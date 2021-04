Helyzetjelentés Ciprusról: a Dobó SE különítménye jó körülmények között, melegben edzőtáborozik

Jó körülmények között, nyárias melegben edzőtáboroznak a Szombathelyi Dobó SE tokiói olimpiára készülő kalapácsvetői Cipruson.

A Dobó SE különítménye – hat válogatott kalapácsvető, Gyurátz Réka, Halász Bence, Pars Krisztián, Rába Dániel, Doma Benedek és Varga Donát Németh Zsolt mesteredzővel – március 25-én utazott el Ciprusra. A koronavírus-járvány árnyékában több mint egy év után kaptak engedélyt, hogy külföldön, az itthoninál barátságosabb időjárási körülmények között edzőtáborozhassanak. Nagy szükség volt erre, hiszen közeleg az erre az évre halasztott tokiói olimpiai játékok (már száz nap sincs a július 23-i megnyitóig), amelyre a kvótát korábban megszerzett két versenyző, Halász és Gyurátz mellett Pars és Rába is pályázik. Mivel a pandémia nemcsak a sportolók, hanem az edzőtábori helyszínek programját és lehetőségeit is átírta, ezúttal nem sikerült Dél-Afrikában helyet lefoglalni, de nem találtak jó megoldást Törökországban és Portugáliában sem. Végül Nicosia lett a befutó, ahol a korábban csupán 72 méter hosszú dobópályát tavaly megnagyobbították.

– A ciprusi dobókkal régóta jó kapcsolatot ápolunk, biztosan ez is segített abban, hogy befogadtak minket. A hatalmas, három stadiont és a dobópályát magában foglaló létesítményben van a szállásunk is. A szobák kényelmesek, az étkezések bőségesek, és kívánságra bármit elkészítenek számunkra. Itt is szigorú előírásokat kell betartanunk. Csak negatív PCR-teszteredménnyel lehetett beköltözni, az edzéseken kívül pedig kötelező a maszkviselés. A tábort csak írásos engedéllyel szabad elhagynunk, de erre nem is volt eddig szükség, mert mindenben segítenek minket – adott helyzetjelentést Németh Zsolt. – Az edzőtáborozás első 19 napján napi két edzéssel készültünk. Nagyon jó minőségű dobóedzéseket tudtunk végezni, hiszen átlagosan 23–27 fok a hőmérséklet. Délutánonként a gyorsasági munkával kezdtünk, utána pedig a jól felszerelt konditeremben erősítettünk. Sajnos a két U23-as Eb-re készülő versenyzőnk közül az egyik, Doma Benedek hátfájással bajlódik, de rajta kívül mindenki el tudta végezni az eltervezett edzésprogramot. Örömteli, hogy már mindenki túldobta az idei legjobb edzés­eredményét.

A mesteredző azt is elárulta, hogy ezúttal is velük tartott a szövetségi masszőrök D’Artagnanja, Igaz Bálint, aki nem csak a regenerációban segít; nagy hasznát veszik a ciprusi tapasztalatainak – hiszen ő már harmadszor jár a válogatottal Nicosiában.

Nagyon jó hír, hogy már Halász Bence is teljes értékű munkát végez.

– Számára a dobásszám növelése most a legfontosabb cél, de természetesen fokozottan ügyelni kell a műtött térdére – mondta Németh Zsolt. – Látszik, ahogy napról napra javul a formája és nyeri vissza az erejét. Lassan a konditeremben is utoléri önmagát. Remélhetőleg május közepén már versenyen is dobókörbe állhat.

A szombathelyi dobócsoport élt a lehetőséggel, amit a vendéglátók kínáltak, kalapácsvetőink – Halász Bence és Doma Benedek kivételével – részt vettek a ciprusiak nagyszabású versenyén, a téli dobóbajnokságon.

– Az első próbatétel a Covid-gyorsteszt volt, amit minden versenyzőn elvégeztek. Szerencsére mindenki negatív eredményt produkált. Az előző húsz kemény munkanap azért érződött az eredményeken, de a viadal jól illeszkedett a programunkba, ezzel meg tudtuk törni a monotonitást – számolt be a versenyről is a mesteredző. – Rába Dániel és olimpiai bajnokunk, Pars Krisztián elmaradt kissé a saját magától is várt eredménytől – előbbi 70,66, utóbbi 70,02 méterig jutott –, de a pénteken esedékes felmérésünkön már javíthatnak is. Örömteli, hogy Gyurátz Réka és a 21. születésnapját itt ünneplő Varga Donát is stabil formát mutatva idei legjobbját érte el. Réka eredménye 69,50 méter – még soha sem dobott ekkorát áprilisban, Donátnak pedig élete hatodik legjobb eredménye volt a szerdai 69,15 méter.





Aki azt gondolja, az edzőtáborozásból hátralévő napokban pihenhetnek is a szombathelyi kalapácsvetők, az téved – továbbra is intenzív munka vár rájuk. Jövő szerdán, április 21-én jönnek majd haza, és utána már szombaton versenyen is megmutatják, hol tartanak – a VEDAC évadnyitóján, a Kis Károly-emlékversenyen állnak majd dobókörbe. Aztán május 8–9-én a dobó Európa-kupa következik Splitben – az lehet a 2019-es dohai világbajnokság után az első komoly nemzetközi versenyük (a pandémia miatt tavaly egyetlen világ- és nagy nemzetközi versenyt sem rendeztek meg).

Kiemelt képünkön: Melegítés a nicosiai pályán. Balról: Halász Bence, Gyurátz Réka, Varga Donát, Doma Benedek, Rába Dániel