problémáink, akkor a legjobb nyolc közé kerültünk volna a bajnokság végére. De ezen már kár keseregni, inkább azt kell hangsúlyozni, hogy a korosztályból többekre is felfigyeltek a felnőttcsapatnál, és ez az, ami igazán számít – mondta végül Kocsis Tamás.

A Körmendi Törpördögöknek az elmúlt szezonban három válogatott játékosuk volt, Nagy Péter az U15-ös, Herczeg Kristóf és Takács Kristóf az U18-as válogatottba kapott behívót. Az idén ezek az összetartások is elmaradnak.