Hét gólig jutott a Vasszécseny – Elkezdődött a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság is

A 2021/2022-es szezon első fordulóját rendezték az elmúlt hétvégén a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban.

Északi csoport

Sitke–Pecöl 1-3 (0-0). Sitke, 80 néző, vezette: Varga S.

Sitke: Kelemen – Szakos, Bagoly G., Imre Gá., Gyürü, Papp B., Pénzes, Imre Ge., Sulyok (Horváth G.), Lakatos, Horváth B.

Pecöl: Kollarics – Pálfi, Czeglédi, Kurucz (Hóbor), Szemes, Farkas E. (Kámán), Gyürü, Oszkó, Farkas A., Illés, Balázs (Németh Á.).

Gólszerzők: Lakatos, ill. Farkas A. (2), Németh Á.

A rutinos vendégcsapat játékerejét a hazai csapat alázattal, küzdeni tudássál 75 percig tudta kompenzálni. A második félidő hajrájában nyújtott teljesítménye alapján megérdemelten nyert a vendég.

Újperint–Söpte 1-4 (0-2). Szombathely, 200 néző, vezette: Marácz Z.

Újperint: Janzsó – Csercsics, Kovács Zs., Iszak, Horváth D. (Szalai), Taletovits (Jagodits), Horváth M. (Rudolf), Németh P., Pintér, Hazafi, Tóth M.

Söpte: Márffi – Németh M., Kovács E., Koszokovits (Sulyok), Léhmann (Marton), Hujber (Kálmán), Rómer, Vámos, Varga A. (Fogl), Koronczai, Bajnok (Horváth B.).

Gólszerzők: Pintér, ill. Hujber (2), Marton, Rómer.

Kiállítva: Hazafi (1., Újperint).

A korai kiállítás miatt az újonc a találkozót emberhátrányban játszotta végig, ennek ellenére megnehezítette esélyesebb ellenfele dolgát – de a söptei győzelem megérdemelt.

Honvéd Sé–Gencsapáti 1-2 (0-0). Sé, 150 néző, vezette: Monostori I.

Sé: Földi – Séfer, Kovács K., Muzsai (Bonchis), Boldizsár, Fichtacher (Szalay), Soós (Vándori), Kámán (Tóth F.), Sümegi, Uri, Nemes.

Gencsapáti: Szalay – Petrőczi, Baranyai, Egyed, Janzsó, Mester (Varga R.), Dancs, Bokor (Borbás), Lőrincz, Kovács G., Tar (Tóth B.).

Gólszerzők: Sümegi, ill. Tóth B., Dancs.

Kiállítva: Tóth F. (89., Sé).

A Séi Gyerkőc Fesztivál és Falunap rendezvénysorozat hozadékaként sokan voltak kíváncsiak a szezonnyitó mérkőzésre. Az első félidőben a hazai csapat irányította a játékot, de pontatlanul, körülményesen futballozott. A kínálkozó lehetőségek kimaradtak, vagy az asszisztens állította meg tévesen a támadásokat. Ugyanakkor a vendégek is jelezték, hogy meccsben vannak, szórványos ellentámadásokat vezettek A második félidőben folytatódott a hazai offenzíva, továbbra is sok hibával, rossz döntésekkel. Aztán a félidő közepén váratlanul az egyes számú asszisztens jóvoltából a vendégek szereztek vezetést, ugyanis a gólt leshelyzet előzte meg. A házigazda nem adta fel, sikerült is kiegyenlíteni a vége előtt öt perccel. De, az egyes számú asszisztens úgy gondolta, dőljön el a meccs és egy nyilvánvaló leshelyzetet elengedett, amivel éltek is a látogatók. A hazaiak játéka elmaradt az elvárttól, a tűz is hiányzott, a vendégek mindezt kihasználták, ami három pontot eredményezett számukra. Az egyes számú asszisztens nem állt a helyzet magaslatán, ami döntően befolyásolta mérkőzés végeredményét.

Conoil Mersevát–Szeleste-Pósfa 1-2 (0-1). Mersevát, vezette: Talabér N.

Mersevát: Gönye – Pethő, Tanai, Csite, Márkus, Dénes M., Pásti, Dénes B., Gáncs (Takács), Nagy Á., Czupor (Borbács).

Szeleste-Pósfa: Kovács M. – Pethő (Németh B.), Kovács R., Fülöp, Riba, Kovács A. (Tóth R.), Szele (Nagy D.), Szabó B., Varga M., Földi, Trittremmel.

Gólszerzők: Pethő, ill. Pethő, Kovács R.

Kiállítva: Dénes M. (42., Mersevát).

A 40. percben 10 főre fogyatkozó hazai csapat becsülettel küzdött – annak ellenére, hogy jó néhány játékosát nélkülözte. Két elkerülhető szelestei találatra viszont csak egy góllal tudott válaszolni – így pont nélkül maradt.

Elektromol Spari–Alsóújlak 4-1 (1-0). Szombathely, 70 néző, vezette: Szabó B.

Spari: Horváth L. – Schmidt (Sipos), Dienes, Jónás (Bolfán, Pados), Tóth A., Varsányi, Tóth Zs., Pulai (Barbalits), Nyári (Eberhardt), Kovács T., Németh R.

Alsóújlak: Gábor – Kaposi, Varga K., Papp A. (Hancz), Toldi (Tóth Á.), Varga Á., Varga N. (Csizmazia), Káldi, Ország, Nagy Z. (Rónafalvi), Varga R.

Gólszerzők: Nyári (3), Pulai, ill. Varga N.

Mindkét csapat motiváltan kezdte a mérkőzést. A Spari játékában volt benne jobban a gól – egy parádés támadás végén meg is szerezte a vezetést Az Alsóújlak is megtett mindent, de a hazaiak nem hagyták magukat, így előnnyel vonulhattak pihenőre. A második félidő elején újabb hazai találat következett, amit rövidesen egy remekbeszabott alsóújlaki gól követett – igy izgalmasnak ígérkezett a hajrá, De a végig jól játszó Spari még kétszer betalált és megérdemelt győzelmet aratott a jó játékerőt képviselő vendég ellen. A hazaiaknál mindenki jó teljesitményt nyújtott.

Csepreg–Gérce-Vásárosmiske 4-2 (0-2). Csepreg, 250, vezette: Bedi T.

Csepreg: Farkas B. – KÓTAI, Steiner M., TÁJMEL (Baranyai), Nika M. (Lukács), Simon, PÓCZA, Nika B., NAGY D. (Takács), Merk (Németh O.), Steiner C. (Tóth A.).

Gérce-Vásárosmiske: Fehér – Németh T., Máthé, László, Soós (Sebestyén), Lerik, Major, Nunkovics, Kovács T. (Kiss T.), Csonka, Kiss L. (Komáromi).

Gólszerzők: Tájmel (2), Kótai, Nagy D., ill. Kovács T., Soós.

Az első félidőt átaludta a hazai csapat. A második játékrészben viszont átvette az irányítás, és a két együttes közötti tudásbeli különbség gólokban is megmutatkozott.

Bozsok–Kemenesalja 3-1 (1-0). Bozsok, 120 néző, vezette: Busi L.

Bozsok: Farkas G. – Kratochwill, Kalmár, Hankó, Pál (Szenteleki B.), Dévényi, Dobány (Radics), Kovács P., Tompek, Kiss M., Marti (Németh R.).

Kemenesalja: Bakos – Belegrai, Nagy R. (Vajda), Szakál (Ölbei), Őri (Bodor), Dobson (Czöndör), Lőrincz G., Lőrincz M., Péter, Pethő, Varga R.

Gólszerzők: Kalmár, Kratochwill, Dobány, ill. Vajda.

Az első félidőben a vendégek léptek fel kezdeményezőbben, a gólt mégis a hazaiak szerezték a szünet előtti percekben. A második félidőben több formás akciót is vezetett a Bozsok, amely először büntetőből, majd egy szépségdíjas találattal tette biztossá a győzelmét. A hazaiaknál mindenki kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A győzelmet Jakab Frigyes emlékének ajánlja a Bozsoki Sport Egyesület.

A 2. forduló menetrendje, szombat, 17.30: Kemenesalja–Csepreg. Vasárnap, 17.30: Gérce-Vásárosmiske–Elektromol Spari, Alsóújlak–Conoil Mersevát, Szeleste-Pósfa–Honvéd Sé, Gencsapáti–Újperint, Söpte–Sitke, Pecöl–Uraiújfalu.

Déli csoport

Bajánsenye–Őriszentpéter 2-4 (2-2). Bajánsenye, 150 néző, vezette: Szabó III. Z.

Bajánsenye: Kalamár – Bacsák, Vörös (Luter), Kucsera, Koltai, Horváth B. (Simon), Mihály, Kosár, Fábián, Kovács I., Horváth Z.

Őriszentpéter: Tarafás – Szabó D. (Szép, Horváth Cs.), Szabó S., Kaszás, Németh A., Sály, Mihály, Mihályka, Kulcsár, Horváth A., Tamaskó.

Gólszerzők: Kosár, Koltai, ill. Horváth A. (2), Kaszás, Sály.

A déli csoport nyitómeccsén a nyáron jelentősen megerősített Őriszentpétert fogadta a Bajánsenye. A hazaiak gyors góllal indítottak, majd mindkét oldalon 11-esből született gól. A félidő végén a vendégek ismét betaláltak, így döntetlennel vonultak szünetre a csapatok. A második félidő első felében a hazaiak uralták a játékot, számtalan helyzetet dolgoztak és hagytak ki. A játékrész második felében a taktikusan és fegyelmezetten játszó vendég két kontratámadást is gólra váltott – és megérdemelten győzött.

Csákánydoroszló–Telekes MEDOSZ 6-2 (3-2). Csákánydoroszló, 150 néző, vezette: Kedves R.

Csákánydoroszló: Baba – Danyi (Márton), Takács, Draskovics (Lónai), Dedics, Urbán, Makai, Kósa (Kolosits), Pandur, Albert, Sárközi.

Telekes: Blaskovics – Németh T., Németh M., Czövek, Osvald, Kónya (Horváth A.), Vincze, Tóth N., Horváth N., Osbáth, Görcsi.

Gólszerzők: Urbán (2), Draskovics (2), Kósa, Makai, ill. Osvald, Kónya.

A hazai csapat negérdemelten nyert – de az újonc Telekes sokáig jól tartotta.

Tanakajd–Rábatótfalu 1-1 (1-0). Tanakajd, 100 néző, vezette: Bazsó F.

Tanakajd: Marcz L. – Svób, Marcz G. (Tóth J.), Marcz D., Pál, Kalmár, Marcz M., Könczöl, Neubauer, Nagy K. (Süle), Varga M.

Rábatótfalu: Szukics – Keresztúri (Szivós), Gallai, Szakács, Domján, Kovács Á. (Papfalvi), Düh (Kocsis), Falb (Horváth M.), Könye, Sulics, Kóczán.

Gólszerzők: Neubauer, ill. Horváth M.

Hajtós, jó meccset játszottak a felek. A mérkőzés nagy részében a hazai csapat játszott fölényben, de a vendég nem érdemtelenül vitte el az egyik pontot.

Vasszécseny–Gyöngyöshermán- Szentkirály 7-1 (2-1). Vasszécseny, vezette: Szabó III. Z.

Vasszécseny: SZÉKELY (Pungor) – Joó, Szalai D. (Bori), SZALAY CS., Viszked (Gombkötő), Orsós, Balikó, Sásdi (Zsolnai), Varga M., VADÁSZ, Márok (Kiss B.).

Gyöngyöshermán-Szentkirály: Geicsnek – Möslinger (Hegedűs), Horváth Á., Bihun, Kis, Szabó A., Dénes, Bazsó, Kopácsi, Kondor, Nagy T.

Gólszerzők: Vadász (2), Szalay Cs. (2), Joó, Sásdi, Márok, ill. Kondor.

A hazai csapat minden tekintetben felülmúlta a vendégeket, akik becsülettel végigküzdötték a mérkőzés. A játék képe alapján akár kétszámjegyű vasszécsenyi győzelem is születhetett volna.

Pinkavölgye-Felsőcsatár–Lorry GM Kft. Szarvaskend 2-1 (2-0). Felsőcsatár, vezette: Németh L.

Felsőcsatár: Tieber (Szabó Christopher) – Podlaviczki, Horváth L., Pehr (Schmalzl), Horváth Sz., Szabó D. (Cobzaru), Krancz, Kopácsi, Böhm, Orbán (Cseri), Simon (Windisch).

Szarvaskend: Esztergályos – Nagy Á., Csillag, Jóna, Németh T., Kovács K., Nagy Á., Somogyi (Szakály), Kis-Nemes, Kopfer, Wolf.

Gólszerzők: Szabó D., Pehr, ill. Jóna.

Kemény, jó iramú játékot hozott a két csapat mérkőzése. Az első félidőben a hazai együttes kihasználta a vendég védelmi megingásait, kétgólos előnyre tett szert. A második félidő első húsz percében a Felsőcsatár eldönthette volna a mérkőzést, óriási helyzeteket hibáztak el a hazai támadók. Az utolsó húsz percben nagy nyomást helyezett a Szarvaskend a felsőcsatári kapura, de végül a nagyszerűen játszó hazai csapat szerezte meg – megérdemelten – a győzelmet.

Rum–Szentpéterfa 1-0 (0-0). Rum, 150 néző, vezette: Harcsár R.

Rum: LEPÁR – Pupp (Horváth T.), Gyurkó A. (Preiczer), Gyurkó B., Bíró, Székely, Pásti, Horváth Á., Molnár R. (Tárkányi, Szalai), Leitgeb, KORONCZAI O.

Szentpéterfa: Sákovits – Török (Hoós B.), Mersits (Wágner R.), Horváth V., Garger (Skrapits), Farkas H., Gaál, Jurasits, Frányi, Hoós Á., Wágner K.

Gólszerző: Horváth Á.

Nehezen vette fel a mérkőzés ritmusát a házigazda, sok hibával, körülményesen játszott. Míg a motivált, harcos péterfai csapat sok komoly helyzetet alakított ki, de a befejezéseket rendre elhibázta, 11-est is rontott. A hazai csapatnak a második félidőben volt egy jó 10 perce, gólt rúgott, eltalálta a kapufát – ekkor eldönthette volna a meccset. A hajrá izgalmas lett, végül nem tudott egyenlíteni a vendég.

A 2. forduló menetrendje, vasárnap, 17.30: Szentpéterfa–Bajánsenye, Őriszentpéter–Felsőcsatár, Lorry GM Kft Szarvaskend–Vasszécseny, Gyöngyöshermán-Szentkirály– Tanakajd, Rábatótfalu–Horváth Ranch Kft. Nádasd, Telekes MEDOSZ–Tutitextil-Körmend VSE.

