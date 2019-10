Hetet rúgott a Táplánszentkereszt

A 9. forduló mérkőzéseivel folytatódott a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság.

Északi csoport

Elektromol Spari–Ölbő 1-2 (0-1). Szombathely, 80 néző, vezette: Kedves R.

Spari: Tóth A. – Dienes (Barbalits), Kovács T., Pulai, Virág (Holdosi), Dancs, SZABÓ P., KELEMEN, Horváth Gy., Németh R., Gyetvay.

Ölbő: Varga D. – Szele, Tóth G., Biró (Tóth A.), Németh Z., Farkas B., Fehér, Weinelt, Marton (Baksay), Juhász (Sági Kiss), Kalányos.

Gólszerzők: Dancs, ill. Farkas B., Biró.

A vendégek góllal kezdték a mérkőzést, egy kontratámadást fejeztek be sikeresen. A Spari nem hagyta magát, mezőnyfölényre tett szert, ami a második félidő elején góllá is érett. Sőt 1-1-es állásnál a kapufát találta el. Az Ölbő büntetett és ismét megszerezte a vezetést, ezzel a győzelmet is. Összességében a Spari fölényben játszott, de a helyzeteit jobban értékesítő Ölbőé lett a három pont.

Bozsok–Sitke 2-2 (2-1). Bozsok, 100 néző, vezette: Sály K.

Bozsok: Szabó Christo­pher – Kratochwill, Németh D., Pál, Dévényi, Horváth P., Kovács P., Rapi, Könye, Kiss M., Horváth Á.

Sitke: KELEMEN D. – IMRE GÁ., BAGOLY G., PAPP B., POÓS (NÉMETH M.), TÓBIÁS (HANTÓ), ­SZITA (TÖRÖK), SULYOK, KELEMEN B. (MOLNÁR Á.), HORVÁTH G., IMRE GE. (BAGOLY A.).

Gólszerzők: Németh D. (2), ill. Kelemen B. (2).

A szezon eddigi leggyengébb játékával csak döntetlenre futotta a hazai csapat erejéből a lelkesen játszó sitkei gárda ellen.

Uraiújfalu–Kemenesalja 2-1 (1-1). Uraiújfalu, 100 néző, vezette: Takács Ryan L.

Uraiújfalu: HARCSÁR – Szabó M., VARGA ZS., Agg (Németh B.), Keszei, Farkas A., Gallen, Pungor (Varga P.), GÖNCZÖL, Gáspár (Kollárits), NÉMETH I.

Kemenesalja: Patyi – Bodor, Szakál (Smidéliusz), Őri, Fülöp, Lőrincz G. (Bándoli), Czöndör, Lőrincz M., Kolompár, Erdélyi, Varga R.

Gólszerzők: Farkas A. (2), ill. Lőrincz G.

Kiegyenlített első félidő után a második játékrészben többet tett a hazai csapat a győzelemért, így megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Mersevát–ÖTE Ikervár 0-5 (0-4). Mersevát, 80 néző, vezette: Bedi T.

Mersevát: Tóth Á. – Kovács B. (Németh G.), Gönye, Csite, Dénes, Orbán (Takács), Nagy Á., Gáncs, Zsoldos (Szabó K.), Czupor, Győrvári G.

Ikervár: Hujbert – Németh M., Belegrai, Nagy A., Dobson, Dobány, Vincze, Németh P. (Németh D.), Döbrente, Vass, Schimmer (Varga M.).

Gólszerzők: Nagy A. (3), Varga M., Döbrente.

Gólokat ismét csak a Mersevát ellenfele jegyezhetett. Amíg ez nem változik, addig hasztalan a pontvadászat. Az Ikervár – kihasználva a vendéglátó bakijait – már az első félidőben eldöntötte a mérkőzés kimenetelét. A hazaiaknak hamarosan illene kimászniuk a gödörből, mert ikszekkel és zakókkal nem jutnak egyről a kettőre.

Gérce-Vásárosmiske–Zanat 3-2 (2-0). Gérce, 120 néző, vezette: Polgár T.

Gérce: Komáromi Z. – Komáromi A. (Németh T.), Ódor, László, Major, Horváth B., Mórocz, Hompok (Bognár), Nunkovics, Kövesdi, Sali.

Zanat: Szentgyörgyvári – Schmidt, Guttmann, Gyurácz, Szalay, Pörge, Tóth Zs. (Szabó Z.), Szabó B., Varga N. (Kiss M.), Bakucz, Putz.

Gólszerzők: Major, Hompok, Bakucz (öngól), ill. Gyurácz, Szalay.

Színvonalas mérkőzést hozott a két csapat összecsapása, mindkettő a támadásokat erőltette. A hazaiak gyorsan kétgólos előnyre tettek szert – mellette pedig helyzetek sokaságát rontották el. A játék képe alapján már az első félidőben le is rendezhették volna a mérkőzést. A második játékrészben a vendégcsapat mindent egy lapra feltéve támadt, és ki is egyenlítettek. A hazaiak 11-est hibáztak, és amikor már mindenki a mérkőzés végét várta, Major az utolsó pillanatban eldöntötte a találkozót. A mérkőzés játékvezetője több téves ítéletével bosszantotta a nézőket és a játékosokat.

Gencsapáti–Pecöl 4-2 (3-2). Gencsapáti, 80 néző, vezette: Farkas G.

Gencsapáti: Lőrincz D. – CZIKA, Fogl, Varga R. (Domján), Borhi (Molnár K.), BOKOR, Egyed, LŐRINCZ T., TÓTH B., MOLNÁR B., Tar (Markó).

Pecöl: Kurucz – Pálfi, Stoica, Szemes Z., Szemes D., Varsányi, Oszkó, Farkas A., Szemes B. (Németh Á.), Janek, Lakatos.

Gólszerzők: Fogl (2), Lőrincz T. (2), ill. Szemes D., Pálfi.

Húsz perc alatt 2-0-ra vezetett a Gencs, de akár több is lehetett volna az előnye. De visszavett a tempóból, az ellenfél pedig élt a lehetőséggel, és kiegyenlített. A félidő vége előtt, a lehető legjobb pillanatban azonban újra megszerezte a vezetést a hazai csapat. A második játékrészben jobbára mezőnyben folyt a játék, a Pecöl próbálkozott. A gencsiek fegyelmezetten, jól védekeztek, minden kontrájuk veszélyes volt. Ebből egyet sikerült is gólra váltaniuk, amellyel el is döntötték a meccset. Megérdemelten tartották otthon a három pontot.

Söpte–Honvéd Sé 5-2 (2-1). Söpte, 100 néző, vezette: Horváth P.

Söpte: Gombor – Polgár (Németh G.), Varga Cs., Pusker, Orbán (Nyul), Németh M., Pungor, Nagy K., Molnár B., Varga A., Szép (Németh B.).

Sé: Földi – Séfer, Kovács K., Werderits, Muzsai, Al Hersh (Molnár B.), Fichtacher, Soós (Farkas P.), Vándori, Kámán, Uri.

Gólszerzők: Molnár B. (2), Varga A., Szép, Pungor, ill. Kovács K., Werderits.

Kiállítva: Kámán (86., Sé).

A forduló rangadóján fér­fias küzdelemben a hazai csapat az utolsó negyedórában tudta a maga javára fordítani az eredményt a büntetőt is hibázó, remekül küzdő séi csapat ellen.

Alsóújlak–Szeleste-Pósfa 2-0 (0-0). Alsóújlak, 120 néző, vezette: Szabó III. Z.

Alsóújlak: Gábor – Kaposi, Pados (Gampel), Toldi (Takács), VARGA K., VARGA N., Ódor, ROHONCZI (Papp A.), Kántor (Asztalos), NAGY Z., Varga R.

Szeleste: Kovács M. – Pethő, Pomper, Fülöp, Földi, Riba, Nagy D., Szabó B., Nagy I., Varga M., Könczöl.

Gólszerzők: Toldi, Varga R.

Tökéletes időjárás, szépszámú közönség, magas színvonalú játékvezetés, jó képességű ellenfél: minden adott volt egy jó mérkőzéshez. A hazai csapat igyekezett visszatalálni a helyes útra, sikerrel vette az erőfelmérőt, egy nagyszerű mérkőzésen magabiztosan gyűjtötte be a három pontot. Az Alsóújlak sportszerű csapattal találkozott, ez a vasárnap végre a futballról szólt. Már az első félidőben gólokkal vezethetett volna a házigazda, ám ekkor még kimaradtak a helyzetek, a második félidőben azonban már nem volt kérdés, hogy melyik csapat gyűjti be a három pontot.

Déli csoport

Szentpéterfa–Vasszécseny 4-2 (3-0). Szentpéterfa, 150 néző, vezette: Talabér N.

Szentpéterfa: Páll – Gaál Á., Garger, Farkas H. (Hoós G.), Wágner R. (Keringer), Gaál R., Wágner Sz. (Kovács B.), Jurasits, Hoós Á., Wágner K., Frányi (Harangozó).

Vasszécseny: Farkas B. – Horváth D. (Maczek), Viszked, Pongrácz Zs. (Horváth G.), Szakács, Kiss B., Orsós (Zsolnai), Varga M., Pongrácz D., Gombkötő, Vadász.

Gólszerzők: Frányi, Gaál R., Farkas H., Wágner Sz., ill. Varga M., Viszked.

Kiállítva: Vadász (89., Vasszécseny).

A gyorsabb, mozgékonyabb hazai csapat az első félidőben kiüthette volna ellenfelét. A második félidő viszont a

nagyot harcoló, remek erőnléttel rendelkező Vasszécsenyé volt, amely közel állt az egyenlítéshez. De a hazai győzelem összességében megérdemelt.

Tutitextil-Körmend VSE–Balogunyom 5-3 (2-1). Körmend-Horvátnádalja, 50 néző, vezette: Papp Á.

Körmend: Sály – Velekei, Káptalan, Vajda (Petrovics), Horváth Á., Osvald, Pesti (Horváth A.), Törő, Horváth D., Jóna (Sipos), Kis-Nemes.

Balogunyom: Kozma – Marsai, Hajós, Vilics, Szén P. (Varga Z.), Fábián, Böle (Papp M.), Homor, Dávid, Farkas M., Nemes.

Gólszerzők: Pesti (2), Törő, Osvald, Velekei, ill. Farkas M., Szén P., Fábián.

Kiállítva: Horváth Á. (75., Körmend).

A hazai csapat magának tette nehézzé a mérkőzést – a 76. percben még 3-3 volt az eredmény állása –, de a játék képe alapján teljesen megérdemelten nyert.

Club Walnut-Nádasd–Őriszentpéter 2-3 (2-2). Nádasd, 150 néző, vezette: Szabó P.

Nádasd: Babos – Varga K., Azanger, Pálmai, Urbán, Zsoldos, Kalamár, Meskó M. (Marton), Horváth A. (Németh M.), Meskó E., Gorza (Tuboly).

Őriszentpéter: Szukics – Őr (Mihályka), Kósa N., Ponácz, Sály, Bacsó-Porkoláb (Kulda), Gerencsér (Rozsnyai), Horváth A., Kósa L., Iván, Stájer.

Gólszerzők: Kalamár, Tuboly, ill. Gerencsér (2), Kósa N.

Az első félidőben jobb volt a házigazda, több helyzetet alakított ki, 2-1 után eldönthette volna a meccset – egyszer a kapufa segített a vendégcsapatnak. Ám 2-2-es döntetlennel vonultak pihenőre a felek, lesgyanús góllal egalizált a félidő végén az Őriszentpéter. Fordulás után egy jogos 11-esből előnybe került a vendégcsapat, majd szervezetten, keményen védekezett. A házigazda csak küszködött a folytatásban, semmi nem akart sikerülni, így kikapott.

Rábatótfalu–Gyöngyöshermán-Szentkirály 0-3 (0-1). Szentgotthárd-Rábatótfalu, 130 néző, vezette: Szabó I. Z.

Rábatótfalu: Gongola – Keresztúri, Náricza, Szakács (Németh D.), Balázs A., Sütő (Anderkó M.), Balázs L., Domján Dá. (Anderkó G.), Kóczán, Domján Do., Bouti.

Gyöngyöshermán: Geicsnek – Szilvágyi, Horváth Á., Kis, Hegedűs (Balázs), Szabó A., NÉMETH SZ. (Szűcs), Dénes (Bazsó), KOPÁCSI, Illés, Borbás (Németh R.).

Gólszerzők: Kopácsi (2), Szabó A.

A hazai alakulat önmagát verte meg azzal, hogy a 90 perc alatt nem találta a vendégcsapat zárt védekezésének, sokpasszos játékának ellenszerét.

Tápláni KSK–Bajánsenye 7-1 (1-1). Táplánszentkereszt, 80 néző, vezette: Kondor T.

Táplán: Molnár D. – Stieber, Balázs, Orsós, Borbás (Mikovics), Rajzinger, Jantos, Németh B., Varga S., Kónya (Káldi M.), Káldi I.

Bajánsenye: Kalamár – Szabó Sz., Mihály, Luter (Simon), Réczeg, Bakó, Fábián B., Kovács I., Fábián K., Horváth B., Kosár.

Gólszerzők: Németh B. (4), Orsós (3), ill. Mihály.

Az első félidőben mindkét oldalon adódott helyzet, a hazai kapus többször is bravúrral védett, így döntetlent mutatott az eredményjelző a szünetben. Fordulás után rendezte sorait a házigazda, sorozatban vezette támadásait és végül fölényes győzelmet aratott – pedig nem is volt jó a helyzetkihasználása.

Tanakajd–Felsőcsatár 2-1 (1-1). Tanakajd, 150 néző, vezette: Mónos J.

Tanakajd: Marcz L. – Pintér, Kölkedi, Marcz G. (Kmetyó), Svób, Németh B. (Vámos), Rozs, Filakovszky (Könczöl Sz.), Marcz M., Könczöl B., Preiczer (Tóth J.).

Felsőcsatár: Tieber (Terentii) – Czlenner, Podlaviczki, Cobzaru (Takács), Kopácsi, Horváth Sz., Krancz, Sch­malzl (Cseri), Böhm, Horváth L., Varga P.

Gólszerzők: Könczöl B., Kölkedi, ill. Czlenner.

A búcsúi hangulatú mérkőzésen a hazai csapatnak, ha nehezen is, de sikerült begyűjtenie a három pontot a lelkes vendégcsapat ellen.

Csákánydoroszló–Ják 4-2 (2-2). Csákánydoroszló, 150 néző, vezette: Horváth Á.

Csákánydoroszló: Baba – Sárközi, Dedics, Kardos, Makai, Horváth Á., Tóth N., Nagy M., Horváth D. (Szakály), Horváth Z., Horváth M.

Ják: Szalay – Máté, Odler, Vajda (Yarish), Polgár, Neubauer, Takács, Bihun (Németh R.), Mészáros (Tóta), Farkas G. (Horváth A.), Kiss R.

Gólszerzők: Makai (2), Kardos, Horváth Z., ill. Neubauer (2).

Jól játszott a Ják, de a hazai csapat sok helyzetet puskázott el, illetve egy sajnálatos sérülés is nehezítette a dolgát. A Csákány végül begyűjtötte a három pontot – megérdemelten.