Hengerelt felkészülési mérkőzésén a Haladás-Viktória együttese

Női felkészülési labdarúgó-mérkőzésen a Haladás-Viktória FC 4-0-ra nyert a Mol Fehérvár otthonában. A közemúltban igazolt Jelena Koprena és Bódai Viktória is betalált.

Mol Fehérvár FC–Haladás-Viktória FC 0-4 (0-3). – Székesfehérvár, Mol Sóstó Aréna, edzőpálya, női felkészülési labdarúgó-mérkőzés. Haladás-Viktória FC: Bíró – Balogh, Horti, Gődér, Kovács V. – Urbán V., Németh A., Koprena, Kiss-Lantos – Szil, Bóda. Csereként pályára lépett: Kollár, Kováts, Jánosi, Csizmadia, Németh M., Németh Zs., Juhász, Hajba, Kopcsándi, Rugovics. Edző: Székely Tibor.

A vasiak első nyári felkészülési mérkőzésén három kulcsjátékos, Herczeg Andrea, Marlo Sweatman és Nagy Vanessza hiányzott kisebb sérülés miatt. Pályára lépett viszont hosszú sérülése és rehabilitációja után az egy éve Győrből szerződtetett román válogatott védő, Gődér Brigitta. Az első félidőben nagy mezőnyfölényben futballozott a szombathelyi együttes, amely hamar előnybe is került. Az újonnan igazolt bosnyák Koprena a 12. percben távoli lövéssel szerzett vezetést, amelyet a 20. percben Szil ugyancsak távoli bombával megduplázott (0-2). A szombathelyiek uralták a játékot, több helyzetet is kidolgoztak. A 32. percben egy másik igazolás, Bódai is megszerezte első viktóriás találatát: a támadó lövését elsőre védte Németh, a kipattanót a csatár a hálóba továbbította (0-3).

A szünet után Székely Tibor sok fiatal játékost pályára küldött, a vasiak ekkor is fölényben futballoztak, még ha nem is akkorában, mint az első félidőben. A szombathelyiek több formás támadást is vezettek, ám ezek kimaradtak. A 76. percben aztán Németh Zsófia 18 méterről a bal felső sarokba bombázott – beállítva ezzel a 4-0-s végeredményt. A Haladás-Viktória végig nagy fölényben játszott, akár nagyobb arányban is nyerhetett volna a legutóbbi NB II. Nyugati csoportjának bronzérmese ellen. Gólszerzők: Koprena, Szil, Bódai, Németh Zs.

Székely Tibor: – Jó meccset játszottunk, örülök a győzelemnek és annak, hogy új játékrendszert is ki tudtunk próbálni. Persze van még mit gyakorolnunk, de egy ilyen siker mindig jól jön, könynyebbé teszi a napi munkát. Örülök annak is, hogy a második félidőben az akadémista lányok bátran futballoztak, szép dolgokat csináltak az NB II. egyik élcsapata ellen. Ám ez még csak az első mérkőzés volt, dolgozunk tovább. A szombathelyiek legközelebb szerdán 18 órai kezdettel az ausztriai Weizben az osztrák másodosztályú SVK Wildcats együttese ellen lépnek pályára.

Kiemelt képen: A bosnyák Jelena Koprena góllal debütált